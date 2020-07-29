Реконструированный Дворец культуры открыли в Орше

29 июля, Орша /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Городской Дворец культуры сегодня торжественно открыли после реконструкции в Орше, передает корреспондент БЕЛТА.

Ремонт здесь шел 10 месяцев. За это время рабочие сделали кровлю, сети внутренней и наружной канализации, электроснабжение, водопровод. Специалисты утеплили фасад здания, восстановили внутри и снаружи лепнину, создали безбарьерную среду. В учреждение культуры закупили новое оборудование.

В обновленном здании разместились большой концертный зал, конференц-зал, оснащенный сценической и танцевальной площадкой, костюмерная, пошивочный цех, мастерская художника-декоратора. Также здесь есть цирковой репетиционный зал с возможностью проведения мини-представлений, студия звукозаписи, хореографические классы. Финансировались работы согласно государственной инвестиционной программе.

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев отметил, что первоначально были два варианта дальнейшей судьбы дворца: отремонтировать его или построить новый. После обсуждения приняли решение восстановить здание. "Это значимый, в том числе архитектурно, объект для Орши. Нашли технические решения, и стройка началась, но она бы не стартовала без помощи Президента: реконструкция такого дворца была бы не по силам районному бюджету и областному, было бы сложно справиться", - добавил губернатор.

Выступает Николай Шерстнев

В стенах реконструированного Дворца культуры планируют проводить конкурсы и фестивали, презентации, выставки, детские программы, мастер-классы по дизайну, флористике, пошиву, изготовлению аксессуаров. Более 50 видов услуг будут оказывать платно.

Министр культуры Юрий Бондарь добавил, что культура - это не только то, что происходит на столичных площадках. В первую очередь это регионы с их самобытными традициями. "Второй день рождения Дворца культуры послужит новым импульсом для развития творческой деятельности в Оршанском районе. Строители молодцы, что сумели сохранить исторический облик здания и в то же время сделать объект культуры по высоким техническим стандартам", - сказал министр. Он сообщил, что за годы независимости в стране восстановили более 2 тыс. памятников истории и культуры.

Выступает Юрий Бондарь

Дворец начал работу в 1957 году как культурное учреждение Оршанского льнокомбината. В 2010 году здание передали на баланс отдела культуры райисполкома. Сегодня здесь функционируют 19 объединений различных направлений (вокальные, хореографические, театральные, цирковые и другие), в том числе девять для детей. В кружках занимаются 442 человека. В учреждении действуют шесть народных коллективов и один со званием "заслуженный".-0-

Фото Александра Хитрова