Разгадать загадки произведений искусства предложат в Ночь музеев в Могилеве

13 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В филиале Национального художественного музея Беларуси музее В.К.Бялыницкого-Бирули 18 мая стартует интерактивный выставочный арт-проект "Прятки", приуроченный к Международному дню музеев. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заведующий филиалом Светлана Строгина.

Свои произведения представят более 50 человек: как известные белорусские художники, так и только начинающие свой творческий путь в изобразительном искусстве воспитанники арт-студии "Гекльберри". "Знакомая всем с детства игра в прятки дала название нашему выставочному арт-проекту, - рассказала собеседница. - Экспозиция сложилась из работ, объединенных внутренним пространством, идеей и темой. В разделах "Прячемся в толпе", "Живописные прятки", "Прятки" зрителю предложат попробовать разгадать творческие загадки художников".

По словам Светланы Строгиной, представленные на выставке произведения обладают высокой смысловой и эмоциональной насыщенностью. Содержание, выразительность, широкий спектр приемов и манер - все вызывает интерес и притягивает внимание. К примеру, "Цветущий воздух" - одно из произведений Евгения Зайцева, звучащее, как музыка. Или произведения Сергея Римашевского, который стремится в своих работах ко все большей лаконичности. Живопись Анны Силивончик интегрирована в повседневность через фрагментирование небольшого кусочка реальности, через стирание контуров и очертаний привычных предметов, обыгрывание их в необычной ситуации. О чем мечтает король, куда идет отряд ночью, что ощущает царевна в подземном царстве - это герои картин Павла Татарникова.

Деликатно будет представлено творчество юных художников из арт-студии "Гекльберри". Каждый ее воспитанник - личность со своим характером, своими мыслями, поступками и мечтами. Каждый по-своему оригинально и интересно открывает живописный мир с красотою родных мест, жизнью и сказочными приключениями зверей и птиц.

"Для путешествия по залам музея нужно будет задействовать воображение, быть оригинальными и непредсказуемыми, использовать самые неожиданные фантазии и прислушиваться к ощущениям, - отметила Светлана Строгина. - К тому же детей и их родителей ждет уютная фотозона".

Выставочный арт-проект будет экспонироваться до 30 июня.-0-