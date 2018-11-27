Редкие и забытые ремесла представят на выставке в Витебске

27 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Областная выставка-конкурс соберет 29 ноября мастеров древних и забытых ремесел в Витебске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном методическом центре народного творчества, где пройдет выставка.

Участники творческого состязания, представляющие Дома ремесел практически со всей области, продемонстрируют разнообразие старинных ремесленных традиций Витебской области через оригинальные произведения, которые отражают красоту нашей земли, талант и богатую фантазию народа. На выставке будут представлены реплики шедевров народного искусства и авторские произведения редких ремесленных технологий. В их числе художественная обработка бересты; бондарские изделия (кадки, баклаги, тазы и др.); сквозная резьба (белорусская резь); кафель; кованые ветряки и кресты; традиционная кожаная обувь и рукавицы; шаповальство (валенки, магерки и др.); редкие виды ткачества, в том числе ажурное; лубочные гравюры; вязание костяной иглой (техника спирального плетения); художественная обработка кости; роспись по стеклу; лаковая миниатюра; музыкальные инструменты и другие произведения редких ремесел.

Также будут проведены мастер-классы по обучению восстановленным ремесленным технологиям.

Посетить выставку можно до 14 декабря.-0-