Районный праздник православной культуры пройдет в Минске 28 апреля

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Районный праздник православной культуры пройдет в Центральном районе столицы 28 апреля, сообщили БЕЛТА в администрации Центрального района Минска.

В этот день в Центре дополнительного образования детей и молодежи "Контакт" для гостей праздника состоится концерт-выступление школы юных звонарей "Пасхальный перезвон", выставка декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства "Пасхальные мотивы". Кроме этого, запланированы мастер-классы по изготовлению пасхальных сувениров: создание куклы-оберега из ткани, тематических открыток в технике "Вытинанка", цыплят из пряжи и роспись пасхальных яиц.

Для гостей праздника организуют тематические фотозоны. "Для детей и их родителей мы подготовили игровую площадку "Пасхальные забавы", где у каждого будет возможность узнать историю возникновения праздника Пасхи, познакомятся с ее символами, поучаствуют в разных викторинах и пасхальных конкурсах", - отметили организаторы.

Во время мероприятия запланирована выставка-ярмарка пасхальных сувениров воскресной школы Минского прихода иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", будут работать социальные мастерские для людей с ограниченными возможностями. Также пройдет концерт мастеров искусств и беседа с представителями Белорусской православной церкви.

Начало мероприятия в 14.50.-0-