РЕПОРТАЖ: Город солнца и белорусского слова

Далеко не все районные центры могут похвастаться богатой культурной жизнью. Молодечно, который недавно отпраздновал свое 630-летие, без сомнения, к их числу не относится. Город солнца, как называют его сами молодечненцы, считается культурным центром Минщины. На площадках Дворца культуры и Летнего амфитеатра ежегодно проводится около 500 мероприятий. Но визитная карточка - Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии.

Дирижер, художественный руководитель — директор заслуженного коллектива Республики Беларусь Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь Михаил Финберг

Нынешний фестиваль уже 19-й. Долгие годы он живет благодаря его организаторам, в первую очередь народному артисту Беларуси Михаилу Финбергу. Каждый год маэстро готовит новые творческие сюрпризы и подарки для зрителей. В этом году фестиваль посвятили Году малой родины и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. По этому поводу солисты Национального академического концертного оркестра дали премьерный концерт "Песні вайны".

С самого основания фестиваля - с 1993 года - проходит конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни. Для одаренных артистов это стартовая площадка и возможность обрести любовь публики и признание профессионального сообщества.

За судьбой конкурса с первых его дней наблюдает председатель Белорусского союза композиторов, педагог и композитор Елена Атрашкевич. "Так случилось, что я не пропустила ни одного конкурса. Работала или в качестве члена жюри, что было не так часто, или как преподаватель, который готовил ребят, учеников, как композитор, который создает песни специально для конкурса или подбирает те, которые могут победить", - рассказала она журналистам.

Руслан Мусвидас

По ее словам, конкурс свидетельствует о том, в Беларуси во всех регионах есть очень талантливые ребята. Традиционно появляются какие-то премьеры и композиции, которые можно назвать хитами. В этом году были песни, которые прозвучали дважды или трижды, но каждый раз в новой интерпретации, интересно и очень выразительно.

Традиционно участвуют очень сильные вокалисты. Это 21 конкурсант - по три от каждой области и Минска. Попасть сюда может не каждый, ребята проходят отбор, многие из них уже заявили себя на серьезных сценах. Только в Минской области за право побороться за Гран-при претендовали около 20 талантливых ребят. Елена Атрашкевич уверена, что благодаря в том числе молодечненскому конкурсу в перспективе о многих из них в Беларуси заговорят громче.

Несомненно, фестиваль рождает новых белорусских звездочек. К примеру, обладатель Гран-при 2009 года Александр Соловьев из Молодечно стал лауреатом третьей степени на Международном конкурсе молодых исполнителей "Славянский базар в Витебске" и солистом Национального академического концертного оркестра под управлением народного артиста Беларуси Михаила Финберга. Главный приз конкурса молодых исполнителей в 2001 году получил Дмитрий Кочаровский, который после этого также был приглашен на работу в оркестр.

Юрий Бондарь

"В Беларуси сложилась система конкурсов, которые функционируют для того, чтобы молодые дарования имели площадку для показа своих творческих достижений, для оценки профессиональным жюри, экспертами и всеми заинтересованными лицами, - отметил министр культуры Юрий Бондарь. - Фестиваль белорусской песни и поэзии "Маладзечна" - одна из старейших площадок, на которой получили путевку в жизнь многие известные белорусские исполнители".

Яна Мармыш

Обладателем Гран-при национального конкурса в этом году стала представительница Минской области Яна Мармыш. "Считаю, что этот конкурс очень важен, он позволяет показать себя и свой профессионализм. Все конкурсанты достаточно сильные, но побеждает сильнейший", - сказала девушка.

Владислав Сазонов

В отличие от Яны, которой победа в Молодечно далась не с первого раза, Владислав Сазонов участвовал в фестивале впервые и сразу же стал обладателем третьего места. Парень признался, что этот конкурс отличается профессионализмом и более высоким уровнем. Его можно сравнить с тем, что проходит во время "Славянского базара в Витебске".

Дорогого стоит исполнить композицию в сопровождении живого оркестра. "Михаил Яковлевич - профессионал своего дела, человек, который может подсказать очень много даже в плане вокала. Мне и паузы подсказывал, и где можно сделать замедление, как-то по-другому начать", - признался Владислав. Он добавил, что маэстро переживает за каждого конкурсанта, хотя, может быть, не всегда это показывает.

У молодечненцев свой интерес к фестивалю. Местные жители считают его визитной карточкой города. Съезжаются сюда зрители со всей республики. Ирина Карпович и Наталья Курсевич из Жодино на фестиваль в Молодечно приезжают уже лет десять. "Очень нравится. Приезжаем сюда, чтобы поддерживать наших белорусских исполнителей. Ежегодно новая программа, всегда увозим отсюда хорошее настроение и впечатления, - сказала Ирина. - А город в эти дни особенно красив, особенно музыкален и многолюден. Он прекрасен своим фестивалем".

Александр с супругой Анной приехали из агрогородка Шершуны (Минский район). Раньше о фестивале не слышали, но признались: "Знали бы раньше - обязательно приезжали". "Хорошие песни, красиво играет оркестр. Замечательный город, особенно парк", - сказала Анна. "В следующем году обязательно постараемся приехать вновь", - добавил ее супруг.

А Надежда - из Крупского района. Она работает в местном районном центре культуры, а в свое время училась в Минском государственном колледже искусств. Будучи на первом курсе, выступала в Молодечно на "Дажынках". Призналась, что захотела "еще раз побывать в этом прекрасном городе, поэтому приехала на концерт". Вместе с ней ученица Милана.

Местный житель Иван на фестиваль приходит каждый год, начиная с 1993-го. В те годы он работал в горисполкоме и помнит, как все начиналось. По его словам, на начальном этапе организация давалась с трудом. Первые фестивали проходили на городском футбольном стадионе, на площади. Были сложности, в частности с обеспечением надежного электроснабжения, ведь нагрузки колоссальные. Дальше появилось больше опыта - и с каждым годом фестиваль становился лучше. Молодечненца особенно радует то, что традиция исполнения песен на белорусском языке сегодня сохранилась.

"Жители Молодечно считают своим достоянием, гордостью то, что у нас проводятся такие фестивали. Ежегодно можно прийти послушать песни, в том числе новые, эстрадные, посмотреть салют. Судя по количеству зрителей, среди которых много молодежи, фестиваль популярен", - добавил Иван.

"Здорово, что мировые хиты на тему войны перевели на белорусский язык. Радует, что мы храним наш язык и стараемся на нем разговаривать и петь, - отметил актер Минского областного драматического театра Валерий Бабкин. - Большое спасибо оркестру, маэстро Михаилу Финбергу. Приятно наблюдать за творческим развитием коллектива".

Фестиваль в Молодечно действительно одно из самых значительных культурных событий города и страны. Чистые голоса, любовь и бережное отношение к белорусскому слову, яркие сценические костюмы и запоминающиеся выступления радуют ценителей творчества уже более четверти века. А что касается простых молодечненцев, то ежегодный фестиваль, которому они рады не меньше профессионалов, - повод любить свой город и комфортно здесь жить.

Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ,

Фото Рамиля НАСИБУЛИНА,

БЕЛТА.-0-