Редкие иллюстрированные издания поэмы Данте "Божественная комедия" представили в НББ

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Божественная комедия" Данте", посвященная 700-летию мирового поэтического шедевра итальянского поэта Данте Алигьери, открылась сегодня в музее книги Национальной библиотеки Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Особое внимание в экспозиции уделили раритетным иллюстрированным изданиям поэмы "Божественная комедия" из фондов НББ. Среди экспонатов можно увидеть ценное факсимильное издание, которое относится к 1330 году. Эта книга в точности воссоздает первый рукописный список поэмы, украшенный цветными миниатюрами. На выставке также представили одно из первых иллюстрированных печатных изданий произведения 1481 года, которое было выпущено в родном городе поэта - Флоренции. К слову, гравюры к книге были выполнены по работам известного итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли.

"В оригинале книга называется "La commedia", а сейчас она нам больше известна как "Божественная комедия". Это монументальная эпическая работа. Настоящая поэтическая энциклопедия научных, политических, морально-философских и богословских знаний эпохи Раннего Возрождения. Именно это произведение Данте стало вершиной его литературной деятельности. Сама поэма состоит из трех частей и включает 100 песен", - рассказали в учреждении.

В библиотеке также представили шедевр книжной графики ХІХ века - цикл гравюр французского мастера Гюстава Доре к первой части поэмы, а также другие примеры художественного осмысления бессмертного произведения.

Выставка будет работать по 16 января.-0-