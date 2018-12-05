Райдер звезд: Басков попросил молчаливого водителя, а Киркоров - огромное зеркало в гримерку

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 9 декабря пройдет главная музыкальная премия России "Золотой граммофон". О райдерах популярных артистов, которые приедут в белорусскую столицу на шоу, рассказали БЕЛТА организаторы.

Так, Николай Басков попросил в гостиничном номере плотные шторы, в машину представительского класса - молчаливого водителя, а в гримерку - крепкий кофе. Филипп Киркоров удивил минимальным, зато детальным райдером: в гримерке не меньше четырех стульев, зеркало в полный рост и никаких бутербродов.

Вера Брежнева обязательно указывает в райдере наличие спортзала в гостинице. Неожиданной стала просьба встретить ее в аэропорту с табличкой VERA. Группа "Градусы" попросила обеспечить их "Кока-Колой" и молочным шоколадом, а Зара - медом и сыроедческой едой для гитариста. Для певицы Юлианны Карауловой организаторы купили рулетку - по райдеру гримерка артистки должна находиться не дальше 20 м от сцены, а в самой гримерке должны лежать, помимо всего прочего, листы А4 и один черный маркер.

Кроме этих артистов белорусского зрителя порадуют Валерий Меладзе, Burito, Filatov & Karas, Ани Лорак, Диана Арбенина и др.

"Золотой Граммофон" пройдет в Минске в третий раз. Шоу, которое ничем не будет отличаться от московского, состоится в "Минск-Арене".-0-