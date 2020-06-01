Работы юных художников на тему экологии представят в НХМ

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр художественного творчества детей и молодежи совместно с Национальным художественным музеем проведет сегодня открытие-презентацию выставки лучших работ VII Международного конкурса детского рисунка "Дружат дети на планете". Об этом БЕЛТА сообщили в НХМ.

Цель конкурса - укрепление международных культурных связей и поддержка одаренных детей. В этом году в нем приняли участие представители 27 стран. "Юные художники из разных уголков мира обратились к проблемам экологии. Их работы раскрывают влияние деятельности человека на изменение климата, отражают вклад каждого из нас в решение экологических проблем, знакомят с уникальным разнообразием живой природы", - рассказали в музее.

Выставка будет экспонироваться в НХМ до 14 июня.-0-