Мобильная версия
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
20 августа 2019, Вт
+21°C
Переменная облачность EUR 2.2803
USD 2.0584
RUB 3.0864
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: в основе стабильности лежит внутриполитическая ситуация и доверие людей к власти
Президент
От качества следствия до злоупотреблений - Лукашенко озвучил проблемные вопросы в правоохранительной сфере
Президент
Снижение госдолга и новации для бюджета - какой будет программа управления госфинансами до 2025 года
Экономика
"Откровенный и жесткий разговор" - Эйсмонт рассказала подробности закрытой части совещания Лукашенко с силовиками
Президент
Лавринович: на обращения людей необходимо отвечать конкретными делами
Регионы
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В Китае при сходе селя один человек погиб и трое пропали без вести
21:38 В мире
Около греческого острова Порос при крушении вертолета погибли 3 человека
20:53 В мире
Финал конкурса чтецов "Жывая класіка" пройдет 31 августа в Слониме
20:35 Культура
В Минприроды рассказали, как вести себя при встрече с дикими животными
20:22 Общество
РЕПОРТАЖ: Как выбирали финалистов нацотбора детского "Евровидения-2019"
19:20 Культура
Определены финалисты нацотбора детского "Евровидения-2019"
19:16 Культура
В Глусском районе обнаружили автомобиль с телом мужчины в багажнике
19:05 Происшествия
Сотрудничество Беларуси и ЮНВТО обсудили в Мадриде
19:01 Политика
Выставка к 80-летию художника-оформителя Владимира Кондратьева открылась в Минске
18:27 Культура
РЕПОРТАЖ: На "Беларусьфильме" озвучивают "Купалу"
18:21 Культура
Финляндская компания Valmet намерена расширять участие в инвестпроектах в Беларуси
18:16 Экономика
Белорусский парламент готовит к ратификации соглашение с Суданом о сотрудничестве в таможенных делах
18:15 Общество
"Откровенный и жесткий разговор" - Эйсмонт рассказала подробности закрытой части совещания Лукашенко с силовиками
18:06 Президент
Чемпионат Беларуси по спортивной орнитологии пройдет 7 сентября
18:01 Общество
Хоккеисты минского "Динамо" проиграли "Ак Барсу" в Кубке Латвийской железной дороги
17:59 Спорт
Минчанин пытался ввезти из Польши меч
17:31 Происшествия
Премьер-министр Италии заявил об отставке
17:22 В мире
Шкловский район стал лидером в Могилевской области по намолоту зерна
17:12 Регионы
Фотоловушки зафиксировали около 120 нарушителей в лесах Гомельской области с начала года
17:01 Регионы
Экономические эксперты и бизнес участвуют в разработке стратегии устойчивого развития до 2035 года
17:00 Экономика
Все новости
Темы
Чемпионат Беларуси по футболу-2019 Чемпионат Беларуси по футболу-2019
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Уборочная кампания Уборочная кампания
"Тбiлiсоба" "Тбiлiсоба"
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Кадровые решения Президента Кадровые решения Президента
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

РЕПОРТАЖ: Как выбирали финалистов нацотбора детского "Евровидения-2019"

Культура 20.08.2019 | 19:20

Сегодняшний день был особенно волнующим для 38 юных исполнителей, их родителей и педагогов. В Белтелерадиокомпании на самой большой телевизионной площадке - в студии "600 метров" - прошло прослушивание участников национального отбора детского конкурса песни "Евровидение-2019". В числе претендентов были сольные исполнители и коллективы, новички и те, кто не впервые штурмует детское "Евровидение". За кулисы прослушивания заглянули и корреспонденты БЕЛТА.

Открыла конкурсную программу группа "Нескучный возраст". Коллектив не первый год участвует в национальном отборе, правда, всегда в обновленном составе. В этот раз на сцену вышли София Яковлевич, Ангелина Ильчишина, Веста Казленко, Яна Тышкевич, Артем Макей, Владислав Савенко. Дети исполнили песню "Файна" на белорусском языке.

