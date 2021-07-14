"Река времени": выставка художников - юбиляров 2021 года открылась в НХМ

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка произведений художников Беларуси - юбиляров 2021 года "Река времени" открылась сегодня в Национальном художественном музее, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Экспозиция организована по проекту НХМ "Наши коллекции". "Это 15-я групповая выставка, которая в этот раз посвящена творчеству художников - юбиляров этого года. Подобные экспозиции стали в нашем музее традиционными, они устраиваются с 2008 года. В некоторые годы было даже несколько отдельных выставок такого рода разных форматов, а иногда не было ни одной", - рассказали организаторы.

"Сегодня сложилось так, что временной диапазон юбилейных дат уже, чем раньше. В живописном разделе он включает произведения только столетних художников и постарше - старых мастеров белорусской живописи ХХ века. Такое ограничение вызвано количеством этих художников и качеством их работ в коллекции музея. Но хотя их возраст одинаково внушителен, авторы заметно отличаются своими индивидуальностями, особенностями своих художественных миров, что, впрочем, естественно", - отметили в музее.

В этом году отмечается 140-летие классического академиста Валентина Волкова и не получившего системного художественного образования постимпрессиониста Михаила Станюты. "Их творчество воплощает два различных подхода к реальности: более отчужденно-профессиональный у первого и более эмоционально-непосредственный у второго. Первый подход обеспечивает создание в искусстве выверенного, по-своему гармоничного мира, где царят незыблемые художественные законы, своего рода нишу в непредсказуемом реальном мире. Второй позволяет открыто выражать свои чувства. И на том, и на другом пути художника может ждать успех. В постоянной экспозиции музея находятся шедевры обоих мастеров - "Портрет дочери" Михаила Станюты и "Минск, 3 июля 1944 года" Валентина Волкова", - подчеркнули в НХМ.

На выставке можно будет увидеть произведения художников, от которых по разным причинам сохранились считанные работы. Это Арон Кастелянский, Владимир Хрусталев. Картина первого была вывезена в Германию во время войны, впоследствии возвращена, и не так давно завершилась ее продолжительная реставрация. Помимо художественной ценности она имеет вес историко-архитектурного документа.

"Хотя размеры выставки очень ограничены, она дает возможность в некоторых случаях наблюдать эволюцию живописцев от ранних, более ангажированных работ до зрелых, самостоятельных художественных высказываний, например, Абрама Заборова, Константина Космачева, Абрама Островского. Или видеть сравнительно ровную "диаграмму" творчества, когда у художника была возможность сформироваться почти сразу в соответствии со своими внутренними потребностями - Николая Дучица, Сергея Каткова, Альгерда Малишевского, того же Валентина Волкова. Среди экспонентов выставки на сей раз присутствуют незаурядные портретисты: Борис Непомнящий, Исаак Боровский, Николай Волынец, Эдуард Куфко, скульпторы Натан Рапопорт, Марк Роберман, некоторое время работавшие в Беларуси, Геннадий Муромцев, Евгений Санько. А портрет, безусловно, один из самых трудных жанров в искусстве. Редкий художник обошел в своем творчестве пейзаж, но немного и таких чистых пейзажистов, как Борис Звиногродский, Галина Азгур, Владимир Сторчаков, и жанр отблагодарил их несомненными успехами, именем в искусстве. Во времена идеологизированной культуры пейзаж давал художникам большую свободу высказывания. Едва ли не в более значительной степени это относится и к натюрморту: порой вещи могут с наибольшей искренностью выразить умонастроение мастера, о чем свидетельствуют работы Альгерда Малишевского, Сергея Каткова, Валентина Волкова", - добавили организаторы.-0-