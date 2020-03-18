РЕПОРТАЖ: Художник, что рисует свет: Анатолий Голушко и его искусство вопреки судьбе

В августе будет сорок лет, как самобытный художник, поэт Анатолий Голушко в силу трагических обстоятельств оказался прикованным к постели. Несмотря на неутешительные прогнозы врачей, он смог не только выжить, но и наполнить свою жизнь смыслом и радостью. Невероятная сила воли, упорство, жизнелюбие и поддержка близких помогли ему не сломиться, не дать отчаянию взять верх над собой. Все это время он упорно работал, развивал скрытые до того таланты. В 2008 году его приняли в Международный союз художников-инвалидов (NFK), спустя пять лет - в члены Союза писателей Беларуси. А в прошлом году Анатолий Голушко стал почетным гражданином Ивацевичского района.

Дом художника Анатолия Галушко

Деревня Могилицы, в которой живет Анатолий, находится всего в нескольких километрах от трассы М1. Будучи в одной из журналистских командировок, мы свернули с "олимпийки", чтобы навестить старого знакомого. Вот и аккуратный домик с колодцем-журавлем во дворе. На пороге нас встречает мама художника Лидия Ивановна - его главный помощник, ценитель творчества и ангел-хранитель. К ногам хозяйки жмется кот Тема.

Мать художника Анатолия Галушко Лидия Ивановна

Анатолий встречает с улыбкой. Он, как всегда, за работой: приняв удобное положение, вооружился кистью и палитрой. "Сейчас у меня "цветочный" период - вторую картину с цветами за неделю пишу. Хочу подарить ее одной знакомой из Минска. Она мне все холсты покупает, - поясняет художник. - Мне нравятся цветы, всегда нравились. Вначале пейзажи в основном рисовал, их проще писать. А цветы, лепесточки реалистично передать, придать им легкость в моем положении довольно сложно. Мазок надо делать одним движением, потому что если поправлять, полотно перегружается красками, и цветы становятся неживыми. И учишься по ходу, и злишься, переделываешь. Но когда получается, то удовольствие, конечно, невероятное испытываешь. Вот на эти две картины смотрю - и мне нравится: в них глубина появляется. К этой глубине я все время стремлюсь".

Он мечтал стать моряком. В 1980 году, окончив десятилетку, поступил в Калининградскую мореходную школу. Перед отъездом пошел с друзьями на Щару искупаться. Неудачно нырнул и получил одну из самых страшных травм позвоночника - компрессионный перелом 5-го и 6-го шейных позвонков, повреждение спинного мозга. Атрофировались сразу все мышцы рук, спины, ног. Полная неподвижность. Пришлось учиться самым простым вещам заново. С мечтой о путешествиях пришлось расстаться. Сначала просто боролся за жизнь, потом начал создавать свой мир на холстах, научившись держать кисточку в зубах.

"Начинал просто для себя, чтобы убить время, которое некуда было девать. К тому моменту я перечитал все книги в нашей библиотеке. Просто лежать и глядеть в потолок или смотреть телевизор с утра до вечера - это начало уже просто угнетать. Захотелось что-то делать самому. Попробовал авторучку держать зубами. Получилось что-то нарисовать. Потом карандаши взял. Незаметно целый альбомчик рисунков собрался. Дальше - больше, азарт какой-то появился", - вспоминает художник.

Анатолий творит уже почти 20 лет. Самостоятельно освоил технику акварельной и масляной живописи. Она в чем-то даже уникальная: поскольку он не может провести длинную линию, пишет короткими штрихами. "Я люблю светлые, солнечные тона, еще люблю туманы. Как-то выехали с братом на озеро Чемеловское (мы там часто бываем), была ранняя осень, девять утра, солнце всходило и туман - такая красота! Я просто не мог насмотреться", - вспоминает Анатолий.

Работы Художника Анатолия Галушко

Свои пейзажи он пишет в основном по памяти. Хотя братья, а их у Анатолия трое, и устраивают регулярные выезды на природу, полноценного пленэра не получается: держать кисть в руках художник не может, зубами из инвалидной коляски до мольберта тоже не дотянуться. "Сижу на природе, все подмечаю, стараюсь запомнить - свет, цвет неба, зелень, столько всяких оттенков! Фотографии не передают всего, они просто место красивое могут запечатлеть".

