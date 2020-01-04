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04 января 2020, 16:01

РЕПОРТАЖ: Хранитель времени, Маленький принц, Мадам Му-Му - креативная елка в Большом

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Победителей конкурса новогодней игрушки наградили в Большом театре

Национальный академический Большой театр оперы и балета Беларуси сегодня превратился в сказочную страну. По традиции в первые дни января здесь награждают победителей конкурса "Новогодняя театральная игрушка". На этот раз в нем участвовали более ста работ со всех уголков страны. Каждая из них - настоящий шедевр, который занял почетное место на театральной елке. Работы конкурсантов оценили и корреспонденты БЕЛТА.

От театральной елки невозможно отвести взгляд: снеговики, мышата, щелкунчики, балерины, изготовленные в большинстве своем из подручных материалов, некоторые даже съедобные. Можно только представить, насколько сложно жюри было сделать свой выбор. На этот раз обладателем Гран-при стала семья Колясниковых из Минска. Их работа получила название "Хранитель времени".

Обладателем Гран-при стала семья Колясниковых из Минска с работой "Хранитель времени"
Обладателем Гран-при стала семья Колясниковых из Минска с работой "Хранитель времени"

"Мы впервые участвуем в таком конкурсе, - рассказывает Елена Колясникова. - У нас с мужем трое детей. Сегодня пришли не в полном составе: папа остался дома с сыном. Малышу только 2,5 года, и он не очень любит шумные мероприятия".

Это творческая семья, поэтому и новогодняя игрушка у них оригинальная. "Хранитель времени" - это дуб. Я сама художник, мне было интересно подобрать какой-то особенный образ. Не просто взять Щелкунчика, Буратино или другого персонажа. Мы с детьми много читаем сказок народов мира, очень любим Андерсена. Но хотелось найти что-то созвучное с родной культурой и Большим театром. Для меня Большой театр - это хранитель времени. У него своя история и энергетика", - отмечает победительница.

К слову, супруги Колясниковы вместе уже 20 лет. "Нас объединяет творчество. Мы с большим удовольствием делали конкурсную игрушку, детки помогали. Приятно, что ее так высоко оценили, - отметила Елена. - Мы многодетная семья, но время на творчество всегда можно найти. Это мое правило - каждый день уделять ему минимум полчаса".

Первое место - у семьи Коцуба из Минска. У них тоже необычная игрушка - "Маленький принц и его маленькая планета". "Маленький принц" - одна из наших любимых историй. Мы вместе с детьми продумали эту композицию", - рассказывает Татьяна Коцуба.

Семья участвует в конкурсе уже четвертый раз. "Делали Щелкунчика, балерину, Маленького принца. Это уже второй наш Маленький принц. Раньше наши игрушки не впечатляли жюри, а теперь - первое место", - улыбается Татьяна.

По ее словам, работу сделали достаточно быстро - за два вечера. "Ничего специально не приобретали, использовали подручные материалы. Самое главное, это было очень интересно детям. Хочется поблагодарить театр за такой конкурс. Будем обязательно участвовать и в следующем году", - добавила победительница.

Первого места удостоилась семья Коцуба из Минска и их игрушка "Маленький принц и его маленькая планета"
Первого места удостоилась семья Коцуба из Минска и их игрушка "Маленький принц и его маленькая планета"

Второе почетное место - у семьи Батяновских из Жодино и их "Мышиного короля".

Семья прислала на конкурс две работы. "Вишенки" не удостоены приза, но разместились на елке Большого. "Старший сын помогал лепить голову "Мышиному королю", из фисташек мы сделали ушки, потом папа помог изготовить каркас из проволоки. Все были задействованы, - рассказывает Ирина Батяновская. - Мы участвовали в предыдущий раз и целый год думали над очередной новогодней игрушкой. Призовое место нас очень порадовало".

Второе место - у семьи Батяновских из Жодино и их "Мышиного короля"
Второе место - у семьи Батяновских из Жодино и их "Мышиного короля"

Третье место - у семьи Караванских. Их "Белый лебедь" создан по технологии XIX века. "Сначала мы делали металлический каркас, варили клейстер, из ваты делали форму, приклеивали, красили. Сын Иван помогал. Потом украшали бисером и перьями", - рассказывает Алеся Караванская.

Иван Караванский занял третье место
Иван Караванский занял третье место

Для семьи это уже не первый конкурс. "Два года назад у нас был приз зрительских симпатий. В этот раз мы сделали белого лебедя, возможно, в следующий сделаем черного. Знаете, это так сплачивает семью, когда вы все обсуждаете, мастерите вместе", - говорит Алеся.

Ивану Караванскому 7 лет. Он учится в столичной школе №148. Мальчик впервые дает интервью и ждал, что к нему подойдут корреспонденты, но в самый важный момент немного разволновался. "Мне мама рассказала, что мы победили. Это очень приятно. Я хорошо учусь, люблю рисовать, мы с мамой из бисера плетем, а еще люблю путешествовать", - сказал Иван и улыбнулся.

Приза зрительских симпатий удостоены "Мадам Му-Му" и "Мистер Дирижер". Эти необычные игрушки создала семья Паньковых из Могилева. В номинации "Самая первая игрушка" отмечены "Волшебный шарик" и "Снеговик" Ульяны и Николая Веренич из Минска. Приз самому юному участнику за "Чудо-игрушку" к спектаклю "Щелкунчик" вручен Анне Ючь и ее 11-месячной дочери Мирославе. Символ 2020 года - белого крысенка - по технологии паперкрафт сделала семья Емельяновых из Могилева. К слову, жюри выбрало победителей более чем в двадцати номинациях.

Cимвол 2020 года - Белого крысенка - по технологии "паперкрафт" сделала семья Емельяновых из Могилева. Арсений и Лиза Емельяновы
Cимвол 2020 года - Белого крысенка - по технологии "паперкрафт" сделала семья Емельяновых из Могилева. Арсений и Лиза Емельяновы

Конкурс "Новогодняя театральная игрушка" проводился в шестой раз. Победители получили главный приз от театра - возможность увидеть сказочный балет Петра Чайковского "Щелкунчик". Как отметил первый заместитель генерального директора Большого театра Беларуси Владимир Рылатко, проект сегодня востребован. "Активность огромная. Я даже не предполагал, что маленькие дети так хорошо знают оперных героев. Новогодние игрушки, сделанные из самых разных материалов, - это почти весь наш репертуар", - рассказал он.

В конкурсе участвуют в том числе дети с особенностями развития. "Они получают награды, потом смотрят спектакль "Щелкунчик". Слезы наворачиваются на глаза, когда видишь, как открываются эти дети искусству. Иногда думаешь: нам, взрослым, не хватает искренности, безграничной любви к прекрасному, добру, честности. Этот конкурс учит детей понимать искусство, а взрослых - быть лучше", - добавил Владимир Рылатко.

Улыбки и восторженный детский смех еще долго наполняли фойе и коридоры Большого театра. На память участникам останутся дипломы, фотографии и хорошее настроение. Большинство сегодняшних победителей пообещали в следующем году порадовать Большой театр и его гостей еще более креативными работами.

Светлана СУХАРКО,

Фото Рамиля НАСИБУЛИНА,

БЕЛТА.-0-

Победителей конкурса новогодней игрушки наградили в Большом театреПобедителей конкурса новогодней игрушки наградили в Большом театре
Первого места удостоилась семья Коцуба из Минска и их игрушка "Маленький принц и его маленькая планета". Второе место - у семьи Батяновских из Жодино и их "Мышиного короля".

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