"Эта веселая, зажигательная композиция. И, самое главное, что она на родном языке. У нас получился крутой номер. Смысл песни в том, что не надо никуда уезжать, потому что все есть в родной стране - Беларуси, - поделились впечатлениями от выступления юные исполнители. - Мы очень волновались. Думаем, что у нас все получилось, и мы зажгли. Планируем войти в десятку".

Елизавета Мея, которая выступает под творческим псевдонимом LIZAМЕЯ, второй раз участвует в нацотборе. "В прошлый раз мне не удалось победить, но я не расстроилась, потому что это возможность через год еще лучше представить себя. Сегодня я исполнила песню "Цацка". Она о том, что у каждого ребенка есть свой талисман. Я готовилась к этому выступлению целый год. Буду покорять жюри хорошим вокалом и искренностью", - рассказала девочка.

Анна Юркевич - новичок нацотбора. Десятилетняя минчанка зажгла сегодня с композицией "Аранжавы настрой". "Я уже принимала участие во многих конкурсах и решила в этом году попробовать себя на детском "Евровидении". Уверена, что у меня все получится", - отметила Анна.

Мария Альхафез приехала из Гомеля. Девочке 12 лет. Эта попытка для нее вторая. "Хочу попробовать свои силы еще раз. Моя песня "Измерения" энергетически очень мощная. Она о том, что мы дети другого измерения, мы совершенно другие, у нас другие мечты и планы. Надеюсь, мне удастся донести эту идею до жюри", - подчеркнула юная исполнительница.

Юлии Скоблик 13 лет. Она приехала из Могилева и вынесла на суд жюри композицию "Я такая". "Мы сделали настоящее шоу. Это эпатажно, интересно, - заявила педагог по хореографии Анна Белоусова. - Лозунг Юли - право быть такой. В основе номера - ее переживания, эмоции, поиск себя. Главное верить в себя и чувствовать поддержку команды, и тогда все получится".

Валерия Лях впервые участвовала в нацотборе в 9 лет. Сейчас ей 13. "Я стала более уверенной в себе, и голос раскрылся больше, диапазон стал выше. В песне "Снилось мне" рассказываю о девушке, которая пытается найти себя, свою дорогу в жизни, преуспеть. У меня спокойный номер, эмоции больше выражаются в песне", - раскрыла Валерия секреты своего выступления.

В этом году принять участие в детском "Евровидении" решила и Ксения Галецкая - обладательница Гран-при Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2019" на "Славянском базаре". "Моя песня называется "A better world". Ее написал Леонид Ширин. Она переводится как "лучший мир". Эта песня о том, что наше поколение может сделать мир лучше. Думаю, она понравится молодежи, - поделилась своими эмоциями Ксения. - Номер очень интересный, с зеркалами. У меня присутствует небольшое волнение, это нормально. Главное, чтобы оно не мешало".

Дарья Голубева, которая выступает под сценическим псевдонимом Дарина Дайрэн, приехала из Витебска. Песню "В танцах" для нее написала мама. "Мне 10 лет. Я очень люблю петь и танцевать. Этой песней хочу зажечь зал. Думаю, что у меня все получится", - рассказала девочка.

"Участие в таких конкурсах - хороший опыт, - дополнила мама Яна Голубева.- Дарья давно хотела попробовать себя на детском "Евровидении". Еще в прошлом году, когда она ездила в детский лагерь, выжгла на дощечке микрофон и себя на "Евровидении". И вот ее мечта сбывается".

Своими ожиданиями поделился член профессионального жюри прослушивания национального отбора конкурса композитор Максим Алейников.

"Номер может быть любым. Ребенка хочу видеть открытым, честным, ярким, смелым, хорошо поющим. И хочется видеть песню, которая цепляет. Не важно, какая она будет: быстрая или медленная. Песня должна быть гармоничной с тем человеком, который ее исполняет. В этом секрет. Песню несет исполнитель, именно на нем лежит ответственность, будет ли она "работать". Главное - чтобы человек, который ее поет, жил в этом и нес себя через это", - сказал композитор.

