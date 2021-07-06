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Культура
06 июля 2021, 21:30

Работы современных художников-монументалистов представлены в НББ

Фото nlb.by
Фото nlb.by

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Монумент" в Национальной библиотеке демонстрирует разнообразие белорусского искусства, заявила сегодня первый заместитель председателя Белорусского союза художников искусствовед Наталья Шарангович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Этой выставкой нам хотелось показать, насколько у нас разное белорусское искусство. И главное в нем - это любовь к той земле, где оно создавалось", - отметила Наталья Шарангович.

Данная выставка является частью Республиканского фестиваля монументального искусства. Это масштабный выставочный марафон, который объединяет на разных арт-площадках столицы художников-монументалистов из Минска и регионов Беларуси, знакомит зрителей с новыми тенденциями в современном белорусском монументально-декоративном искусстве, представляет широкой публике интересные работы известных и молодых авторов.

"В Беларуси сложилось действительно уникальное явление монументальной школы, где каждый художник - совершенно блистательный мастер. Монументалистов на самом деле не так уж и много, но даже выпуски Академии искусств в последние годы подтверждают, что выходят люди, совершенно подготовленные к творческой самостоятельной жизни", - рассказала искусствовед.

Выставка в библиотеке завершает фестиваль. "Когда мы задумывали этот фестиваль, видя потрясающий разрез совершенно разных мастеров, то хотели подчеркнуть, что на каждой выставке представлены очень разные художники. И увидеть общую картину монументального искусства можно, только если сложить эти отдельные личности в одну большую мозаику", - уверена Наталья Шарангович.

В экспозиции представлены работы авторов с отличительным творческим почерком и мировоззрением, таких как знаменитые Камиль Камал и Семен Доморад, известные белорусские художники Алесь Суша, Сергей Криштапович, Андрей Кольга. "На этой выставке мы показываем разных художников, но делаем упор на двух совершенно не похожих друг на друга мастеров, которые тоже относятся к цеху монументального искусства. Это Камиль Камал и Семен Доморад", - подчеркнула искусствовед.

"Камиль Камал - азербайджанец, переехавший в Беларусь. Он вжился в наше общество, учился и работает здесь много лет. Но при этом сумел не потерять восточный колорит. Если мы посмотрим на его работы, то увидим стиль восточных сказок, цвета, которые есть только в восточной культуре. И это все пришло вместе с этим художником в белорусское искусство", - рассказала Наталья Шарангович.

В параллель с азербайджанским мастером представлены работы Семена Доморада. "Это человек, который влюблен в нежную серебристость белорусского пейзажа. Того настоящего пейзажа, который мы всегда видим весной или осенью, когда отдыхаем душой. Вот эта тонкая нежность отличает Семена Доморада от других", - добавила искусствовед.

Организаторами экспозиции выступают Национальная библиотека и Белорусский союз художников. Продлится она до 1 октября.-0-

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