Радио "Сталіца" 1 сентября проведет рок-марафон ко Дню знаний

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый день осени и начало учебного года коллектив радио "Сталіца" решил отметить акцией "Рок-марафон ко Дню знаний", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Присоединиться могут все желающие - достаточно просто прислать СМС модераторам интерактивных передач с кратким рассказом о своих школьных и институтских воспоминаниях. Интерактив будет продолжаться весь эфирный день.

Кроме того, после небольших летних каникул, творческая команда собирается порадовать слушателей креативными идеями. С сентября в эфире "Сталіцы" можно услышать рок-композиции самого широкого спектра. Помимо любимого "хард-эн-хэви" меломанов ждут блюз-рок, джаз-рок, симфо-рок и другие актуальные рок-направления.

Оригинальный музыкальный плей-лист традиционно дополнят информационно-познавательный канал "Добрай раніцы, Сталіца!", развлекательная программа для тех, кто в пути, "Навігатар", интерактивный проект с приветствиями и пожеланиями слушателей "Ну і дзянёк!", утреннее информационно-развлекательное шоу "Ранак робім разам".

Истории создания легендарных рок-композиций и интересные сведения об исполнителях расскажут в передаче "Рэтра-калекцыя". Новости из мира спорта - традиционно в передаче "Спартфоліа". О новейших информационных технологиях можно будет узнать в познавательной программе "Тэхнаманія". Отечественной и мировой медицине посвящена информационно-познавательная программа "Эліксір здароўя".

Радио "Сталіца" вещает в Минске на 105,1 FM, а также на ультракоротких волнах по всей стране.-0-