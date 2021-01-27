Радиоканал "Культура" знакомит слушателей с лучшими стихами отечественных поэтов

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте "Прачулым радком" канал "Культура" Белорусского радио каждую неделю предлагает подборки поэтических произведений классиков отечественной литературы, выдающихся творцов XX и XXI веков. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

С начала нового вещательного сезона на волнах "Культуры" уже прозвучали стихи Янки Купалы, Максима Богдановича, Максима Танка, Владимира Дубовки, а в ближайшее время слушатели смогут познакомиться с поэтическими строками Петруся Бровки, Сергея Граховского, Аркадия Кулешова, Тодора Кляшторного, Язепа Пущи и других авторов.

"Это своеобразная антология белорусской поэзии - от строк основателей новейшей литературы до поэтических подборок современных творцов, - отметил автор проекта, заместитель директора канала "Культура", заслуженный деятель культуры Беларуси Наум Гальперович. - Многие поэтические строки известны по многочисленным публикациям в книгах и учебниках, но вместе с ними прозвучат и произведения, менее знакомые широкому кругу читателей. Они обозначены высоким мастерством, тонким ощущением красоты, трогательным лиризмом".

Программа "Прачулым радком" выходит каждые субботу и воскресенье. Переслушать выпуски можно также на сайте радиоканала в аудиоархиве передачи.-0-