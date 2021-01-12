РЕПОРТАЖ: Гадания на Святки, или Простой способ заглянуть в будущее

В белорусских деревнях и поныне хранят традиции гаданий на Святки, которые начинаются в сочельник и длятся до Крещения. Говорят, именно в это время грань между реальным и мистическим практически исчезает. Узнать свою судьбу, суженого и обязательно спросить про урожай - вот что всегда интересовало наших предков во время святочных гаданий. Какие тайны хранят древние обряды, узнали корреспонденты БЕЛТА.

В агрогородке Восход Могилевского района бережно относятся к традициям. Здесь не только сохраняют память о них, но и передают молодым поколениям. Девушки дружно гадают - все по правилам, которым когда-то давно следовали и предки.

"Гадать начинали в сочельник. У нас в Восходе и ближайших населенных пунктах девушки собирались в банях. Обязательно в ночных рубашках и с распущенными волосами. Там расставляли зеркала и свечки определенным способом, произносили различные заговоры и рассматривали отражения в зеркале - каждая надеялась увидеть суженого", - рассказала культорганизатор Восходовского центра культуры и досуга Елена Шляхтенко.

Еще один способ узнать свою судьбу - обнять деревянный забор. Если количество досок получилось четным - быть в этом году девушке с парой. А если нечетным - одинокой.

"Сейчас у девчонок эти гадания, наверное, популярнее, чем у бабушек и прабабушек. Каждый год собираемся, гадаем. Это невероятная атмосфера - одновременно какая-то сказочная и загадочная. Конечно, девочки хотят убедиться, что год у них будет хороший. А кто-то действительно свою любовь находит после гаданий. Я уверена, что эта традиция не просто развлечение. Она не только знакомит нас с укладом жизни наших предков, но и рассказывает, во что они верили", - рассказала Елена Шляхтенко.

Елена Шляхтенко поделилась, что и сама гадала в молодости. "Лично убедилась, что гадания сбываются. Вот раз нагадала себе на Святки - и все сбылось. И девочки говорят, что гадания сбываются. Одной девушке во время гадания на блюдцах дважды кольцо попалось - значит, в этом году замуж выйдет. Она очень радовалась", - отметила культорганизатор.

Чтобы узнать, кто из девушек быстрее замуж выйдет, жгли ниточки. Чья нитка первая сгорит - та девушка первой под венец и пойдет. Еще один способ узнать, что готовит судьба, - сжечь бумагу. Это делали обязательно в бане. На плоскую тарелку клали бумагу и поджигали - и по играющим теням определяли, чего ждать в будущем.

Гадали не только в банях. "Есть еще гадание на сапогах. Девушка выходит на улицу и бросает сапог через забор. Куда он носком ляжет, с той стороны свою любовь ждать надо, - рассказала Елена Шляхтенко. - Парням нашим тоже все это интересно. И как в прошлые времена молодые люди подглядывали за девушками во время гаданий, так и у современных ребят любопытства не отнять. Бросает барышня сапог, а он подбегает и переворачивает его, говорит, что только за него она замуж выйдет".

Чтобы узнать, в достатке ли пройдет год, нужно из дровника полено вытащить: если кора на нем толстая - жди достатка в жизни.

"Конечно, бывает, когда в гаданиях девушке выпадает что-то менее приятное. Например, в блюдце попадается лук. Это значит, что барышню ждут слезы. Но я стараюсь настраивать молодежь на позитивную волну, ведь слезы в жизни бывают не только от горя, но и от большой радости", - поделилась Елена Шляхтенко.

Одна из участниц святочных гаданий Янина Авраменок рассказала, что гадания в их семье - практически традиция. "Мама моя рассказывала, что в ночь с 13 на 14 января она в молодости нагадала себе мужа - увидела его в зеркале. Через несколько дней тот же силуэт, который она видела в зеркале, ей приснился. И через пару лет она встретила моего папу - очень похож был на того, кого она тогда увидела, - поделилась семейной историей девушка. - Я тоже так пробовала гадать, но пока никого не увидела. Но у меня еще все впереди".

В этом году Янина попробовала еще несколько гаданий: на воске и блюдцах. "На блюдцах раскладывают сахар, монетку, соль, кольцо, наливают воду. Девушки по очереди заходят в комнату, выбирают тарелочку, что там найдут - то их и будет ждать в этом году, - рассказала девушка. - Я верю, что так можно узнать свою судьбу. Неоднократно слышала от мамы, что в во времена ее молодости многие гадали на имена. И часто девушкам выпадали имена будущих супругов".

Дарья Парховченко уверена: вне зависимости от времени девушкам всегда интересна их судьба. "Это очень занимательный опыт для современных девушек. Ведь нам всегда интересно, когда выйдем замуж, какие сюрпризы готовит для нас этот год, - рассказала Дарья. - Моя бабушка в молодости тоже гадала. Знаю, что они бросали сапог. Когда я была маленькая, тоже хотела сапог бросить, а мама смеялась и говорила, что тыкву поставит у входа и никого не пустит. Мы сегодня нагадали много хорошего и доброго. И я верю в то, что все это обязательно сбудется".

"Очень здорово, что традиции наших предков интересны молодежи и сейчас, в век компьютерных технологий. Это говорит о том, что самобытная белорусская культура продолжает жить не только в памяти старших поколений, - отметила Елена Шляхтенко. - У нас много праздников, которых жители ждут с нетерпением. Зимой - Коляды и Масленица, которую особенно любят. Мы даже привнесли в этот праздник современную традицию. На поленьях пишем все плохое, что было, - болезни, горе и слезы - и через всю площадь бросаем их в костер. Люди активно в этом участвуют. Говорят, что таким способом можно избавиться от негатива. Еще один праздник, которого особенно ждут дети, - Сороки. 22 марта мы печем много-много птичек, раздаем их детям и идем с песнями через весь агорогодок к озеру. Там на дереве развешиваем наших птичек - так встречаем весну и ее первых вестников. Белорусская культура очень богата разными интересными обрядами и традициями. Я уверена - все они будут жить".

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-