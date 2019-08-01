Раскопки церкви Лавришевского монастыря позволяют датировать храм ХІІІ-ХIV вв. - эксперт

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Археологические раскопки на месте Крестовоздвиженской церкви Лавришевского монастыря в деревне Лавришево Новогрудского района свидетельствуют, что она была построена в ХІІІ-ХIV веках, сообщил корреспонденту БЕЛТА научный руководитель экспедиции, археолог, магистр исторических наук Тельман Маслюков.

"Сведения о существовании небольшого храма были обнаружены три года назад в описи Лавришевского монастыря 1802 года, хранящейся в Центральном государственном историческом архиве Украины во Львове. На археологических раскопках, которые велись в этом году с 13 по 28 июля, работала волонтерская группа из числа молодежи, старшеклассников и их педагогов. Была раскопана южная часть каменного фундамента длиной 15,3 м и глубиной 0,8 м, состоящего из природных валунов с использованием известкового раствора, однако следов кирпича не обнаружено, - рассказал Тельман Маслюков. - Результаты раскопок подтверждают, что фундамент относится к раннему времени существования монастыря - ХІІІ-ХIV векам, когда, возможно, и был возведен христианский деревянный храм".

По словам археолога, в следующем году в июле будут продолжены археологические исследования, но уже северной части фундамента. Не исключено, что в строительстве Крестовоздвиженской церкви участвовал сын первого правителя ВКЛ Миндовга - князь Войшелк, который, согласно Галицко-Волынской летописи, принял монашеский чин и жил в Лавришевском монастыре с 1258 по 1263 год.

Лавришевский мужской монастырь был основан около 1258 года Войшелком и святым преподобным игуменом Елисеем Лавришевским. Монастырь был духовным центром во время становления княжества, когда велась борьба с татаро-монголами и тевтонцами. В документах 1517 года этот монастырь впервые в Беларуси назван лаврой. Обитель действовала до 1836 года. В 2007 году монастырь восстановлен, и в настоящее время он является самым ранним по времени основания действующим мужским монастырем Беларуси.

Археологические исследования в Лавришево ведутся Институтом истории НАН Беларуси при содействии Свято-Елисеевского Лавришевского мужского монастыря, с благословения Митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.-0-