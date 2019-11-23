Реконструкция переправы Наполеона через Березину пройдет 24 ноября на Брилевском поле

Во время реконструкции. Фото из архива

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военно-историческая реконструкция "Березина-2019" состоится 24 ноября на историко-культурном объекте "Брилевское поле" в Борисовском районе, сообщили БЕЛТА в райисполкоме.

Реконструкция станет частью международного фестиваля "Березина-2019", который проходит с 22 по 24 ноября. Ежегодно этот праздник иллюстрирует события переправы французского императора через Березину у белорусских деревень Студенка и Брили. Тогда, 207 лет назад, российская армия попыталась окружить обескровленные войска французов и окончательно их уничтожить. Сражение стало настолько знаковым, что во французском языке появилось новое слово - berezina, означающее крушение всех надежд.

Открытие фестиваля состоялось 22 ноября. На сцене городского дворца культуры имени М.Горького выступил военный оркестр парашютного полка из французского города Тулуза.

Сегодня в Борисовском объединенном музее запланирована выставка "Война 1812 года". В Борисовской центральной районной библиотеке имени И.Х.Колодеева будет работать мемориально-выставочная экспозиция истории войны 1812 года. В городском дворце культуры имени М.Горького состоится моноспектакль по письму Поля Анри Де Клемена своему сыну "Большая история маленькой пуговицы". Около 13.00 на проспекте Революции пройдут парад униформистов, церемония возложения цветов к памятнику "Батареи" и баталия на предмостных укреплениях памятника. Далее на городском пляже ожидаются театрализованная постановка и зимний заплыв через Березину. Вечером мероприятие снова переместится в городской дворец культуры имени М.Горького, где запланирован общественный бал.

В воскресенье, 24 ноября, с утра состоится церемония возложения цветов к могиле французских солдат в деревне Студенка Борисовского района. Потом действо переместится на Брилевское поле, где запланированы работа торговых точек, военно-историческая реконструкция и выступление оркестра Министерства обороны Беларуси.

Для обеспечения безопасности дорожного движения 24 ноября на автодороге Н8114 Борисов - Костюки будет организовано одностороннее движение транспорта с направлением движения от Борисова в сторону автодороги Р63 Борисов - Вилейка - Ошмяны, а также ограничено движение грузового транспорта.

В районе проведения мероприятия не будет парковочных мест, поэтому жителей и гостей Борисовского района просят отказаться от личных транспортных средств и воспользоваться общественным транспортом. Из Борисова будут ходить автобусы №200э и №201э. Отправление с остановки "Брили" будет осуществляться по мере наполнения транспорта.

Организаторы мероприятия - Минский облисполком, Борисовский райисполком и военно-исторические клубы Беларуси.-0-