Реконструкцию личной библиотеки Максима Богдановича представили в НББ

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Библиотека Максима" открылась сегодня в Национальной библиотеке Беларуси накануне 130-летия со дня рождения Максима Богдановича, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Имя Максима Богдановича известно сегодня каждому белорусу и неслучайно мы называем его классиком. Он чаще всего выступает для нас в роли поэта, национального гения, творца высокого европейского уровня, который нес в свет отечественную литературу, - сказал во время открытия заместитель генерального директора НББ Алесь Суша. - Однако для меня он был еще и начинателем белорусской культурологии. Его статья "Белорусское возрождение" - одна из первых работ по осмыслению культурного развития страны, написанная белорусом. Богдановича по праву можно назвать литературным критиком и эту работу он делал на принципиально новом уровне. Его подход получил большое развитие в творчестве других литературоведов. А еще Максим Богданович - книжник, и это уже аксиома. Он был тем человеком, который через всю жизнь прошел с книгой".

Эксперты отмечают, что именно библиотека отца поэта - Адама Богдановича, оказала большое влияние на мировосприятие, характер и творческие способности Максима Богдановича. Мало кто знает, что у самого классика была книжная коллекция. Заведующий филиалом "Литературный музей Максима Богдановича" Государственного музея истории белорусской литературы Михаил Барановский рассказал, что в 1918 году дом Максима Богдановича сгорел и библиотека исчезла.

"Есть сведения, что у Максима была своя библиотека "белорусики", которая существовала отдельно от библиотеки отца, - отметил Михаил Барановский. - Не существует такого списка, в котором перечислены книги, находившиеся в его собственности. Но благодаря работе с документами, анализу критических текстов, актов передачи архива, которые сохранились у братьев Богдановича, мы можем с большей вероятностью воссоздать тот список книжек, которые принадлежали поэту. На выставке собраны лишь те издания, которые он запрашивал в редакциях, цитировал по страницам. Эти 40 изданий - первая попытка проложить мостик и создать ту опору, по которой можно будет пройти дальше и дополнять этот список".

По словам литературоведа Николая Труса, в семье классика был своеобразный культ книги. "Особенно интересно изучать письма. Записи отца Богдановича говорят о том, что он соперничал с Максимом Горьким в конце 19 века, кто соберет лучшую библиотеку. Понимаете, книги - это не только семейный сбор, самообразование, но еще и понимание истоков творчества классика. Конечно, Максим Богданович не заимствовал образы и сюжеты, но всегда интересно узнать, какой книжной энергией он наполнялся", - обратил внимание литературовед.

"Есть некая система координат, в которой появляется произведение. Речь о том, с какими материалами на одной станице выходил текст, в каком издании, когда и рядом с какими авторами. Рассматривая все это, начинаешь понимать - как ценили поэта и насколько его творчество было важным", - заключил он.

Исходя из архивных документов, воспоминаний и переписок, исследователи смогли реконструировать белорусскую часть личного книжного собрания Максима Богдановича. НББ впервые презентовала проект, который представляет музейную реконструкцию библиотеки "белорусики" (всех материалов, касающихся нашей страны) классика отечественной литературы.

В экспозиции можно увидеть книжно-иллюстративную выставку, посвященную писателю. Там есть экземпляры с автографами поэта и белорусские издания начала ХХ века из Санкт-Петербурга, Вильнюса и Минска. Посетители увидели первые отечественные газеты и календари, первые выпуски произведений классиков отечественной литературы и другие ценные материалы, которые могли храниться у Максима Богдановича.

Книжно-иллюстративная экспозиция знакомит с произведениями мастера слова, с литературой о его жизни и творчестве, а также с переводами и юбилейными изданиями. Среди них сборник избранных стихов "Вянок"(1913), публицистические брошюры "Братья-чехи"(1914) и "Беларускае адраджэнне"(1916). Особенно интересны переводы поэзии Максима Богдановича на славянские, европейские и азиатские языки.

Экспозиция подготовлена НББ и "Литературным музеем Максима Богдановича" - филиалом Государственного музея истории белорусской литературы. Выставку можно посетить по 15 января.-0-