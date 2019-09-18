Работы ремесленных мастеров Султаната Оман представлены в Национальном художественном музее

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Оман: жемчужина Востока. Ремесленное наследие" из коллекции Национального музея Султаната Оман открылась в Национальном художественном музее Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Более ста экспонатов представляют работы местных ремесленных мастеров и позволяют прикоснуться к культуре, обычаям и традициям Омана. На выставке демонстрируются традиционные приборы для подачи еды и знаменитого оманского кофе, предметы, участвующие в древнем ритуале угощения гостя, а также ковры из верблюжьей шерсти и иные изделия, сотканные местными мастерами.

Кроме того, экспозиция знакомит с разнообразными курильницами и разбрызгивателями розовой воды, позволяющими больше узнать о культуре аромата. Также выставлены и кинжалы Ханджар, производство которых является самым многогранным из всех оманских ремесел, и традиционные костюмы, церемониальное оружие, ювелирные и другие изделия ручной работы. Эти предметы имеют не только утилитарное значение, но и отражают индивидуальные и общественные ценности людей.

"Ремесленное наследие этой страны - яркое отражение культуры нации, ее прошлое и настоящее, образ жизни в стране и культурные качества, которыми славится народ, включая общую веру в ислам, разнообразие культур, сосуществующих рядом, гостеприимство, щедрость и единение", - отметила куратор проекта, младший научный сотрудник отдела русского и зарубежного искусства НХМ Екатерина Дасько.

Выставка будет работать по 19 января.

Национальный музей Султаната Оман является почетным гостем по случаю 80-летия со дня основания Национального художественного музея Беларуси.

Национальный музей Султаната Оман был основан в 2013 году. Является крупнейшим культурным учреждением Султаната Оман, демонстрирующим наследие нации начиная с самого раннего поселения на Оманском полуострове (около 2 млн лет назад) и до наших дней. Музей расположен в самом сердце столицы Омана Маскате в специально спроектированном строении. Общая площадь здания составляет 13,7 тыс. кв.м, в том числе 4 тыс. кв.м выделено для 14 постоянных экспозиций, более 400 кв.м отведено под временные выставки.

/Будет дополнено/.-0-