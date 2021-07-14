"Река времени": выставка художников - юбиляров 2021 года открылась в НХМ

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 14 июля 2021
Минск Переменная облачность +28°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:58 Взрыв автобуса в Пакистане привел к гибели 12 человек В мире
14:55 На участках МКАД из-за дорожных работ возможны заторы Регионы
14:52 Большинство вопросов на приеме и прямой линии главы КГК Гродненской области касались водоснабжения Регионы
14:43 Махинации с командировками на стройпредприятии пресек КГК в Толочинском районе Происшествия
14:30 В Чаусах при пожаре погибли два человека Происшествия
14:28 Лукашенко направил соболезнование Президенту Ирака в связи с многочисленными жертвами при пожаре в больнице Президент
14:25 "Река времени": выставка художников - юбиляров 2021 года открылась в НХМ Культура
14:15 Презентацией работ белорусских художников открылась выставочная программа "Славянского базара" Культура
14:13 Ученые назвали факторы, влияющие на тяжесть протекания COVID-19 В мире
14:10 Цены на многие социально значимые товары в Могилевской области превысили прогнозный показатель Регионы
14:04 Проблема авиационного шума, открытие хостела - с чем обращались граждане к Турчину в Смолевичах Регионы
14:02 ВОЗ и ЮНИСЕФ в связи с COVID-19 запустили кампанию "Будьте осмотрительны этим летом" Общество
13:54 В работу учреждений здравоохранения и образования Могилевской области ввели коррективы из-за жары Регионы
13:53 Некачественное мороженое обнаружили в продаже в Могилеве Регионы
13:44 Медики советуют привитым от COVID-19 при посещении пожилых родственников соблюдать дистанцию Общество
13:42 Белорусский рубль на торгах 14 июля укрепился к трем основным валютам Экономика
13:42 В Китае сотрудник супермаркета напал на покупателей: два человека погибли, семь ранены В мире
13:41 Западные санкции стали мощным триггером для белорусско-российской интеграции - Гигин Политика
13:36 Уровень использования ТКО в Беларуси за последние пять лет увеличился в три раза Общество
13:31 Фото ненадлежащего содержания животных в МТК Мстиславского района оказались недостоверными Происшествия
13:26 Следователи устанавливают очевидцев ДТП с участием электросамоката в Минске Происшествия
13:17 Витебская транспортная прокуратура выявила нарушения при эксплуатации катамаранов Регионы
13:11 На Балканах обнаружили остатки древнейшей в мире косметики Калейдоскоп
13:07 Председатель дисциплинарной комиссии БРКА прокомментировала исключение 5 адвокатов из профсообщества Общество
12:49 ГАИ Минской области усилит контроль за соблюдением ПДД водителями мототранспорта Регионы
12:47 В Минске на перекрестке мужчина на скутере врезался в автомобиль Происшествия
12:42 КС признал закон по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя соответствующим Конституции Общество
12:38 Брестчанин задержан за призывы к протестам Происшествия
12:34 БУТБ обеспечит единый канал сбыта и закупок для сельхозпроизводителей Беларуси и Воронежской области Экономика
12:30 В Бобруйске под колеса легковушки попал велосипедист Происшествия
Все новости
Все новости
Культура
14 июля 2021, 14:25

"Река времени": выставка художников - юбиляров 2021 года открылась в НХМ

Фото из архива
Фото из архива

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка произведений художников Беларуси - юбиляров 2021 года "Река времени" открылась сегодня в Национальном художественном музее, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Экспозиция организована по проекту НХМ "Наши коллекции". "Это 15-я групповая выставка, которая в этот раз посвящена творчеству художников - юбиляров этого года. Подобные экспозиции стали в нашем музее традиционными, они устраиваются с 2008 года. В некоторые годы было даже несколько отдельных выставок такого рода разных форматов, а иногда не было ни одной", - рассказали организаторы.

"Сегодня сложилось так, что временной диапазон юбилейных дат уже, чем раньше. В живописном разделе он включает произведения только столетних художников и постарше - старых мастеров белорусской живописи ХХ века. Такое ограничение вызвано количеством этих художников и качеством их работ в коллекции музея. Но хотя их возраст одинаково внушителен, авторы заметно отличаются своими индивидуальностями, особенностями своих художественных миров, что, впрочем, естественно", - отметили в музее.

