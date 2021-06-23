Работы Шагала, Сутина и Цадкина вновь можно увидеть в галерее "Арт-Беларусь"

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня галерея "Арт-Беларусь" вновь представит вниманию любителей искусства работы из корпоративной коллекции ОАО "Белгазпромбанк", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт банка.
Будут представлены произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, книжной печати - всего более 50 арт-объектов. Новая экспозиция посвящена истории белорусской культуры XVI-XX веков.
Работы Марка Шагала, Хаима Сутина, Осипа Цадкина и многих других всемирно известных выходцев из белорусских земель были возвращены на территорию Беларуси усилиями банка. Их вновь можно увидеть в обновленной экспозиции в галерее "Арт-Беларусь".
Среди новинок - 6 уникальных работ участников УНОВИС Евгении Магарил, Дмитрия Санникова, Ефима Рояка и Льва Юдина. УНОВИС ("Утвердители нового искусства") - творческое объединение, созданное в 1920-1923 годах в Витебском народном художественном училище под руководством Казимира Малевича и развивавшее идеи супрематизма.-0-