По его словам, харизма видна сразу. "Исполнителю может быть шесть лет, но, если все гармонично и цепляет, он может победить. А может человек прекрасно петь, но песня не его, он боится - и ничего не будет", - отметил Максим Алейников.

Как отметила член жюри, представитель Беларуси на детском конкурсе песни "Евровидение-2011" Лидия Заблоцкая, главное для исполнителя быть настоящим на сцене и честным со зрителем. "Если они будут улыбаться глазами, если это будет очень эмоциональное выступление, то члены жюри, я уверена, не останутся равнодушными. Хочется услышать качественные медленные и динамичные треки. И еще, детское "Евровидение" все-таки должно оставаться детским. Хочется видеть в песнях детей, а не копирование взрослых", - поделилась она.

По итогам прослушивания профессиональное жюри определило десятку финалистов национального отборочного тура. Их имена были объявлены в эфире телеканала "Беларусь 1".

В финал проходят:

1. Мария Ермакова (Минск), "VETRA";

2. София Хролович (Минск), "Давай танцуй";

3. Мария Жилина (Минск), "Спявала, гукала, чакала";

4. Арина Пехтерева (Могилев), "Never Again";

5. Анастасия Жабко (Минск), "Пойми меня";

6. Елизавета Мисникова (Минск), "Пепельный";

7. София Рустамова (Брест), "Скажи мне";

8. Группа "Зефир" (Минск), "Лучшие и первые";

9. Ксения Галецкая (Гомель), "A better world";

10. Группа "Мonkey Tops" (Минск), "Посмотри на нас".

Завтра, 21 августа, в Белтелерадиокомпании пройдет жеребьевка, которая определит очередность выступления юных артистов в финальном гала-концерте. Он состоится не позднее 27 сентября в прямом эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Представителя Беларуси на международном песенном форуме выберут по итогам голосования зрителей и профессионального жюри. Детский конкурс песни "Евровидение-2019" пройдет 24 ноября в Гливице (Польша).

Определены финалисты нацотбора детского "Евровидения-2019"Определены финалисты нацотбора детского "Евровидения-2019"
Жеребьевка финалистов пройдет в Белтелерадиокомпании 21 августа в 12.00. Она определит очередность выступления юных артистов в предстоящем отчетном концерте.

Светлана СУХАРКО,

ФОТО Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
дети, Детское Евровидение, конкурс, музыка, репортаж
Версия для печати
Новости рубрики Культура
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.2803 BYN 2.279 BYN 2.282 BYN
USD
2.0584 BYN 2.055 BYN 2.06 BYN
RUB
3.0864 BYN 3073 BYN 3.089 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

От качества следствия до злоупотреблений - Лукашенко озвучил проблемные вопросы в правоохранительной сфере
Все видео

Фотоновости

"Откровенный и жесткий разговор" - Эйсмонт рассказала подробности закрытой части совещания Лукашенко с силовиками
Все фото

