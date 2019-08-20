РЕПОРТАЖ: Как выбирали финалистов нацотбора детского "Евровидения-2019"

Сегодняшний день был особенно волнующим для 38 юных исполнителей, их родителей и педагогов. В Белтелерадиокомпании на самой большой телевизионной площадке - в студии "600 метров" - прошло прослушивание участников национального отбора детского конкурса песни "Евровидение-2019". В числе претендентов были сольные исполнители и коллективы, новички и те, кто не впервые штурмует детское "Евровидение". За кулисы прослушивания заглянули и корреспонденты БЕЛТА.

Открыла конкурсную программу группа "Нескучный возраст". Коллектив не первый год участвует в национальном отборе, правда, всегда в обновленном составе. В этот раз на сцену вышли София Яковлевич, Ангелина Ильчишина, Веста Казленко, Яна Тышкевич, Артем Макей, Владислав Савенко. Дети исполнили песню "Файна" на белорусском языке.

"Эта веселая, зажигательная композиция. И, самое главное, что она на родном языке. У нас получился крутой номер. Смысл песни в том, что не надо никуда уезжать, потому что все есть в родной стране - Беларуси, - поделились впечатлениями от выступления юные исполнители. - Мы очень волновались. Думаем, что у нас все получилось, и мы зажгли. Планируем войти в десятку".

Елизавета Мея, которая выступает под творческим псевдонимом LIZAМЕЯ, второй раз участвует в нацотборе. "В прошлый раз мне не удалось победить, но я не расстроилась, потому что это возможность через год еще лучше представить себя. Сегодня я исполнила песню "Цацка". Она о том, что у каждого ребенка есть свой талисман. Я готовилась к этому выступлению целый год. Буду покорять жюри хорошим вокалом и искренностью", - рассказала девочка.

Анна Юркевич - новичок нацотбора. Десятилетняя минчанка зажгла сегодня с композицией "Аранжавы настрой". "Я уже принимала участие во многих конкурсах и решила в этом году попробовать себя на детском "Евровидении". Уверена, что у меня все получится", - отметила Анна.

Мария Альхафез приехала из Гомеля. Девочке 12 лет. Эта попытка для нее вторая. "Хочу попробовать свои силы еще раз. Моя песня "Измерения" энергетически очень мощная. Она о том, что мы дети другого измерения, мы совершенно другие, у нас другие мечты и планы. Надеюсь, мне удастся донести эту идею до жюри", - подчеркнула юная исполнительница.

Юлии Скоблик 13 лет. Она приехала из Могилева и вынесла на суд жюри композицию "Я такая". "Мы сделали настоящее шоу. Это эпатажно, интересно, - заявила педагог по хореографии Анна Белоусова. - Лозунг Юли - право быть такой. В основе номера - ее переживания, эмоции, поиск себя. Главное верить в себя и чувствовать поддержку команды, и тогда все получится".

Валерия Лях впервые участвовала в нацотборе в 9 лет. Сейчас ей 13. "Я стала более уверенной в себе, и голос раскрылся больше, диапазон стал выше. В песне "Снилось мне" рассказываю о девушке, которая пытается найти себя, свою дорогу в жизни, преуспеть. У меня спокойный номер, эмоции больше выражаются в песне", - раскрыла Валерия секреты своего выступления.

В этом году принять участие в детском "Евровидении" решила и Ксения Галецкая - обладательница Гран-при Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2019" на "Славянском базаре". "Моя песня называется "A better world". Ее написал Леонид Ширин. Она переводится как "лучший мир". Эта песня о том, что наше поколение может сделать мир лучше. Думаю, она понравится молодежи, - поделилась своими эмоциями Ксения. - Номер очень интересный, с зеркалами. У меня присутствует небольшое волнение, это нормально. Главное, чтобы оно не мешало".

Дарья Голубева, которая выступает под сценическим псевдонимом Дарина Дайрэн, приехала из Витебска. Песню "В танцах" для нее написала мама. "Мне 10 лет. Я очень люблю петь и танцевать. Этой песней хочу зажечь зал. Думаю, что у меня все получится", - рассказала девочка.

"Участие в таких конкурсах - хороший опыт, - дополнила мама Яна Голубева.- Дарья давно хотела попробовать себя на детском "Евровидении". Еще в прошлом году, когда она ездила в детский лагерь, выжгла на дощечке микрофон и себя на "Евровидении". И вот ее мечта сбывается".

Своими ожиданиями поделился член профессионального жюри прослушивания национального отбора конкурса композитор Максим Алейников.

"Номер может быть любым. Ребенка хочу видеть открытым, честным, ярким, смелым, хорошо поющим. И хочется видеть песню, которая цепляет. Не важно, какая она будет: быстрая или медленная. Песня должна быть гармоничной с тем человеком, который ее исполняет. В этом секрет. Песню несет исполнитель, именно на нем лежит ответственность, будет ли она "работать". Главное - чтобы человек, который ее поет, жил в этом и нес себя через это", - сказал композитор.

По его словам, харизма видна сразу. "Исполнителю может быть шесть лет, но, если все гармонично и цепляет, он может победить. А может человек прекрасно петь, но песня не его, он боится - и ничего не будет", - отметил Максим Алейников.

Как отметила член жюри, представитель Беларуси на детском конкурсе песни "Евровидение-2011" Лидия Заблоцкая, главное для исполнителя быть настоящим на сцене и честным со зрителем. "Если они будут улыбаться глазами, если это будет очень эмоциональное выступление, то члены жюри, я уверена, не останутся равнодушными. Хочется услышать качественные медленные и динамичные треки. И еще, детское "Евровидение" все-таки должно оставаться детским. Хочется видеть в песнях детей, а не копирование взрослых", - поделилась она.

По итогам прослушивания профессиональное жюри определило десятку финалистов национального отборочного тура. Их имена были объявлены в эфире телеканала "Беларусь 1".

В финал проходят:

1. Мария Ермакова (Минск), "VETRA";

2. София Хролович (Минск), "Давай танцуй";

3. Мария Жилина (Минск), "Спявала, гукала, чакала";

4. Арина Пехтерева (Могилев), "Never Again";

5. Анастасия Жабко (Минск), "Пойми меня";

6. Елизавета Мисникова (Минск), "Пепельный";

7. София Рустамова (Брест), "Скажи мне";

8. Группа "Зефир" (Минск), "Лучшие и первые";

9. Ксения Галецкая (Гомель), "A better world";

10. Группа "Мonkey Tops" (Минск), "Посмотри на нас".

Завтра, 21 августа, в Белтелерадиокомпании пройдет жеребьевка, которая определит очередность выступления юных артистов в финальном гала-концерте. Он состоится не позднее 27 сентября в прямом эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Представителя Беларуси на международном песенном форуме выберут по итогам голосования зрителей и профессионального жюри. Детский конкурс песни "Евровидение-2019" пройдет 24 ноября в Гливице (Польша).

Определены финалисты нацотбора детского "Евровидения-2019" Жеребьевка финалистов пройдет в Белтелерадиокомпании 21 августа в 12.00. Она определит очередность выступления юных артистов в предстоящем отчетном концерте.

Светлана СУХАРКО,

ФОТО Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.