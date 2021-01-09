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09 января 2021, 12:46

РЕПОРТАЖ: Как создавали музей живой археологии в Беловежской пуще

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Кто из нас в детстве не мечтал прокатиться на ковре-самолете или переместиться на машине времени в прошлое? Теперь у белорусов появилась такая возможность. И даже если вы уже вышли из юного возраста и не являетесь любителем фантастики, отправляйтесь в Беловежскую пущу в археологический музей под открытым небом - на экскурсию в глубь седых веков. Там, на холмах и возвышенностях в пойме реки Лесная Правая, буквально за два года возникли древние поселения наших предков, обитавших в здешних местах сотни и тысячи лет тому назад. За создание уникального музейного комплекса, самоотверженный труд по сохранению исторической памяти белорусского народа авторский коллектив удостоен специальной премии Президента Беларуси деятелям культуры и искусства за 2020 год.

Директор Института истории Национальной академии наук Вадим Лакиза называет себя счастливым человеком. И дело вовсе не в премии - в реальность воплотилась идея, которую он вынашивал больше 20 лет. "В 1995 году я как участник конференции впервые побывал на похожем археологическом комплексе в Польше - древнем городище Бискупин. Тогда запала мысль: у нас же уникальнейшее, богатейшее историко-культурное наследие - археологических памятников с тысячу, многие из которых достойны быть музеефицированными, - вспоминает директор института. - Первоначально думали создать такой мини-музей на территории Августовского канала, когда была начата его реконструкция. А потом был инновационный проект в Беловежской пуще. Мы проводили раскопки в заповедной зоне, нашли десятки памятников археологии, сконцентрированных в одном месте. Научные исследования дали большое количество разновременного, разнокультурного археологического материала, позволяющего судить об историческом прошлом этой территории. И мы поняли, что для развития археологического туризма Беловежская пуща является наиболее предпочтительным объектом".

Руководство национального парка идею поддержало. В 2015 году был подготовлен вариант научной концепции по созданию археологического музея под открытым небом. На основе научных исследований, литературы, международного опыта ученые предложили свое видение стоянок, сооружений жилых и хозяйственных построек от каменного века до средневековья. Проект включили в государственную программу охраны окружающей среды и устойчивого использования природных ресурсов на 2016-2020 годы. Финансирование работ велось за счет республиканского бюджета и собственных средств национального парка "Беловежская пуща".

Проектирование, в том числе разработку архитектурно-планировочной концепции первого в Беларуси скансена, доверили специалистам филиала "Брестреставрацияпроект" ОАО "Белреставрация". "Это необычный объект, он не имеет в стране аналогов, поэтому проектировать было сложновато. Это не была реставрация в чистом виде - археологический музей был строительством. Поэтому пришлось сочетать знания как реставратора, так и общестроительные. Сроки были сжатые. По большому счету работа начиналась с воссоздания образа музея. Институт истории предоставил небольшую описательную часть - по конструкции строений, их покрытию, орудиям труда. На основании этого мы делали выводы о технологиях строительства. Приходилось включать не фантазию, а скорее логику", - делится впечатлениями главный архитектор проекта Ольга Ничипорчик.

Создание музейного комплекса разбили на несколько этапов. Строительство предваряли археологические исследования, в ходе которых были найдены тысячи ценных артефактов. Среди них - фрагменты керамики тштинецкой культуры и наконечник скифской стрелы. Эти находки свидетельствуют о том, что уже в тот далекий период - четыре тысячи лет назад - пущанские земли активно торговали с восточными соседями. "Мы с нацпарком отказались от вертикальной планировки на памятниках археологии для того, чтобы оставить непотревоженным культурный слой, сохранить этот древний ландшафт. Чтобы турист ощутил, понял исторический контекст, было принято решение проводить археологические раскопки только на месте строительства жилых и хозяйственных построек и пешеходных дорожек", - рассказывает Вадим Лакиза.

