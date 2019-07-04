Работы в редком жанре современного искусства представят на выставке в Витебске

4 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Музее истории частного коллекционирования 5 июля союз творческих деятелей "Международная гильдия мастеров" совместно с Витебским областным краеведческим музеем представит редкий жанр современного искусства - арт-книгу - в коллективном проекте "Свободное прочтение. Книга художника", сообщили БЕЛТА в музее.

В начале прошлого века многие художники и поэты стали смотреть на книгу как на художественный объект. Появились оригинально оформленные издания, в некоторых из них изображения стали доминировать над текстом. Их стали называть арт-книгой, которую выполняли вручную, чаще всего в единственном экземпляре. В ней текст стал лишь составляющей частью работы. "Послание, зашифрованное в книге художника, почти никогда не ограничивается визуальным и концептуальным рядом. Не менее важными оказываются тактильные, слуховые, а иногда вкусовые ощущения и обоняние, - отметили в Музее истории частного коллекционирования. - Авторская книга - арт-объект, который обыгрывает различные элементы "книжного организма": страницы, бумагу, переплет или сам образ книги в качестве символа культуры и знания. Четких критериев для определения этого рода творчества пока нет, и это дает полную свободу".

Выставка представит книгу в качестве одного из способов творческого самовыражения и как новый объект созерцания. Наряду с изданиями, сохраняющими традиционную форму книги, в экспозицию включены книги-объекты, книги-перформансы, реди-мейд. В экспозицию войдут работы мастера уникального жанра микроминиатюры Владимира Анискина. Это экспонаты из коллекции Петербургского музея "Русский Левша". Среди них самая маленькая в мире книга и страница рассказа Николая Лескова, написанная на рисовом зерне.

Куратор выставки "Свободное прочтение. Книга художника", член международного объединения "Книга художника" Ирина Яблочкина отметила, что выставка - это библиотека, где книги могут стоять на подиумах, быть развернутыми по стенам или свисать с потолка. Среди них будут не только написанные пером, тушью, красками, но и вырубленные топором, обожженные в печи или сотканные на станке.

Выставка арт-книг в Витебске будет работать до 29 сентября.-0-