РЕПОРТАЖ: Герои сказок из разных эпох спешат на бал - в Могилеве готовятся к главной новогодней елке

До Нового года еще почти месяц, но во Дворце культуры области в Могилеве уверены: готовить сани лучше заранее. Сейчас здесь активно идут репетиции, дошиваются костюмы, доделываются декорации для сказки, придумываются тематические фотозоны. Впереди - главное новогоднее представление области. История, которая подарит праздничное настроение не только детям, но и взрослым.

Зрителей ждет яркое новогоднее шоу по мотивам сказки "Золушка". Как рассказала директор учреждения "Дворец культуры области" Ирина Жарковская, эту историю выбрали не случайно.

"Золушка" - сказка, которую любят и взрослые, и дети. Это история про любовь, заботу о близких. Она о добре, человечном отношении к окружающим, - отметила Ирина Жарковская. - Этот год выдался непростым. Пандемия коронавируса всех застала врасплох. И мы решили, что "Золушка" - это именно та счастливая история, которая подарит хорошее настроение и веру в лучшее, зарядит позитивом".

Гостей главной новогодней елки области ждет сюрприз. Ведь на сцене соберутся герои самых разных сказок, увлекательных историй и даже эпох.

"Главная идея новогоднего шоу - это десять историй приключений во дворце, который располагается в сказочном королевстве Золушки. Основная тема представления - Новый год, а главное событие - бал, куда придут все сказочные герои. Каждый эпизод будет состоять из тематических вокальных и хореографических композиций, - рассказала Ирина Жарковская. - Сложившаяся эпидемическая ситуация в мире диктует свои правила, и нам тоже пришлось искать новые формы работы и взаимодействия со зрителями".

Новогоднее шоу будет интерактивным, но бесконтактным. Маленькие зрители смогут не только взаимодействовать со сказочными героями, но и влиять на ход всей волшебной истории.

"Мы решили построить выступление в том числе и в форме интерактивного квеста. Благодаря разнообразным приемам ребята станут участниками настоящего квест-путешествия, во время которого мы сможем как бы поговорить с детьми о важных и актуальных вещах: добре и справедливости, трудолюбии и самосовершенствовании, дружбе и взаимовыручке, любви к себе и ближним, важности семейных ценностей, победе над собственными недостатками и страхами", - подчеркнула директор Дворца культуры области.

Пока мы общались с директором, на сцене вовсю шли репетиции. Здесь - Дедушка Мороз и его внучка Снегурочка, Золушка, ее Мачеха, Прекрасный Принц, Фея-крестная, жители Простоквашино и даже Человек-паук. Как рассказала главный режиссер Дворца культуры области Наталья Моисеева, создание праздничного настроения - сложная и ответственная работа.

"Сказочные представления - это всегда сложно. Все действие должно быть построено так, чтобы детям любого возраста было интересно. Потому на нашей сцене будут самые разные герои. В этом году мы придумали и новый формат праздника. Важно не только подарить праздничное настроение гостям, но и соблюсти все правила безопасности", - отметила Наталья Моисеева.

Подготовка к выступлению - это не только репетиции. Работа кипит и в мастерских, здесь готовят декорации, элементы декора сцены, холла и фотозон, шьют костюмы. Мастера шутят, что на костюмы ушел уже не один километр тканей, а в декорациях использован не один ящик гвоздей.

"Над оформлением работаем усердно - придумываем, изобретаем. В ход идут все подручные средства, - рассказала художник-постановщик народного театра Татьяна Бушкова. - Наш новый год начинается задолго до праздника, такая у нас работа. Но всякий раз, несмотря на возраст, ждешь какого-то чуда и волшебства от этого праздника".

Исполнителя художественно-оформительских работ Инну Кавчук мы застали за созданием бутаньерок для новогоднего бала. "Это очень кропотливая работа. Важно не только придумать что-то оригинальное и красивое, но и выполнить эту работу максимально качественно", - рассказала мастер.

В швейной мастерской тоже кипит работа.

"Думала ли я когда-нибудь о том, что буду шить костюм Человека-паука? Конечно, нет. Это новая и интересная работа. Можно смело внукам хвастаться, - шутит заведующая костюмерной Евгения Акиншева. - Я очень люблю свою работу. И вне зависимости от сезона она для меня всегда праздник. А когда ты с таким настроем начинаешь что-то делать, все получается".

Главный атрибут новогоднего празднества - красивая елка. Сейчас в холле Дворца культуры области трудятся над установкой пушистой семиметровой красавицы. Именно здесь и начнется сказочное путешествие для детей и их родителей.

"При подготовке мы постарались максимально задействовать имеющееся у нас пространство. Это позволит не только сделать шоу более интересным, но и безопасным. Текущая эпидситуация диктует свои правила, и потому мы стараемся максимально обезопасить наших зрителей. У нас самый большой зал в области - почти 1 тыс. мест. Потому мы можем соблюсти необходимую дистанцию между зрителями. Кроме того, в нашем учреждении регулярно обрабатываются все поверхности", - рассказала директор учреждения культуры Ирина Жарковская.

Первый показ новогоднего шоу пройдет во Дворце культуры области уже 19 декабря. Цены на билеты сохранили на уровне прошлого года - всего Br10.

"Мы хотим, чтобы в это непростое время люди не перестали верить в добро и чудеса. В преддверии новогодних и рождественских праздников желаем всем здоровья! И очень надеемся, что наше представление станет первой яркой главой нового 2021 года", - подчеркнула Ирина Жарковская.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-