Первый объект - городище позднего бронзового - раннего железного веков - торжественно открыли 1 июня 2019 года. В течение последующих полутора лет специалисты, подрядчики, мастера, которых искали по всей республике, продолжили дальнейшую работу по воплощению идеи в жизнь. За это время были построены стоянки эпохи мезолита, неолита, древнегерманское подворье и славянское поселение раннего средневековья. Масштаб комплекса можно оценить с высоты птичьего полета. "Сейчас мы имеем практически завершенный объект. Осталось заполнить новые постройки экспонатами, сделать подсветку и видеонаблюдение, оборудовать автостоянку. К весне музейный комплекс заработает в полной мере", - проводит для нас экскурсию научный сотрудник национального парка "Беловежская пуща" Руслан Книга.

В авторском коллективе создателей скансена он отвечает за научное сопровождение, музеефикацию объекта. Магистру исторических наук, который до этого в основном занимался XVII-XVIII веками, пришлось перестроиться на все предшествующие эпохи, проштудировать колоссальные пласты литературы для того, чтобы изучить больше двух десятков археологических культур с их уникальными предметами обихода и атрибутами. "Сам объект - не просто типичный краеведческий музей, где все предметы выставлены под витриной. В нем - истоки нашего славянства и других народов, которые населяли эти места на протяжении многих-многих тысячелетий. Здесь отражена жизнь наших предков, начиная от финального палеолита, то есть 12 тыс. лет назад, и до IX века", - отмечает историк.

Каменный, бронзовый, железный, средние века в скансене сменяют друг друга. За конусообразными, укрытыми шкурами животных, чумами первобытных людей следуют жилые постройки культуры шаровидных амфор. Далее - жилища, хозяйственные и культовые строения периода шнуровой керамики, здания столбовой конструкции, постройки тштинецкой и вельбарской археологических культур. В каждом поселении создается экспозиция, соответствующая определенному историческому периоду. "На каждом подворье будут демонстрировать и обучать посетителей какому-то ремеслу: они увидят, как добывали огонь, шлифовали и сверлили камень, стреляли из лука, пекли хлеб, делали из глины посуду, ткали полотно. Наглядность и интерактивность - конек этого научно-туристического объекта", - подчеркивает Руслан Книга.

"Во время стройки пришлось немного изменить планировочное решение. Можно сказать, что наш музей менялся в процессе строительства. Но в целом все, что задумывалось, реализовано. Мы учитывали буквально каждое бревно в спецификации, каждую веревочку, которой нужно что-то перевязать, каждую рогулину, чтобы она работала на интерьер, экстерьер. Строители приложили усилия, там можно увидеть руку мастера. В принципе, объект получился интересный, необычный, который возвращает в нашу историю. Участие в этом проекте для меня было и почетным, и интересным. Им можно гордиться", - признается Ольга Ничипорчик.

"Потенциал и значение этого комплекса огромнейшие. Это формирование исторического мировоззрения на тысячелетней истории, воспитание патриотов Беларуси, популяризация страны и ее исторического наследия на международном уровне. Учитывая количество туристов, которые посещают Беловежскую пущу, кроме социального, общественно-политического значения, я думаю, проект будет иметь и определенный экономический эффект", - считает Вадим Лакиза.

Концепция музея живой археологии предполагает его развитие. Здесь полно мест для дальнейших исследований. Там будут проводиться экспедиции. Волонтеры, студенты и школьники смогут поучаствовать в раскопках, а посетители скансена - понаблюдать за этим процессом. Есть также идея устроить учебный раскоп как аттракцион для туристов. Оборудуется площадка, предназначенная для различных исторических реконструкций, фестивалей, других мероприятий. Любой желающий сможет, как на машине времени, пройтись по эпохам, окунуться в атмосферу древности и в буквальном смысле дотронуться до истории рукой.

Светлана ВЕЧОРКО,

ФОТО Вадима ЯКУБЁНКА, Руслана КНИГИ,

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