В этом году отмечается 140-летие классического академиста Валентина Волкова и не получившего системного художественного образования постимпрессиониста Михаила Станюты. "Их творчество воплощает два различных подхода к реальности: более отчужденно-профессиональный у первого и более эмоционально-непосредственный у второго. Первый подход обеспечивает создание в искусстве выверенного, по-своему гармоничного мира, где царят незыблемые художественные законы, своего рода нишу в непредсказуемом реальном мире. Второй позволяет открыто выражать свои чувства. И на том, и на другом пути художника может ждать успех. В постоянной экспозиции музея находятся шедевры обоих мастеров - "Портрет дочери" Михаила Станюты и "Минск, 3 июля 1944 года" Валентина Волкова", - подчеркнули в НХМ.

На выставке можно будет увидеть произведения художников, от которых по разным причинам сохранились считанные работы. Это Арон Кастелянский, Владимир Хрусталев. Картина первого была вывезена в Германию во время войны, впоследствии возвращена, и не так давно завершилась ее продолжительная реставрация. Помимо художественной ценности она имеет вес историко-архитектурного документа.

"Хотя размеры выставки очень ограничены, она дает возможность в некоторых случаях наблюдать эволюцию живописцев от ранних, более ангажированных работ до зрелых, самостоятельных художественных высказываний, например, Абрама Заборова, Константина Космачева, Абрама Островского. Или видеть сравнительно ровную "диаграмму" творчества, когда у художника была возможность сформироваться почти сразу в соответствии со своими внутренними потребностями - Николая Дучица, Сергея Каткова, Альгерда Малишевского, того же Валентина Волкова. Среди экспонентов выставки на сей раз присутствуют незаурядные портретисты: Борис Непомнящий, Исаак Боровский, Николай Волынец, Эдуард Куфко, скульпторы Натан Рапопорт, Марк Роберман, некоторое время работавшие в Беларуси, Геннадий Муромцев, Евгений Санько. А портрет, безусловно, один из самых трудных жанров в искусстве. Редкий художник обошел в своем творчестве пейзаж, но немного и таких чистых пейзажистов, как Борис Звиногродский, Галина Азгур, Владимир Сторчаков, и жанр отблагодарил их несомненными успехами, именем в искусстве. Во времена идеологизированной культуры пейзаж давал художникам большую свободу высказывания. Едва ли не в более значительной степени это относится и к натюрморту: порой вещи могут с наибольшей искренностью выразить умонастроение мастера, о чем свидетельствуют работы Альгерда Малишевского, Сергея Каткова, Валентина Волкова", - добавили организаторы.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
выставка Минск музей
Новости рубрики Культура
Презентацией работ белорусских художников открылась выставочная программа "Славянского базара"
На ярмарке ФОТОФАКТ: Около 280 ремесленников представили свои изделия на ярмарке "Задзвінскі кірмаш"
Фото из архива Детская студия ансамбля "Хорошки" объявила новый набор воспитанников
Фото из архива Первые мероприятия стартуют на "Славянском базаре в Витебске"
Фото из архива ДОСЬЕ: XXХ Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"
Фото из архива Редкие издания Алоизы Пашкевич представлены на выставке в Щучине
Главное
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото пресс-службы Президента России - БЕЛТА Более 5 часов длились переговоры Лукашенко и Путина в Санкт-Петербурге
В Беларуси стартует ЦТ в резервные дни
КС признал закон по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя соответствующим Конституции
Эквайринг в интернете – ищем выгоды для владельцев бизнеса и покупателей
Топ-новости
Западные санкции стали мощным триггером для белорусско-российской интеграции - Гигин
Восточная сказка в Minsk World! Ключи от своих квартир получили жильцы дома "Стамбул"
Презентацией работ белорусских художников открылась выставочная программа "Славянского базара"
В Беларуси удалось предотвратить ряд терактов благодаря внедрению сотрудников КГБ в чат ОГСБ
Скоростной поезд Минск - Москва уже перевез более 100 тыс. пассажиров
ГАИ проводит негласный контроль за соблюдением ПДД мотоциклистами
Проблема авиационного шума, открытие хостела - с чем обращались граждане к Турчину в Смолевичах
Председатель дисциплинарной комиссии БРКА прокомментировала исключение 5 адвокатов из профсообщества
На белорусских нефтяных месторождениях в первом полугодии пробурили 23 скважины
Маршрут Республиканского молодежного поезда #БеларусьМолодежьЕдинство составит около 2 тыс. км
Уровень использования ТКО в Беларуси за последние пять лет увеличился в три раза
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 89 районах Беларуси
Фото ненадлежащего содержания животных в МТК Мстиславского района оказались недостоверными
КГБ возбудил уголовное дело по факту попытки поджога дома Олега Гайдукевича
Александра Саснович вышла в 1/8 финала турнира в Будапеште
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Славянский базар в Витебске-2021 Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.