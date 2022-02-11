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11 февраля 2022, 14:15

РЕПОРТАЖ: Как нематериальные культурные ценности оказались на "Скрыжаванні талентаў Віцебшчыны"

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Песни вперехлест, тканые постилки, клецки с "душами", соломенные пауки, вытинанка, обрядовые игры - исконные ремесла и занятия, которые были распространены на территории Витебской области, живут до сих пор, сохраняя свою первозданность и пополняясь новыми оттенками. Открывшаяся в областном центре народного творчества выставка "Скрыжаванні талентаў Віцебшчыны" представила зрителям элементы нематериального культурного наследия, включенные в государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Всего в этот список внесено 19 элементов от Витебской области, которые возрождают в различных уголках северного региона. Корреспонденты БЕЛТА побывали на открытии экспозиции и узнали, какое наследие для подрастающих поколений сохраняют народные мастера из разных районов Витебщины.

Уникальная в своем роде выставка прошла в областном центре уже во второй раз - после пятилетнего перерыва, но впервые на ней была представлена такая богатая сокровищница народных ремесел. Найденные в глубинке, собранные работниками культуры, эти хрупкие свидетельства простой жизни и быта наших предков сегодня возрождаются и занимают почетное место в историко-культурном наследии Беларуси.

"Эта выставка приобретает особенное значение в Год исторической памяти. В Витебской области в список историко-культурных ценностей включены 19 элементов, и это довольно много. Они представляют практически каждый район, а в некоторых районах их больше одного, например, в Глубокском их восемь. Это традиционные ремесла, художественное и вокальное исполнение, различные блюда, как ржаной хлеб, а также инситное искусство. Каждый год мы стараемся по одному-двум элементам вносить в государственный список историко-культурных ценностей. Сейчас работаем над такими элементами, как витебская батлейка - жлоб, которая была распространена в Суражском округе в XV веке. Также работаем над исполнительским искусством - это наши традиционные танцы в Толочинском, Сенненском районе. Есть еще один интересный элемент в Поставском районе - игра на диатонических цимбалах. На этом инструменте в нашей республике, кроме поставского музыканта, не играет никто", - рассказала заместитель директора Витебского областного центра народного творчества Надежда Улинович.

Она добавила, что одним из самых "свежих" элементов в списке нематериально-культурных ценностей, внесенных в него в конце лета 2021 года, стали тканые постилки - яркие картины на черном фоне. Их представил Лепельский район. Этот вид ткачества был распространен только в этом регионе.

Еще одним относительно новым для любителей народного творчества направлением стали глиняные свистульки из Полоцка. Эта игрушка тоже своего рода уникум: ее обломки и даже некоторые целые изделия были найдены при раскопках в одном из самых древних белорусских городов - колыбели нашей государственности. Археологам удалось поднять из земли больше 90 образцов. По ним мастера-гончары возвращают к жизни это ремесло и работают над созданием богатых коллекций.

Одним из центров гончарства на полоцкой земле была деревня Экимань. Некоторые археологические находки датируются XII веком, а расцветом полоцкой свистульки, когда она получила широкое распространение, считается период XVII-XVIII веков. Более молодые экземпляры, пришедшие из глубины столетий, сохранились почти в целом виде.

Мастер Полоцкого районного центра ремесел и национальных культур Екатерина Зеленская как раз занимается возрождением свистульки. Она рассказала, что из более 90 археологических раскопок три были выполнены из фаянса. Такие игрушки носили как развлекательный характер, забавляя детишек, так и культовый - они считались оберегом для юных и взрослых полочан.

Особенностью полоцкой свистульки является ее внешний вид. Как правило, их лепили из красной глины в виде коников, а раскрашивали ангобом - жидкой белой глиной. У лошадок были сдвоенные передние ножки, и в зависимости от камеры - тела игрушки - они издавали разные звуки: чем меньше была полость внутри, тем тоньше и выше получался свист. Делали еще особые горшочки - "соловейки": в готовые изделия наливали воду, и при выдувании через свистульку воздуха раздавались красивые трели. Обжигались игрушки в земляной печи - только на дровах или с добавлением трав для создания особого рисунка. Глиняные игрушки-свистульки не были отдельным видом искусства, их зачастую лепили дети или жена гончара. Что любопытно: на ярмарках цена глиняной свистульки равнялась одному яйцу. Так что можно представить, сколько изделий было необходимо вылепить для обмена на десяток "яечак".

Этот вид традиционного творчества был занесен в список нематериального культурного наследия в 2020 году, а мастера начали возрождать его чуть раньше. Екатерина Зеленская рассказала, что сегодня на кружках в учреждении культуры, которые она ведет, дети также осваивают мастерство изготовления полоцкой свистульки. Также малыши вместе с родителями лепят другие сувениры, приуроченные к календарным праздникам.

