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Культура
12 января 2021, 07:21

Раймонду Паулсу исполняется 85 лет

Фото ТАСС (ИТАР-ТАСС)
Фото ТАСС (ИТАР-ТАСС)

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту СССР, латвийскому композитору, пианисту и дирижеру Раймонду Паулсу сегодня исполняется 85 лет.

Родился маэстро 12 января 1936 года в рижском предместье Ильгюциемс. Его отец был музыкантом-любителем, играл на ударных инструментах в самодеятельном оркестре "Михаво". Раймонд с детства играл на фортепиано, в 10 лет поступил в музыкальную школу, по окончании которой учился в Латвийской консерватории (ныне Латвийская музыкальная академия имени Язепа Витола).

Уже в то время Раймонд Паулс проявил себя как превосходный исполнитель на фортепиано. Параллельно с учебой работал пианистом в эстрадных оркестрах профсоюзных клубов автодорожников и медработников, концертмейстером в филармонии. Играл в ресторанах, изучив джазовых классиков и современные песни. Свою первую музыку написал для Театра кукол Латвийской ССР и Театра драмы Латвийской ССР имени Упита.

После окончания консерватории в 1958 году Раймонд Паулс работал в Рижском эстрадном оркестре Латвийской филармонии, выступал с концертами в Грузии, Армении, Украине, других странах.

С 1964-го по 1971 год Раймонд Паулс был художественным руководителем Рижского эстрадного оркестра, а с 1973-го по 1978 год - художественным руководителем инструментального ансамбля "Модо".

Всесоюзная слава пришла к композитору в 1975 году. Его песня "Листья желтые" была выпущена на пластинке фирмой "Мелодия" и сразу стала всенародным шлягером. Благодаря творчеству Раймонда Паулса обрели популярность несколько молодых исполнителей, в том числе Яак Йоала, который исполнял его песню "Подберу музыку", и Николай Гнатюк с песней "Танец на барабане".

Позднее Раймонд Паулс стал дирижером Оркестра легкой и джазовой музыки Латвийского радио и телевидения, был главным редактором музыкальных передач Латвийского радио. В 1986 году по его инициативе был организован Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Юрмала".

В 1989-1993 годах Раймонд Паулс занимал должность министра культуры Латвийской Республики, в 1993-1998 годах - советника президента по культуре.

В 2002 году совместно с Игорем Крутым Раймонд Паулс инициировал Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" в Юрмале.

Раймонд Паулс много сотрудничал с артистами советской и российской эстрады, а также поэтами, писал музыку к советским кинофильмам. Многие из артистов обязаны композитору своей популярностью и бессмертными хитами. Самые известные свои песни Паулс написал в соавторстве с Ильей Резником, Андреем Вознесенским и Янисом Петерсом. Многие из этих песен популярны и сегодня ("Миллион алых роз", "Три минуты", "Эй вы там, наверху", "Еще не вечер"). Его песни исполняли Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Лайма Вайкуле, Ирина Понаровская, Тамара Гвердцители, Маша Распутина, Лариса Долина, Эдита Пьеха, Валерия, София Ротару, Людмила Сенчина и другие.

Сейчас Раймонд Паулс большую часть времени проводит в Латвии. Несмотря на свой возраст, он активно занимается общественной деятельностью, пишет музыку для эстрадных певцов, работает в театрах Риги. Недалеко от латвийской столицы композитор выкупил здание бывшей школы, где открыл центр для талантливых детей.-0-

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