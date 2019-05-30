РЕПОРТАЖ: Фолк-рок-группа "Мельница" представила юбилейную программу в Минске

Группа "Мельница" в пятый раз подряд собрала своих слушателей в Минске. Приехала команда с юбилейной программой "Мельница 2.0", посвященной 20-летию группы. В программе были собраны самые яркие хиты в новой обработке, а также новые композиции.

После первых хитов "Волкодава", который, кстати, был с регги-куплетом, и "Дорог" лидер группы Хелависа приветствовала Минск: "Мы очень рады к вам приехать. Уже по традиции приезжаем теплой весной. Сегодня в программе будут песни, с которыми мы работали на протяжении 20 лет".

И вот завертелось колесо концерта. Проверенные временем хиты сменялись свежими песнями с последних пластинок. Была и песня с последнего сольного альбома Хелависы "Саламандра", на которую накануне вышел клип. Новое зал принял очень тепло.

Первую часть концерта закрыло знаменитое барабанное "Фроло" от Дмитрия Фролова. Как позже сказала лидер группы: "Короткое, но искрометное". Старожилы фанклуба с нетерпением ждали фирменного "хэй" и того момента, когда Фрол будет бить в барабан головой, но этого не случилось.

Зато продолжил сольную программу флейтист Дмитрий Каргин со своей завораживающей и сказочной темой. Он словно факир настолько заворожил зал, что девушки, которые были ближе всего к сцене, закрыв глаза, прильнули к ней.

После флейтового соло на сцену вышла Хелависа с гитаристом Сергеем Вишняковым и резюмировала: "Сейчас был душевынимательный флейтовый номер. По этой же причине мы продолжаем вынимать душу". И заиграли одну из самых трогательных песен - "Королевну". Это произведение в числе визитных карточек "Мельницы", а еще и в акустике! Затем на сцену вышли все музыканты и слушателей ждал еще один суперхит "Дорога сна" в переосмысленной аранжировке.

Конечно, зал подпевал на протяжении всего концерта, но вовлекать публику начали ближе к концу. Например, на песне "На север" зал воззвал к древнему богу Одину, заканчивая строчку "встречай своих воинов…". Публика начала водить небольшие хороводы. Припасли для зала и интерактивы - "Невесту Полоза" Хелависа пела вместе с залом.

Самым приятным сюрпризом для "старой гвардии" любителей "Мельницы" был "Господин горных дорог". Как сказала Хелависа, в завершение нельзя без одной из самых пафосных баллад. Видимо, Наталья Андреевна не просто так решила исполнить ее, ведь и сама она увлекается альпинизмом, а для альпинистов была знаменательная дата - годовщина первого восхождения на Эверест.

Как писал Байрон: "Прощай - и если навсегда, то навсегда прощай". Именно "Прощай" исполнили последней, а на прощание Хелависа сказала: "Спасибо, Минск! Вы - огонь! Мы вас любим!" Зал еще долго расходился, а фоном играла диджейская версия "Контрабанды". И в самом деле, команда привезла с собой контрабанду любви.

Фото Рамиля НАСИБУЛИНА.-0-