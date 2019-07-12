Рапота: "Славянский базар" - важная культурологическая площадка для Союзного государства

12 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" является важнейшей культурологической площадкой для Союзного государства. Такое мнение высказал журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота сегодня в фестивальном Витебске.

"В любой сфере важно иметь эффективный инструмент для решения практических задач. В сфере культуры Беларуси и России именно таким является "Славянский базар". При этом значимость витебского форума - важнейшей для нас культурологической площадки - выходит далеко за рамки Союзного государства", - отметил Григорий Рапота. Он обратил внимание, что в Витебске фестиваль проходит уже 28 лет и сохраняет свою актуальность. "Он интересен людям и востребован, а значит, будет развиваться", - подчеркнул госсекретарь СГ.

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