Инфографика

Школьные каникулы в 2019/2020 учебном году Планируется, что в новом учебном году к занятиям приступят 1 млн 30 тыс. школьников, в том числе 115 тыс. первоклассников.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко во время принятия кадровых решений Лукашенко: справедливость должна лежать в основе всех действий местной вертикали власти
"Откровенный и жесткий разговор" - Эйсмонт рассказала подробности закрытой части совещания Лукашенко с силовиками
От качества следствия до злоупотреблений - Лукашенко озвучил проблемные вопросы в правоохранительной сфере
Политика
Фото МИД Взаимовыгодное сотрудничество Беларуси и Великобритании расширяется - Макей
Сотрудничество Беларуси и ЮНВТО обсудили в Мадриде
В Беларуси у меня остается много друзей - Фионна Гибб
Экономика
Во время заседания Снижение госдолга и новации для бюджета - какой будет программа управления госфинансами до 2025 года
Финляндская компания Valmet намерена расширять участие в инвестпроектах в Беларуси
Экономические эксперты и бизнес участвуют в разработке стратегии устойчивого развития до 2035 года
Происшествия
Фото Гродненского областного управления МЧС В Сморгонском районе на пожаре погиб 59-летний мужчина
В Глусском районе обнаружили автомобиль с телом мужчины в багажнике
Минчанин пытался ввезти из Польши меч
Общество
Председатель Верховного суда Валентин Сукало и государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась Зась: правоохранителям надо менять стиль работы и повышать ее качество
В Минприроды рассказали, как вести себя при встрече с дикими животными
Белорусский парламент готовит к ратификации соглашение с Суданом о сотрудничестве в таможенных делах
Регионы
РЕПОРТАЖ: В Бресте готовится к открытию самая большая школа области
Шкловский район стал лидером в Могилевской области по намолоту зерна
Фотоловушки зафиксировали около 120 нарушителей в лесах Гомельской области с начала года
Спорт
Михаил Захаров Михаил Захаров назначен главным тренером сборной Беларуси по хоккею
Хоккеисты минского "Динамо" проиграли "Ак Барсу" в Кубке Латвийской железной дороги
"Теперь главное - быть хорошей женой и мамой": Надежда Скардино о свадьбе, декрете и профессиональных планах
Технологии
Фото из архива Приложение с интерактивными контурными картами по географии признано лучшим на хакатоне в Минске
Около 100 воспитанников детских домов прошли обучение в IT-лагере МТС
В шифровании Bluetooth нашли уязвимость
В мире
Джузеппе Конте. Фото Euronews Премьер-министр Италии заявил об отставке
В Китае при сходе селя один человек погиб и трое пропали без вести
Около греческого острова Порос при крушении вертолета погибли 3 человека
Калейдоскоп
Фото из архива Клонированных котов собираются продавать в Китае
Дочь Веры Брежневой затмила маму красотой
"Миграцию" надувных матрасов запечатлели на видео в США
Все круглые столы
Круглый стол Диана Подлесская,
Ирина Целиковец,
Александр Стукан,
Анатолий Звездин,
Павел Астапеня,
Виктор Шанюкевич,
Татьяна Недерева-Архипец 23 июля Государственное регулирование риелторской деятельности: как соблюсти баланс интересов? Круглый стол Олег Токун,
Татьяна Кудевич,
Наталья Непевная,
Лора Ункуца 14 июня Современные тенденции рынка труда Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Лидия Ермошина 14 августа Подготовка к парламентским выборам в Республике Беларусь Пресс-конференция Сергей Касперович,
Валерий Голубовский,
Александр Ивченко,
Никита Ключник 5 августа Подготовка кадров для инновационной экономики. Развитие профессионального образования и движения WorldSkills в Беларуси Пресс-конференция Михаил Портной,
Анатолий Котов,
Кузьма Лесняк,
Филипп Гулый 25 июля Значение II Европейских игр для Беларуси: имидж, туризм, инфраструктура Пресс-конференция Александр Шкиренко,
Андрей Мурашов,
Сергей Касперович,
Сергей Бобриков,
Игорь Мартынов 25 июля Об изменении законов по вопросам военной службы Пресс-конференция Артур Карпович,
Виолетта Брезовская,
Инна Гаврильчик,
Павел Филиппов,
Екатерина Диско 25 июля Тенденции развития торговой отрасли в Беларуси
Газета 7 дней
Леонид БРИЧ: «Время требует действий»
Полеты искренней души
EMIN: главная ценность – зрители
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь МАРЗАЛЮК. От монарха к Президенту: институт главы государства в Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Найти и обезопасить в интернет-пространстве
Владимир БОЖАНОВ. Наше будущее: человек или искусственный интеллект?
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Партизанская летопись
Традиции суверенной Беларуси
Страницы белорусского спорта
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия