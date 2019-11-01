РЕПОРТАЖ: Как в Татарстане чтут память Янки Купалы

Единственный в России музей народного поэта Беларуси Янки Купалы готовится отметить свое 45-летие. Незадолго до этой даты здесь побывала группа белорусских и российских журналистов, которая приехала в Татарстан в пресс-тур на тему "Перспективы экономического и культурного сотрудничества Беларуси и Татарстана", организованный Постоянным комитетом Союзного государства совместно с Национальным пресс-центром Беларуси и международным информационным агентством "Россия сегодня".

Село Печищи, где находится музей, расположено на противоположном от Казани крутом берегу Волги. Именно здесь провел последние месяцы жизни Янка Купала.

Сюда он попал достаточно случайно: после начала Великой Отечественной войны Академия наук БССР была эвакуирована в Казань. Однако поэт ехал в эвакуацию отдельно от коллег и застрял в очереди на переправу через Волгу, где его узнал местный комендант. В итоге Янке Купале предложили остановиться именно в этом селе - в одной из комнаток старинного дома, в котором тогда располагался хлебокомбинат.

Эта идея устроила всех: и руководство Академии наук, так как в Казани было в то время чрезвычайно трудно с жильем, и самого поэта, которому понравились эти живописные места, и его супругу Владиславу Луцевич. В этой крохотной квартирке Янка Купала жил с ноября 1941 года, именно отсюда в июне 1942 года он уехал в поездку в Москву, ставшую для него гибельной.

Римма Абызова, заведующая музеем Янки Купалы, который является филиалом Национального музея Татарстана рассказала, что поэт жил в Печищах чрезвычайно скромно. Впрочем, это видно и по обстановке его комнаты: кровать, стул, этажерка, письменный стол. Единственной "роскошью" здесь была тарелка радиоприемника. Их в деревне было всего две: одна на здании сельсовета, вторую, в знак уважения, установили в комнате поэта. Поэтому рабочие хлебозавода часто собирались под окнами комнаты Купалы, слушали сводки с фронта, поэт их угощал махоркой.

Сам Купала во время проживания в Печищах часто ездил по делам в Казань - то с помощью переправы, а зимой - на лыжах через Волгу, где встречался с коллегами из Академии наук. А дома писал антифашистские произведения. Владислава Луцевич стала работать в местной школе, часто заменяла заболевших учителей. Как раз из-за занятости она и не поехала вместе с супругом в ту роковую поездку в Москву.

После гибели Купалы Владислава Францевна приезжала в Печищи каждые пять лет вплоть до своей смерти. Именно ей принадлежит идея создать здесь хотя бы мемориальную комнату поэта. Она открылась 28 мая 1975 года, а в 2003-м мемориальная комната была преобразована в музей.

В экспозиции представлены личные вещи Янки Купалы: их спустя годы после гибели поэта нашли на чердаке дома - рукописи и книги, курительная трубка и мешочек с махоркой, трость, белый воротничок, саквояж. Широко представлены литографии, фотодокументы и издания произведений Купалы.

Сейчас музей состоит из мемориальной комнаты поэта, четырех экспозиционных и лекционно-выставочного залов. Здесь проводятся литературные вечера, для школьников района организуются факультативные уроки, на которых они знакомятся с произведениями Янки Купалы - в российскую школьную программу не входит изучение творчества белорусского классика. Часто в музее бывают студенты, туристы: по словам Риммы Абызовой, - до 5 тыс. человек в год. "К юбилею музея мы бы хотели расширить экспозицию, добавить к нему еще один этаж здания", - делится планами его директор. Тем более, подчеркивает она, музей уже давно перешагнул свои рамки, он стал настоящим уголком белорусской культуры в Татарстане.

Эдуард ПИВОВАР,

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