Ректор Белорусской государственной академии музыки Екатерина Дулова возглавила жюри фестиваля Эмира Кустурицы Kustendorf сlassic в Сербии

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль русской классической музыки Kustendorf сlassic торжественно открылся в сербском этноселе Дрвенград (Кустендорф, Мечавник) выступлением знаменитого российского альтиста Юрия Башмета. Старт мероприятию дал бессменный организатор - сербский режиссер Эмир Кустурица, передает ТАСС.

В этом году фестиваль, который организуют с 2013 года при поддержке компании "Газпром нефть", проходит в седьмой раз, и впервые под новым названием. Ранее он назывался "Большой". В этом году решили объединить все культурные проекты Кустурицы под одним названием. Бренд "Кустендорф" отныне "объединяет все виды искусства - кино, театр и классическую музыку".

Праздничный вечер начался показом студенческого короткометражного фильма "Пульс" режиссера Дамира Романова. Главную роль в ленте исполнил сербский и российский актер Милош Бикович, почетный гость фестиваля.

Гвоздем программы концерта-открытия стало выступление российского музыканта Юрия Башмета, который исполнил на альте, созданном в 1758 году мастером Паоло Тесторе, симфонию Гектора Берлиоза "Гарольд в Италии" в сопровождении оркестра "Кустендорф" во главе с дирижером Срболюбом Диничем. Затем оркестр исполнил фрагмент балета Игоря Стравинского "Весна священная".

Фестиваль проходит в деревне Дрвенград или Кустендорф, которую Кустурица построил для съемок фильма "Жизнь как чудо" (Zivot je cudo, 2004). Расположена она в Златиборском округе возле города Ужице, в двухстах км юго-западнее Белграда, недалеко от горы Мечавник.

Здесь расположены библиотека, художественная галерея, кинотеатр, церковь Святого Саввы. Кустурица назвал улицы деревни в честь людей, которых он считает великими, - Николы Теслы, Эрнесто Че Гевары, Диего Марадоны, Федерико Феллини, Ингмара Бергмана, Иво Андрича, Никиты Михалкова, Андрея Тарковского.

В 2019 году в конкурсной программе "Кустендорф классик" принимают участие более 50 молодых музыкантов из Сербии, Республики Сербской (входит в Боснию и Герцеговину), России, Беларуси, Черногории, Германии.

Обладателей главных наград - золотой, серебряной и бронзовой матрешек - определит жюри во главе с ректором Белорусской государственной академии музыки Екатериной Дуловой. В состав жюри вошли композитор Аня Джорджевич и пианист Александар Маджар.-0-