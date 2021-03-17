РЕПОРТАЖ: Как в Витебске детей обучают традиционному рукоделию в современной интерпретации

Нередко старшее поколение сетует на молодежь за то, что те не ценят традиции предков, мол, им только новинки подавай. И часто получается, что школьников трудно увлечь чем-то исконно народным, в том числе старинными видами прикладного искусства. Однако пусть и не в широких масштабах, но влюбленные в свое дело педагоги ищут подходы, чтобы заинтересовать мальчиков и девочек делом, которому они посвящают жизнь. В числе таких настроенных на созидание и находящихся в вечном творческом поиске можно назвать руководителя объединения по интересам "Искусство рукоделия" Витебского областного дворца детей и молодежи Ларису Дерябину. Корреспондент БЕЛТА побывала на занятии педагога дополнительного образования, пообщалась с ее креативными воспитанниками и узнала секреты создания картин и поделок в стиле крэйзи пэчворк, который имеет истоки в глубокой древности.

На занятии, где собрались девочки разного возраста, все делали простую поделку-открытку "Подснежник". "Я часто собираю разновозрастные группы, чтобы малыши видели, что делают дети постарше, и тянулись вперед. Обычно у нас редко получается вот так же изготавливать что-то одно общее. Все зависит от темпа и подготовленности ребенка. Бывает, что все три часа, отведенных на занятие, нарезаем полоски, квадраты, треугольники. Как правило, виды работы распределяем по способностям. Одна девочка кладет ровную строчку, значит, она заведует внешними швами. Вторая хорошо гладит утюгом, поэтому выравнивать все тканевые заготовки доверяем ей. Третья любит орудовать ножницами, четвертая подбирает цветовую гамму, пятая быстро сшивает детали и так далее", - отметила Лариса Дерябина.

Для открытки с подснежниками дети использовали картон, ткань - хлопок и фетр, клей, ножницы. Кусок картона нужно обклеить тканью, а сверху - цветки подснежника из фетра. "В природе нет ничего прямого, и стебельки ландыша тоже не могут быть идеально прямыми. Этот хрупкий цветок колышется ветром, снегом его пригибает к земле. Поэтому не старайтесь сделать цветки идеальными", - давала наставления педагог. И еще она добавила, что такие тканевые аппликации можно смело относить к стилю крейзи пэчворк, который служит для создания преимущественно декоративных, интерьерных вещей.

Пока девочки справлялись с заготовками - обводили трафареты, вырезали, клеили, Лариса Дерябина рассказывала о том, как решила обучить своих подопечных этому виду творчества. "По сути пэчворк - это лоскутная шитье. Просто данный вид рукоделия попутешествовал в далекие края, пришелся там ко двору, а затем распространился по миру, "запатентованный" под заморским именем", - отметила руководитель кружка.

Patchwork в английском языке - это составное слово от patch (заплатка) и work (работа), то есть изделие, выполненное из кусочков ткани. Иначе говоря, хорошо известная нам с вами лоскутная техника. А эпитет "крэйзи" опять же в переводе с английского имеет не прямое значение "сумасшедший", а "фантазийный".

"Обычно принято считать пэчворк видом шитья, когда детали пришиваются друг у другу. Но еще в Древнем Египте, как свидетельствуют исторические артефакты, кусочки ткани приклеивались к основе. В целом к этому материалу относились очень бережно. Чтобы получить отрез ткани, в давние времена приходилось прикладывать немало усилий. Лен, хлопок, коноплю, шелк нужно было вырастить, собрать. Потом соткать полотно, выдержать его на солнце, чтобы выбелить, и покрасить. Поэтому выбросить хотя бы маленький лоскуток ни у кого не поднималась рука. Это как выбросить часть своего труда, самого себя. Поэтому остатки тоже шли в дело, равно как и обветшавшая одежда", - рассказала опытный педагог, почти 25 лет руководящая кружком во дворце.

Лариса Дерябина поделилась, что за столько лет работы с детьми какие только виды рукоделия не культивировались в объединении по интересам. Вязание, шитье, аппликация пуговицами, плетение традиционных пауков (разноцветные ромбы из переплетенных на крестовой основе ниток, служившие в домах славян оберегом от недоброго глаза), изготовление традиционных народных кукол, в том числе пеленашек, картин из всевозможных подручных материалов - и это неполный список всего, что постигли подопечные руководителя кружка по рукоделию. Пэчворк они осваивают всего второй год.

Материалами в основном обеспечивают родители: что есть в запасе, несут сюда. "Для лоскутного шитья в идеале подходят хлопчатобумажные ткани (ситец, бязь), лен с мелким рисунком и простым плетением. Но поскольку у нас идет учебный процесс, мы используем любую имеющуюся у нас, в том числе трикотаж, джинс и даже кожу. Традиционное лоскутное шитье предполагает использование нарезанных полосок, квадратов, треугольников. Однако мы не ограничиваемся стандартными формами, экспериментируем с теми же треугольниками. Вырезаем не равноугольные, а вытянутые, разносторонние. И потом подбираем как по форме, так и по цвету, в одну композицию, например, для подушек", - пояснила Лариса Дерябина.

Прежде чем начинать преподавать какое-то новое направление рукоделия своим ученикам, педагог изучает теорию. Истоки, материалы, стили, ответвления, различия и общие черты - на помощь приходят книги и интернет. И все это рассказывает детям. Вдохновение мальчики и девочки черпают, что примечательно, в литературе, преимущественно белорусской. Так было со сказкой Владимира Короткевича "Чортаў скарб". Герои произведения воплотились в кукол, созданных Аленой Овчинниковой.

