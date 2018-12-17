Работы юных графиков из Борисова представят в галерее "Университет культуры"

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работы воспитанников студии Estampe при Борисовской детской художественной школе искусств представят на выставке "Вместе" в столичной галерее "Университет культуры" 21 декабря, сообщили БЕЛТА в галерее.
В экспозиции будет около 50 графических работ учащихся студии, выполненных в технике сухой иглы на пластике. Штрихи в этой технике наносят на доску с помощью острой иглы, что придает рисунку характерную резкость и контраст, который затем можно легко доработать.
"Печатные технологии, материалы стали областью для смелых экспериментов. Выставка показывает современное возрождение этого вида искусства. И в этом процессе участвуют дети. Возраст 12 лет и старше позволяет успешно работать с податливым пластиком. На нем можно применять различные инструменты и приемы гравирования. Печатная графика - это особая территория изобразительного искусства", - отметили в галерее.
Свои работы юные графики создали за последние три года. По итогам 2018 года на международных конкурсах детского изобразительного искусства работы печатной графики воспитанников студии отмечены тремя медалями и одиннадцатью дипломами различных степеней.
Кроме того, зрители также смогут познакомиться с графикой и живописными работами педагогов студии - художников Степана Климчука и Янины Климкович. Их картин в экспозиции будет представлено около 20.
Художественная выставка "Вместе" будет работать по 6 января 2019 года.
Степан Климчук и Янина Климкович после окончания отделения графики Белорусского государственного театрально-художественного института (ныне БГАМ) специализировались в области книжной и станковой графики. Их учителями были Василий Шарангович, Михаил Савицкий, Павел Любомудров. После окончания института они начали работать в ГУО "Борисовская детская художественная школа искусств". Работы Степана Климчука находятся в музеях Борисова, Минска, Челябинска, а картины Янины Климкович - в частных коллекциях Беларуси, Польши, Германии, Нидерландов.-0-
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