Региональные отборы на конкурсы "Славянского базара-2021" начнутся 12 ноября

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Региональные отборы к XXX Международному фестивалю искусств "Славянский базар в Витебске" пройдут в Беларуси с 12 ноября по 11 декабря, сообщили БЕЛТА в Министерстве культуры.

Министерство культуры совместно с Центром культуры "Витебск" - дирекцией международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", облисполкомами, Минским горисполкомом ведут подготовку к отборочным турам XXX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск" и ХVIIІ Международного детского музыкального конкурса "Витебск". Стартовой площадкой региональных отборочных туров 12 ноября станет Гомель. Эстафету продолжат 18 ноября Могилев, 2 декабря - Борисов, 3 декабря - Гродно, 4 декабря - Витебск и 7 декабря - Минск. Первый этап отборочных туров завершится 11 декабря в Брестской области.

В отборочном туре в детском музыкальном конкурсе могут участвовать юные белорусы в возрасте от 8 до 14 лет. В отборе на конкурс исполнителей эстрадной песни заявки принимаются от граждан не младше 18 лет и не старше 31 года. Все конкурсанты должны иметь опыт концертных выступлений и победы в международных или республиканских музыкальных конкурсах и фестивалях.

Исполнителям необходимо подготовить по две композиции: эстрадную песню белорусского автора на белорусском языке и эстрадную песню по выбору участника, наиболее ярко отражающую его исполнительское мастерство и артистические способности (для участников детского музыкального конкурса), а также эстрадную песню композитора славянской страны на одном из славянских языков и мировой хит (для участников конкурса исполнителей эстрадной песни).

Для участия во втором этапе отборочных туров по результатам региональных отборов выберут до 5 участников от каждой области и Минска.-0-