Радиостанции Белтелерадиокомпании 14-19 июля откроют фестивальные корпункты в Витебске

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые трансляции, репортажи, интервью, подробности закулисной жизни, впечатления звездных участников и зрителей - радиостанции Белтелерадиокомпании с 14 по 19 июля откроют фестивальные корпункты в Витебске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

>Основные события ХХХ Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" будут широко освещаться в эфире Первого национального канала Белорусского радио. На протяжении всего фестивального марафона в информационных выпусках запланированы оперативные включения с фестивальных площадок, впечатления звездных гостей, репортажи из закулисья.

15 июля специальный выпуск проекта "Творчы вечар" будет посвящен истории фестивального Витебска. Участники и гости предыдущих форумов вспомнят самые яркие события "Славянского базара". Программа выйдет в эфир в 21.05, а сразу после нее в 22.00 начнется трансляция торжественного открытия ХХХ Международного фестиваля искусств. В программе "Настрой" ежедневно будут выходить дневники фестиваля с дайджестом основных событий тематических дней. За юбилейным форумом также смогут следить подписчики официальных аккаунтов Первого национального канала в соцсетях и мессенджере Telegram.

Канал "Культура" в дни фестиваля представит своим слушателям включения из концертных, театральных и выставочных залов, репортажи с участием гостей и участников "Славянского базара". В проекте для детей и подростков "ДНК" состоятся эфирные встречи с представителями и победителем детского конкурса "Витебск-2021", участниками молодежной программы.

Накануне детского и взрослого международных конкурсов исполнителей эстрадной песни канал проведет эфирную акцию с трансляцией финальных отборочных этапов, где определились представители от Беларуси - Константин Мазуркевич и Даниил Мышковец. Концерты, которые прошли в культурной столице Беларуси-2021 - городе Борисове, прозвучат 13-16 июля в программе "Канцэртная зала". В фестивальные дни канал "Культура" познакомит слушателей с избранными концертами прошлогодних форумов. Проект "Любімыя мелодыі" предложит, в частности, фрагменты вечера Марка Фрадкина, сольного концерта Валерия Леонтьева и другие программы.

Фестивальный корреспондент радиостанции "Радиус-FM" каждый день утром, днем и вечером будет сообщать свежие новости из Витебска обо всех мероприятиях, которые интересны молодежной аудитории. Особое внимание международному конкурсу исполнителей эстрадной песни и представителю Беларуси Даниилу Мышковцу. Также в репортажах - интервью со звездами и просто множество интересных фактов и комментариев.

Радиостанция "Сталіца" с 14 по 19 июля перейдет в формат "Фестивальная "Сталіца". Журналисты службы информации сделают все, чтобы слушатели прочувствовали атмосферу ХХХ Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" на любимых радиоволнах. Каждый фестивальный день будет наполнять эфир радиостанции самыми интересными новостями и событиями с площадок фестиваля, результатами творческих состязаний. Тематические рубрики выйдут в передачах "Ранак робім разам", "Навігатар", "Ну і дзянёк". В проекте "Культурная сфера" будут освещены события VІ феста уличного искусства "На семи ветрах", выставки, запланированы интервью с участниками "Города мастеров".

На 9 языках зазвучит XXX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" в эфире международного радио "Беларусь". Особый акцент будет на зарубежных участниках и гостях фестиваля. Фестивальные новости, сюжеты о наиболее значимых мероприятиях форума и интервью будут звучать в выпусках "Новостей" и специальном проекте "Фестивальный калейдоскоп". Материалы о фестивале будут также публиковаться в официальных аккаунтах радио "Беларусь" в социальных сетях.

Фестивальный марафон пройдет и в эфире региональных радиостанций Белтелерадиокомпании "Радио Брест", "Город FM", "Радио Витебск", "Радио Гомель", "Гомель", "Радио Гродно", "Радио Могилев" во всех областях страны.-0-