"Реквием" Верди в память о начале Нюрнбергского процесса прозвучал на сцене Большого театра

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одно из самых известных произведений итальянского композитора Джузеппе Верди "Реквием" в постановке Московского музыкального театра "Геликон-опера" презентовали на сцене Большого театра Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Реквием - высокий стиль духовной театральной музыки, - сказал перед началом постановки временный поверенный в делах России в Беларуси Петр Фролов. - И это прекрасная возможность, оставаясь в обществе, побыть немного наедине с собой, осознать, что произошло и происходит с нами в этом мире. Сегодняшнее мероприятие посвящено трагическому и страшному событию - завершению судебного процесса над нацистскими преступниками, который подвел черту под их чудовищными преступлениями против человечности".

Петр Фролов

Российский театральный проект, посвященный 75-летию начала Нюрнбергского процесса, реализовали еще в прошлом году. В память о страшных событиях XX века солисты "Геликон-оперы", оркестр и хор под управлением Валерия Кирьянова исполнили величайшее творение итальянского гения на русском языке на московской сцене.

Сегодня "Реквием" прозвучал в исполнении оркестра Большого театра Беларуси, солистов театра "Геликон-опера", среди которых Анна Пегова (сопрано), Александра Ковалевич (меццо-сопрано), Виталий Серебряков (тенор) и Александр Киселев (бас). Главный концертмейстер вечера - Нина Ломанович, а за дирижерским пультом Филипп Селиванов.

"Нынешний год в Беларуси, как и во всех странах постсоветского пространства, проходит под знаком трагической даты 80-летней годовщины начала Великой Отечественной войны, - отметила начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Ирина Дрига. - Наша земля одна из самых пострадавших в той страшной войне. Мы все знаем, что в огне войны погиб каждый третий белорус. Более 9 тыс. населенных пунктов были уничтожены, из них 5 тыс. сожжены вместе с жителями. Нюрнбергский процесс проходил и над теми преступниками, по указаниям которых гибли сотни тысяч белорусских граждан. "Беларусь помнит" - эти слова стали названием нашей республиканской акции в этом году. Как и во все предыдущие годы, они не раз звучали у Вечного огня на площади Победы, в храме-памятнике в честь Всех Святых и в тысячах мест поклонения памяти. Это наша дань, уважение к тем событиям и вклад в сохранение исторической правды о ВОВ, недопущение возрождения нацизма и тех ужасов, которые пережили наши прадеды и деды. Мы благодарны российским друзьям в лице Минкультуры России, посольства России в Беларуси и Постоянному комитету Союзного государства, предложившим провести такую акцию".

Ирина Дрига

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Фото Максима Гучека