Еще полоцкий регион представил на выставке в Витебске песни вперехлест. Это очень интересный вид вокального творчества, пришедший из народа, причем чаще всего им занимались женщины: если узнать историю его появления, то будет понятно, откуда такой перекос в пользу прекрасной половины человечества. Песни вперехлест исполнялись чаще всего во время полевых работ, а также по значимым праздникам - для развлечения. Во время жатвы хлеба, льна хозяйки, чтобы скрасить монотонную и физически трудную работу, заводили песню. Одна начинала, вторая подхватывала - и вот над полем разносилась протяжное многоголосие.

Даже в помещении пение вперехлест берет за душу, а каков может быть эффект, если послушать его на просторах белорусских полей! "Такая манера исполнения была известна на Полотчине с XIX века. Она была характерна именно для северных районов области и, можно сказать, является достаточно уникальной для нашей страны. Больше всего известны купальские и жнивные песни. В старину, работая в поле, крестьяне скрашивали работу пением. Бывало так, что в одной деревне работницы заводили песню, во второй подхватывали, а затем присоединялась третья. Так что вы можете представить, какими были слышимость и акустический эффект. Что еще можно назвать какой-то отличительной особенностью такого пения: это сложно объяснить, но даже при всей чистоте исполнения всеми участниками нашего коллектива особенно душевным и проникновенным песни вперехлест выходят у представительниц старшего поколения", - поделилась заведующая Богатырским сельским домом культуры Полоцкого района Елена Луковицкая.

В деревне Богатырской уже довольно давно пение вперехлест является визитной карточкой. Передавать его по наследству новым поколениям начала культработник Вера Писюкова, которая переняла исполнительское мастерство от матери - Евгении Дроздовой. Последняя в свое время служила няней в доме известного белорусского живописца Ивана Хруцкого, куда ее взяли за красивый голос для вокальных уроков детям.

Кроме изделий традиционных ремесел на выставке в областном центре народного творчества также представили старинные игры. Заведующая Гутского социально-культурного центра Поставского района Тамара Масловская рассказала об игре "Яшчур". Это обрядовая "гульня" проводилась на Купалье. Тотемное существо - ящер, или другими словами дракон, помещалось в центр круга, вокруг него с прославляющими песнями ходили девушки, у которых коварная "істота" заранее забирала яркие платки. Красавицам нужно было выкупить у "пачвары" свою вещь, выполнив его задания. Считалось хорошим знаком дотронуться до ящера: в этом случае невесту на выданье в ближайшее время ожидал визит сватов и пышная свадьба.

Еще одним интересным и уже достаточно изученным видом народного творчества на Витебщине стало спиральное плетение из соломы. Им с 1998 года занимаются в Браславском районе.

Заведующая музеем традиционной культуры г.Браслава Элеонора Зинкевич отметила, что этот вид прикладного искусства имеет очень древние корни. Так как солома была самым доступным материалом, изделия из него изготавливались практически столько же столетий, сколько существовало сельское хозяйство.

Спиральное плетение отличается тем, что жгут из соломки пропускают через полую трубку, которая как бы прижимает высушенные золотистые стебельки друг к другу, и укладывают по кругу, сшивая льняными, конопляными нитками, тонким и эластичным еловым или сосновым корнем, лозовой лентой. В старину изделия в такой манере изготовления использовались преимущественно в быту, но крестьяне создавали и декоративные предметы. При особой сноровке и силе мастера, прочно скрепляющего жгуты, в кубышке из соломки можно было даже воду носить. Однако чаще всего в больших соломенных коробах хранили продукты - зерно, муку, лук. Сеялки из соломы брали в поле на посевную: в легких емкостях переносили за раз до 10 кг зерна.

На открытии экспозиции "Скрыжаванні талентаў Віцебшчыны", посвященной историко-культурному наследию Витебщины, гости смогли не только познакомиться с традиционными ремеслами, но и поучаствовать в мастер-классах по вытинанке, соломоплетению, керамике, отведать чашникский борщ с клецками, свадебный рогатый каравай из Дубровенского района.

Вот так сегодняшние любители старины стараются возрождать национальные традиции, по крупицам собирая их, будто драгоценные жемчужины, и нанизывая на прочные нити нынешних возможностей хранения и передачи информации. Посетить увлекательную экспозицию, наполненную духом наших предков и теплотой рук и сердец современных мастеров, сберегающих народное наследие, можно до 18 февраля.

Алеся ПУШНЯКОВА,

ФОТО Александра ХИТРОВА,

БЕЛТА.-0-

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