Поучительную историю белорусского классика руководитель кружка прочитала детям на занятии. В сказке рассказывалось, как в доме Янки поселился черт, который пакостил так злостно, что хозяин дома даже готов был со всем семейством покинуть родную хату. Единственный, кто еще давал какой-то отпор нечистому духу, была кошка. И вот когда Янка бродил по окрестностям и горевал, встретился ему поводырь с медведем. Поведал прохожему несчастный человек, что житья ему в родных стенах нет. А поводырь напросился в гости к Янке, потому как ему черт не страшен был. И вот ночью рогатый шкодник, не зная, какие гости нынче в хате, полез по обыкновению в печь лакомиться щами и сладкой пареной репой. Ест он прямо из котелка, а шелуху вниз бросает - как раз туда, где пристроился медведь. Косолапый проснулся, учуял запах съестного и полез искать источник вкусностей. Черт его в темноте толкнул ногой, думая, что это всего лишь кошка, за что поплатился: скрутил его медведь, помял - еле улизнул хвостатый черт через трубу. Блуждал он по земле, пока снова не встретил Янку. Бывшие "соседи" разговорились, человек пожалел черта и позвал его к себе, но тот побоялся идти из-за страшного зверя - кошки, которая к тому же принесла еще шестерых котят. Заодно рассказал он Янке о кладе, что был зарыт под печкой, и бедняк после откопал золото рогатого "постояльца". Хотя черт и не остался жить постоянно в доме, но иногда в морозы заглядывал, прося спрятать кошку в кладовку. В награду за радушие хозяев варил им щи и колыхал малых детушек в колыбельках.

Алену Овчинникову так впечатлил образ забавного "нячысціка", что начала она творить именно с него. Потом в компанию к рогатому проказнику сделала и Янку. Для усиления кукольной композиции в лапы черту дали посох, усадили его на вязанку дров - все "бревнышки" девочка сама отпиливала ножовкой и подбирала один к одному. А Янке вручили кувшин с золотом. Эта работа воспитанницы Ларисы Дерябиной побывала на выставке, приуроченной к юбилею белорусского писателя.

Лоскутное шитье девочки и мальчики из объединения "Искусство рукоделия" применяют не только для создания бытовых предметов: прихваток, подушек, покрывал и скатертей. В стиле крейзи пэчворк изготавливают также игрушки с национальным колоритом. Один из таких примеров - великолепный пестрый петушок со своим лихим маленьким наездником.

Прототип героев тоже взят из фольклора. С этой композицией Алена Овчинникова и Елизавета Юрченко в ноябре 2020 года взяли первое место на республиканском конкурсе "Юные таланты Беларуси" в номинации "Самая оригинальная работа".

Изготовление такого петуха заняло около полугода. "Обычно к творческим конкурсам готовимся не месяц и не два. Так как работа кропотливая, да и порой нужно что-то переделывать, то выбираем цель - какой-то из ежегодных крупных конкурсов. Конкуренция на них большая, требования повышенные, а потому со всей ответственностью подходим к созданию конкурсной работы. Сначала ищем образы, затем подбираем материалы и лишь потом приступаем к изготовлению. Конкурсные работы, как правило, выполняются всем коллективом. Как я уже говорила, каждый ребенок хорош в каком-то деле, и мы используем эти способности для достижения лучшего результата", - подчеркнула Лариса Дерябина, знающая способности каждого из своих 63 воспитанников.

Заниматься в кружке "Искусство рукоделия" мальчики и девочки начинают с 5 лет: для них организованы подготовительные курсы. Здесь их учат правильно держать ножницы, пользоваться линейкой, карандашом, клеем, иголкой и ниткой. Самые маленькие в первую очередь осваивают навыки "раскройщика", причем сначала тренируются на бумаге. Занимаются несколько месяцев аппликацией. И лишь ближе к концу года осваивают работу с тканью. Среди подготовишек около половины посетителей - мальчики. Им нравится создавать что-то, связанное с военной техникой, роботами, машинами.

"Первостепенная моя задача - заинтересовать детей. Потом в процессе обучения уже смотрю, кого что интересует и даю такие задания, которые детям по нраву и по силам. Рукоделие развивает мелкую моторику рук, усидчивость, внимательность, художественный взгляд и вкус, ведь обычно это кропотливая ручная работа, требующая терпения и понимания того, что ребенок делает. Никогда не навязываю свое мнение. Могу лишь помочь сделать какой-то вид работы, например, на машинке сшить детали, чтобы ускорить дело. Есть ученицы, которые отстаивают свое мнение. Например, Вероника Ерашова полностью отвечает за свои изделия, я выступаю только как технический помощник. Подбор цветовой гаммы, материала, составление композиции - это все делает она", - раскрыла профессиональный секрет педагог.

Она считает, что традиционные виды прикладного творчества сегодня непросто преподавать детям, избалованным техническим прогрессом. Но если сразу увлечь их, показать, что не обязательно следовать канону, что можно вносить свое личное видение в уже устоявшийся жанр, то ребенка от такого творчества и за уши не оттащишь. У Ларисы Дерябиной есть подопечные, которые уже закончили базовую школу, учатся в лицеях, но все равно продолжают ходить на ее занятия и участвовать в конкурсах по рукоделию.

"Поколения детей сменяются, но я не вижу разницы в том, как горели азартом их глаза 20 лет назад, и как они загораются интересом сейчас. Мне кажется, нужно не только любить детей и свое дело, но и давать им свободу для самовыражения", - высказала свое мнение педагог.

Алеся ПУШНЯКОВА,

фото автора и из архива дворца,

БЕЛТА.-0-