Редкие издания Алоизы Пашкевич представлены на выставке в Щучине

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Редкие издания знаменитой белорусской поэтессы Алоизы Пашкевич впервые представлены на выставке в Щучинской районной библиотеке, сообщили БЕЛТА в Национальной библиотеке Беларуси.

"В Щучине впервые представлены оригинальные и очень редкие издания знаменитой белорусской поэтессы Алоизы Пашкевич, более известной под псевдонимом Тетка. Специально на празднование 145-летия со дня ее рождения Национальная библиотека Беларуси передала на родину писательницы ряд ценных изданий для знаковой выставки. Она организована в Щучинской районной библиотеке имени Тетки", - рассказали в учреждении.

В экспозиции представлены сборники поэзии "Скрыпка беларуская", "Хрэст на свабоду", детские книги "Гасцінец для малых дзяцей", "Першае чытанне для дзетак беларусаў", журнал для молодежи "Лучынка", нелегальные издания "Песні", "Калядная пісанка", листовки и манифесты.

Большинство изданий Алоизы Пашкевич сегодня является библиографической редкостью. Многие из них создавались в период запрета или ограничения белорусской печати, когда царская цензура контролировала все публикации, запрещала многие издательские инициативы, уничтожала напечатанные тиражи. Часть произведений писательницы вышли с недействительными выходными данными или печатались за границей. Ущерб книжному наследию поэтессы нанесли также Первая и Вторая мировые войны.-0-