РЕПОРТАЖ: Чем удивят зрителей участники второго полуфинала "Евровидения-2019"

Сегодня в Тель-Авиве снова будет жарко - состоится второй полуфинал международного конкурса песни "Евровидение-2019". На этот раз в борьбу за право попасть в финал вступят представители 18 стран. Кто-то делает упор на вокал, кто-то на эффектный номер. Но решать зрителю, ведь жюри еще накануне выставило свои оценки во время генерального прогона. Корреспондентам БЕЛТА тоже удалось посмотреть номера очередных полуфиналистов.

Второй полуфинал откроет выступление армянской певицы Srbuk. Она исполнит песню "Walking Out". В номере происходит быстрая смена планов: от крупных до панорамных кадров. На высоких нотах светодиодный пол меняется, создавая эффект разбития стекла. Определенную изюминку номеру придают вспышки красных огней.

На очереди представительница Ирландии - Сара Мактернан. Номер подготовлен на песню с необычным названием "22". О чем постоянно напоминает яркая, мультяшная графика с периодическим появлением этой цифры. Все действо разворачивается у барной стойки.

Узнаем также, станет ли третий номер счастливым для исполнительницы из Молдовы Анны Одобеску. Певица появится в полуфинале в белоснежном платье, немного похожем на свадебное. Прекрасный вокал во время исполнения песни "Stay" дополняют живые картины, воссоздаваемые прямо на сцене художником по песку.

Сложную хореографию продемонстрирует Лука Хенни, который представляет Швейцарию. Номер танцевальный и достаточно энергичный. Букмекеры уверены, что Швейцария будет в финале. Но, как говорится, не будем забегать вперед. Песня "She Got Me" и 4 номер второго полуфинала.

Несмотря на большое количество мерцающих и световых эффектов, номер латвийской группы Carousel на песню "That Night" выглядит статичным и немного скучным.

Румынская певица Эстер Пеони со своей песней "On a Sunday" выглядит уверенно. В номере много эффектов и графики, которая меняется от темно-синего до огненно-красного цвета.

Данию во втором полуфинале представит Leonora с композицией "Love is Forever". Номер достаточно простой. Певица сидит на сцене на огромном стуле, рядом бэк-вокалистки, с которыми она мило поет свою песню.

А вот и один из фаворитов "Евровидения-2019" - Джон Лундвик из Швеции. Без сомнения, он зажжет публику своей композицией "Too Late for Love". Позади исполнителя на сцене золотая полоса света и дым - все смотрится очень гармонично.

Девятой на сцену выходит австрийская певица Pænda. Она исполнит песню под названием "Limits". Номер отточенный и атмосферный. Особый шарм ему придают световые колбы на сцене, минимум света и неплохой вокал.

Хорватский исполнитель Роко расскажет о своих мечтах. "The Dream" - так называется его песня. Помогать Роко будут танцоры в образах ангелов.

Микела - певица из Мальты вместе с песней "Chameleon" перенесет нас в экзотический мир, в котором сначала появится океан, затем пустыня, сад, а то и вовсе все начнет переливаться цветами радуги.

Певец из Литвы Юриюс исполнит во втором полуфинале композицию "Run With the Lions", продемонстрировав артистизм и вокальные способности.

Один из самых ожидаемых номеров - на сцене российский исполнитель Сергей Лазарев. Это один из фаворитов конкурса. Во время исполнения песни "Scream" будет установлена платформа с девятью экранами-зеркалами, в которых отражается сам певец, одетый в белый костюм. К середине песни Сергей исчезает со сцены и вдруг оказывается внутри одного из экранов, где на него якобы льется дождь. Номер очень эффектный.

Немного статичный номер подготовила албанская исполнительница Йонида Маличи. Вместе с тем песня "Ktheju Tokes" выделяется прекрасным вокалом, который дополняет графический эффект в виде летящего орла.

Еще одна страна, которой прогнозируют выход в финал, - Норвегия. Ее представляет группа KEiiNO. На время она перенесет нас в заснеженные горы в свете северного сияния, а ближе к концу выступления увидим мерцающие золотые огни. Песня "Spirit in the Sky" и 15 позиция во втором полуфинале.

Наконец, главный фаворит "Евровидения-2019" - Дункан Лоуренс из Нидерландов. Он исполнит песню "Arcade". В полуфинале мы увидим исполнителя, сидящего за роялем на подиуме. В припевах на экранах появится яркое ночное небо.

Предпоследней выступит представительница Северной Македонии Тамара Тодевска, которая, как и Сергей Лазарев, подготовила номер с зеркалами. Вокально певица на высоте. Номер драматичный и завораживающий. Песня "Proud" и 17 номер.

Завершает второй полуфинал представитель Азербайджана Чингиз. Номер на песню "Truth" кажется отработанным до мелочей и по-настоящему впечатляющим. В финальный припев Чингиз добавляет неповторимый азербайджанский колорит.

Таким будет сегодняшний второй полуфинал. Трансляция начнется в 22.00. Устраивайтесь удобнее у телеэкранов и голосуйте за любимого исполнителя.

Финал "Евровидения-2019" запланирован на 18 мая.

Определена первая десятка финалистов "Евровидения-2019" Первый полуфинал песенного шоу прошел 14 мая в Expo Tel Aviv. В итоге путевку в финал получили: Беларусь, Греция, Сербия, Кипр, Эстония, Чехия, Австралия, Исландия, Сан-Марино, Словения.