Утро - самое продуктивное время для художника. Начинает он обычно в 10-11 и работает до четырех, а то и пяти часов. "Я такой запойный работник: как начну утром, могу шесть часов без продыха работать: ни пить, ни есть - ничего не надо. Только кружку кофе для бодрости выпью. И так несколько дней. Потом опустошение наступает - моральное и физическое, нет ни сил, ни желания, даже шевелиться тяжело, надо восстанавливаться. Но я доволен, потому что это изнеможение в кайф, особенно когда что-то получилось. Пустота меня убивает. Когда я неделю лежу без дела - не знаю куда себя деть".

На счету художника-самоучки несколько успешных персональных выставок в Минске, Бресте, Витебске, Ивацевичах, Березе, Белоозерске и более 600 работ. Некоторые картины хранятся дома, часть находится в районном историко-краеведческом музее, большинство раскупили поклонники инситного (наивного) искусства. "Много картин разошлось: только в нашем районе сколько их купили, заказывали из разных городов Беларуси, Украины, России. На выставках работы распродавались хорошо. Моя одноклассница, которая живет в Питере, больше десятка картин купила", - рассказывает он. Одна экспозиция из его работ размещается в детском гематологическом центре в Боровлянах - подарок московского мецената.

"Начальник охотхозяйства как-то поинтересовался: а можешь животных нарисовать, охотничьи темы изобразить? Я почти год работал, нарисовал 20 картин. Он их все купил и разместил в гостевых домиках. Это мой самый первый заработок был. Телевизор большой купил на эти деньги, тарелку спутниковую. Было настолько приятно, что заработал своими руками", - говорит Анатолий. Признается: вырученные от продажи картин деньги - хорошее подспорье в бюджете двух пенсионеров.

Минувшим летом в доме сделали небольшой ремонт: бывшую кладовку переоборудовали в ванную комнату, делится новостями Анатолий. Теперь все удобства под одной крышей. "Договорился с фирмой, они со скидкой сделали. Район помог: попросили написать заявление об оказании материальной помощи и почти половину суммы оплатили. Сам я начальство стараюсь не беспокоить. Они всегда говорят: "Толя, если что надо - звони". На 500-летие Ивацевичей присвоили статус почетного гражданина района, теперь могу уже смелее обращаться за помощью", - улыбается он.

Интересуемся впечатлениями от прошлогоднего торжества. "Я туда ездил, был на приеме от имени председателя райисполкома. Познакомились, пообщались. Выложил было фото в "Одноклассниках", а потом подумал: что я тут хвастаюсь? Неудобно стало - удалил", - продолжает он с природной скромностью.

Почти все свои картины художник сопровождает четверостишиями. Начинал, как и в живописи, с малого. Поэтический талант земляка заметили в местной районке. Затем его произведения начали печатать газеты "Заря" и "Звязда", республиканский еженедельник "Лiтаратура i мастацтва", журнал "Маладосць". Уже вышли два сборника стихов и прозы Анатолия Голушко - "Сляды на пяску" и "Яблычны спас". Несколько произведений опубликовано в коллективном сборнике "Там, дзе Грыўда и Шчара".

Литературным творчеством, по словам Анатолия, он занимается "под настроение". Недавно в районке на весь разворот опубликовали его эссе "Проводники памяти". Публикация тронула многих. "У меня под окном много лет росла черемуха. Я сам садил ее когда-то. А минувшим летом буря такая расходилась и сломала дерево. Так жалко было. Я писал ее в разные времена года. Утром просыпался, первым делом смотрел, что там на этой черемухе. Она так цвела, такой запах, окно откроешь - аромат сумасшедший. И вот ее не стало", - сокрушается собеседник.

После небольшой паузы продолжает: "Хотел осенью новую посадить. А потом подумал: ну, посадят братья эту черемуху, а когда она вырастет? Я вообще увижу, как на нее птицы какие-то прилетят? Прошло еще время, и решил: посажу в любом случае - будет надежда дожить. А не доживу, так просто память останется. Поэтому весной обязательно посадим".

Светлана ВЕЧОРКО,

Фото Вадима ЯКУБЁНКА,

БЕЛТА.-0-