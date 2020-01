РЕПОРТАЖ: Как выбирали финалистов нацотбора, или На полпути к "Евровидению-2020" в Роттердаме

Студия "600 метров" Белтелерадиокомпании вновь наполнилась атмосферой "Евровидения". Именно здесь сегодня проходило прослушивание участников национального отбора конкурса песни. На этот раз за путевку в финал боролись 49 претендентов. В их числе - сольные исполнители и группы, новички и те, кто не впервые штурмует "Евровидение". Корреспонденты БЕЛТА заглянули за кулисы прослушивания.

Первым на сцене появляется Артем Михаленко. Его фирменная улыбка и ритмичная композиция "Move" мгновенно располагают к себе. "Готовился давно. Песни постоянно пишутся, но я ждал той, которая, по моему мнению, подошла бы для конкурса. Сначала подготовил аранжировку, а потом - текст. Музыка получилась динамичная, поэтому и такое название композиции. Основной смысл - если у тебя на душе тяжело, грустно, какие-то проблемы, найди человека рядом, включи хорошую музыку, начни двигаться - и все будет намного лучше", - рассказал нам исполнитель.

Артем признался, что для него национальный отбор - еще одна профессиональная ступенька. "Я подумал, песня неплохая и может прозвучать на нацотборе. Если она понравится жюри - замечательно. Я действительно вложил максимум усилий в ее создание", - отметил он.

К слову, особенность этого национального отбора в том, что из 49 композиций лишь девять звучат на русском или белорусском. На этот раз исполнители решили штурмовать музыкальный олимп песнями на иностранном языке.

Анжелика Пушнова в четвертый раз борется за путевку в финал. Ее жизнерадостная композиция "True Love" заряжает хорошим настроением. "В этом году у меня нет глубоких текстов. Есть просто три минуты танцев, солнечной энергетики, ритмов, - рассказала нам певица. - Я просто хочу, чтобы люди кайфанули под эту песню. Мне хочется, чтобы мы были добрее друг к другу, побольше улыбались. У каждого свой мир и свои проблемы. Но всем нужно больше акцентировать внимание на хорошем, чтобы мы понимали, ради чего живем. Стоит лишний раз улыбнуться - и мир становится теплее. Я постараюсь подарить людям все самое теплое и хорошее, чтобы они это почувствовали и передали другим".

Анжелика настроена попасть в финал. "Песня хорошая, у нее большие шансы. Я сделаю все, чтобы пройти в финал", - добавила певица.

Виталий Воронко появился на сцене с баяном. В этом году он совершенно изменил имидж и подготовил композицию с глубоким смыслом "Listen to your heart". "Со мной в дуэте поет Оксана Войтович - финалистка шоу "Голос". Это серьезная композиция. В первую очередь, я хочу посвятить ее всем онкобольным. Мне и Оксане, к сожалению, знакомо чувство, когда болезнь забирает близких людей. Это в том числе вдохновило меня поменять имидж", - признался певец.

Alen Hit тоже не новичок национального отбора: сегодня он в пятый раз боролся за путевку в финал. "На этот раз я решил все самое интересное продемонстрировать в финале. Есть уже задумки, концепция, сегодня покажем только небольшой набросок того, что планируем. Мы будем удивлять необычным стилем: только ударные, бас и голос. По-моему, "#1 Problem" - одна из самых интересных моих заявок", - отметил исполнитель.

У Анастасии Развадовской тоже англоязычная композиция "Hello". "Эту песню я сочинила со своими знакомыми. Смысл ее в том, что каждый должен заниматься своим делом и идти вперед, не оглядываясь. Я считаю, самое главное - вокал, буду делать на это упор", - заявила исполнительница.

Ольга Шиманская, солистка группы Napoli, как всегда прекрасна и улыбчива. Для коллектива это уже седьмое выступление в финале нацотбора. "В этот раз абсолютно новый формат для Napoli, потому что я решила поменять музыкальное направление. Теперь мы больше работаем в стиле латино: сейчас он в тренде. Эта песня будет визитной карточкой нового альбома, который мы будем продвигать в Европе. Песню "Don't let me down" написали композиторы из Испании, Англии и Ирландии - такая коллаборация. Это люди, которые давно работают с мировыми звездами, такими как Шон Пол. Наша песня больше даже афро-поп, это танцевальный трек", - рассказала Ольга.

Ян Ярош представил сегодня балладу "Fire". "Это красивая, сказочная концертная песня, не так давно мною написанная. Мне кажется, что в простоте заложено самое главное. Чем проще ты выразишь сложную мысль, эмоцию в музыке, тем больше это ценится. Но в то же время нужно, чтобы это не было пошло. Я впервые в национальном отборе, хотя за плечами участие во многих музыкальных проектах. Если даже я не пройду дальше, в любом случае запишу песню с камерным оркестром, сделаю красивое видео - и она продолжит жизнь дальше", - поделился с нами планами певец.

Жанет восьмой раз участвует в национальном отборе. "Я в этот раз философствую. Песня "Flying" - шведских авторов. Она сразу мне очень понравилась, но я до последнего тянула: не была уверена, что не поеду в это время на гастроли. Честно признаюсь, сегодня в 5.30 проснулась и учила текст. Поэтому во время исполнения временами думала, какое произнесу слово. У меня уже практически готов текст на русском языке и сюжет клипа, - рассказала певица. - Для меня национальный отбор - это приятное участие в очередном проекте. В любом случае должен ехать лучший из лучших. Я всегда так считала и считаю".

Перед фокус-группой сегодня стоял непростой выбор: из 49 ярких участников нужно было выбрать лишь 12. В числе экспертов - Артем Лукьяненко и Ксения Жук из группы NaviBand. В 2017 году они представляли страну на "Евровидении" в Киеве и сегодня больше всех переживали за конкурсантов. "Мне хочется смотреть каждому участнику в глаза, улыбаться, чтобы каждый чувствовал себя комфортно, потому что это очень волнительное мероприятие даже для опытного артиста, - говорит Ксения. - Я только рада тому, что мы можем помочь кому-то раскрепоститься и достойно представить свою композицию".

Артем уверен: у представителя страны на конкурсе должны соединиться хороший номер и вокал. "Беларусь должен представлять человек, который сразу даст понять, что он особенный, что на него хочется смотреть не отрываясь. Мы бы очень хотели найти такого. И чтобы песня была крутая ", - добавил он.

По мнению художественного руководителя Молодежного театра эстрады Владиславы Артюковской, у представителя Беларуси на "Евровидении" должны сочетаться три вещи: песня, ее подача и хороший вокал. "А в финал, безусловно, пройдут сильнейшие", - добавила она.

В итоге на финишную прямую популярного проекта вышли:

1. Анастасия Гламозда - "Burning again",

2. Дарья Хмельницкая - "On Fire",

3. AURA - "Барані сваё",

4. Валерия Грибусова, Владислав Пашкевич (VAL) - "Да вiдна",

5. Анжелика Пушнова - "True Love",

6. NAPOLI - "Dоn't let me down",

7. Александра Захарик (Саша Захарик) - "Rocky Road",

8. КейСи - "Chili Pepper",

9. Ян Ярош - "Fire",

10. Анастасия Развадовская - "Hello",

11. CHAKRAS - "La-ley-la",

12. Анастасия Вахомчик (Анастасия Малашкевич ) - "Invisible".

Завтра в Белтелерадиокомпании пройдет жеребьевка финалистов национального отбора и рабочая встреча творческой группы проекта. C этого дня начнется подготовка к гала-концерту, который состоится не позднее 6 марта.

Светлана СУХАРКО,

фото Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-