РЕПОРТАЖ: Как группа Aura чаровала песнями, которые исполнит на купальском концерте в Александрии

Евгений Олейник и Юлия Быкова известны в Беларуси и за ее пределами как авторы песен "Гори, гори" Ирины Дорофеевой, "Тень, тень" Надежды Бабкиной, "Перечитай" Инны Афанасьевой. В 2005 году пара создала группу Aura и теперь исполняет собственные произведения. Некоторые композиции уже давно полюбились белорусской публике и стали хитами. Множества усилий на раскрутку своих песен исполнители не тратят, поэтому их поклонники - ограниченный круг преданных, близких людей. Концерты группы обычно проводятся в небольших уютных залах вместимостью от 300 до 700 мест. Уже давно Евгений и Юлия задумали выступить на сцене концертного зала "Верхний город". И общую мечту удалось претворить в жизнь. Побывали на этом концерте и корреспонденты БЕЛТА.

В концертной программе - только живая музыка. "Поп-музыка, которая играется вживую, - это музыка мирового уровня", - обращает внимание Евгений, проводя нас на сцену во время последних приготовлений.

Концертная программа "Чаровала" - это не просто давняя задумка исполнителей, но и своеобразная репетиция части предстоящего музыкального шоу в Александрии. Группа Aura исполнит песни из нового альбома "Куточак Беларусi". В концерте будут задействованы порядка 200 танцоров, несколько хоров, танцевальных и народных коллективов, бэк-вокалисты, также значительно расширится группа скрипичных и духовых инструментов, всего будет порядка 30-40 музыкантов. "Этот концерт в "Верхнем городе" поможет нам и нашим музыкантам оставаться в тонусе, потому что Александрия в этом году будет также полностью сыграна вживую. Это довольно сложно, поскольку в программе заявлено около 20 известных артистов из Беларуси, России и Украины. Обычно такие выступления происходят под минусовую фонограмму, что гораздо проще, нежели настроить на одну волну и оркестр, и исполнителя", - раскрывает идею Евгений, но при этом оставляет пока в тайне имена исполнителей из стран-соседок. Беларусь, как уже стало известно, кроме группы AURA, представят Анатолий Ярмоленко, Инна Афанасьева, Александр Солодуха, Виктория Алешко, группа "Дрозды", Искуи Абалян.

"Там будет представлен концерт уровня "Евровидения". Разработан ошеломительный макет сцены. Габариты экранов, количество светового и звукового оборудования, уровень исполнительского мастерства - по всем этим параметрам концерт будет не хуже знаменитого международного песенного конкурса. К тому же на сцену выйдут не любители, а народные и заслуженные артисты разных стран, а это позволяет говорить об очень серьезном вокальном и музыкальном уровне", - рассказывает Евгений до начала концерта.

Тем временем скрипачи, цимбалистка, клавишница, гитаристы занимают свои позиции, на сцене появляются Евгений и Юлия. Открывают концерт исполнители песней "Whisper of Silence", правда, на белорусском языке. В далеком 2005 году именно с этой композицией зародилась группа Aura.

Почти половина из прозвучавших песен - из нового альбома "Куточак Беларусі", который, как призналась на сцене Юлия, многое перевернул в творческой жизни группы: с его выходом и получением премии "За духовное возрождение" она стала насыщеннее, к музыкантам и их произведениям стали серьезнее относиться, чаще предлагать сотрудничество.

Каждая композиция из альбома - лирическое признание в любви "маленькай радзiме, дзе з самага дзяцінства ўсе міла сэрцу так", колоритная зарисовка "Синеокой", где "над рекой туман здесь все так же стелется" и "родники в пролесках березовых". В голове мелькали пейзажи, проносились воспоминания о том, что близко и дорого сердцу каждого. Любопытно, что знаменитую "Синеокую", которую исполняет Анатолий Ярмоленко и Виктория Алешко, супруги написали будучи в разлуке: Евгений на некоторое время уезжал в Китай, а Юля находилась в ожидании младшего сына.

При знакомстве с альбомом складывается впечатление, что детство и юность музыкантов прошли где-то в белорусской глубинке. Но малая родина для обоих - минские девятиэтажки: у Евгения - в районе вокзала, у Юлии - в Серебрянке. "Но как у многих советских детей, у нас были дачи. Это природа, поля, леса, рыбалка, огород, смородина, крыжовник, ночи у костра", - раскрыл секрет глава семьи. За вдохновением пара постоянно наведывается в деревни в районе Молодечно и Заславля. А несколько месяцев назад супруги и вовсе перебрались жить за город - не только ради бесподобных закатов, но и чтобы сменить студийный микрофон на балконе на полноценное помещение для создания музыки.

После волны ностальгии и признаний в любви малой родине, самое время для романтики, погружения в мир иной любви, для которой "миллионы даже самых нежных слов - это лишь слова". "Я кахаю цябе, назаўседы я твая, нібы цень", - исполнила солистка одну из любимых песен поклонников, которой нет в студийной записи, оттого многие и приходят на концерты - чтобы насладиться полюбившейся мелодией.

Юлия призналась, что многие композиции посвящает супругу. Но гармония в семейной жизни этой талантливой пары - лишь одна из составляющих. Во многом успех исполнителей и композиторов - это не только взаимопонимание и любовь, но и поддержка со стороны близких, единомышленников. Например, над производством альбома "Куточак Беларусi" в течение восьми лет работали около тысячи человек. Без этой поддержки, говорят супруги, невозможно было бы расправить крылья.

После масштабного проекта в Александрии пара мечтает воплотить в жизни еще множество задумок. В скором времени супруги начнут работу над новым альбомом, а к следующему году задумали создать несколько музыкальных произведений и посвятить их 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Не отступают музыканты и от своих давних глобальных целей. 12 раз группа Aura участвовала в национальном отборе "Евровидения", но энтузиазм и стремление заявить о себе на международном конкурсе не иссякает. Так, может быть, удача улыбнется в "несчастливый" 13-й раз?

Мария ШНА,

ФОТО Андрея ПОКУМЕЙКО,

БЕЛТА.-0-