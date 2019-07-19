Реалии XVI века и современности - живопись Кирилла Мельника представят в галерее "Университет культуры"

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозиция Кирилла Мельника "Живопись - путь познания" откроется 31 июля в художественной галерее "Университет культуры", сообщила БЕЛТА директор галереи Марина Татаревич.

Персональная выставка мастера включает более 40 работ и носит ретроспективный характер. Представленные работы созданы в период с 1999 по 2019 год. "Живопись - это и путь познания, это и дорога к миру и культуре, а также к человеческому сердцу. Такими словами характеризует свое творчество Кирилл Мельник", - рассказали в галерее.

В центре экспозиции будут размещены монументальное полотно "Встреча Председателя КНР Си Цзиньпина в Украине", картина "Лимб" на религиозную тему о потустороннем мире и серия из 12 графических листов на тему жизни и деяний Мартина Лютера, а также событий немецкой реформации, в которых затрагиваются как реалии XVI века, так и проблемы современности.

"Живопись способна передать то, что недоступно человеческому слову, что недосягаемо для фотообъектива. Глаз и душа живописца способны увидеть всю красоту и уникальность природы и окружающего предметного мира и донести ее до зрителя порой даже в преображенном виде, - отметили в галерее. - Более того, живописец может зафиксировать явления интеллектуального плана, в том числе и сновидения. Все это прослеживается в творчестве Кирилла Мельника".

Выставочный проект "Живопись - путь познания" продлится по 15 августа.

Кирилл Мельник является не только художником, но и профессиональным искусствоведом. В 2017 году в Белорусском государственном университете культуры и искусств им была защищена кандидатская диссертация по искусствоведению на тему белорусской живописи второй половины XX века. Автор более 20 публикаций по проблемам живописи и других сфер культуры. Работы художника находятся в частных собраниях многих стран мира. Портрет народного художника Беларуси Михаила Савицкого, который также будет представлен на выставке, находится в фонде Музея истории города Минска.-0-