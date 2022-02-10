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10 февраля 2022, 08:56

РЕПОРТАЖ: Когда сердца танцоров бьются в унисон: феномен белорусского танца от ансамбля "Крыжачок"

Игорь Музалевский
Игорь Музалевский

На танцевальной сцене ансамбль "Крыжачок" Белорусского государственного университета уже 77 лет. За это время он прошел путь от студенческого до заслуженного любительского коллектива. В начале года участники ансамбля узнали приятную новость - "Крыжачок" отмечен спецпремией Президента деятелям культуры и искусства. Корреспондент БЕЛТА побывала на одной из репетиций самобытного коллектива, пообщалась с танцорами и узнала, в чем феномен белорусского танца.

На протяжении 14 лет бессменный художественный руководитель коллектива - Игорь Музалевский. Поздравляем его с высокой отметкой главы государства.

"Получить спецпремию было знаково, приятно и почетно. Это результат совместной работы коллектива, и для нас это самая высокая ступень. Возглавляю "Крыжачок" уже 14 лет, но для руководителя это не так и много. За это время сделали разные постановки, немного обновили состав и работали над профессиональным уровнем. Наше направление, обязанность и традиция - народные танцы, сохранять для себя и для будущих поколений то, чем мы занимаемся. Задача успешно реализуется, а значит, мы имеем уже больший простор для творчества и даем волю фантазии. Делаем определенные номера, например включаем в репертуар танцы народов мира. Ведь артисты должны развиваться в разных направлениях", - считает Игорь Музалевский.

"У нас в программе есть большой флотский номер, и у него интересная история появления. Как-то в Калининграде мы участвовали в днях национальных культур, где были коллективы почти со всей Европы. На одной из площадок к нам подошла бабушка и говорит: "Я всегда наблюдаю за тем, как вы работаете, но вам не хватает одного номера". И дарит альбом. Открываю - а там на фото послевоенные моряки, и бабушка дополняет: "Танца "Яблочко" вам не хватает". Ну а что такое "Яблочко"? Это, как говорится, знак качества. На самом деле, сложно сделать танец, когда все его ставят. Здесь должен быть свой авторский почерк. Вот мы и сделали большой номер на 30 человек, сшили специальные костюмы. Говорят, что он успешный, красивый и своеобразный. Такого ни у кого нет", - вспоминает худрук.

Он рассказал, как вообще рождается номер: "Сначала ставишь этюд, потом его развиваешь, обвязываешь лексикой и сюжетом. Здесь главное - придумать историю, о чем этот номер. Не просто какая-то суета, а настоящий рассказ. Тогда танец будет цельным, авторским, адресным, доносить смысл и совершенно по-другому смотреться. Так и надо делать. Каждый номер в "Крыжачке" сделан на совесть. Конечно, и репетиции достаточно трудоемкие, но так и должно быть, даже у любительского коллектива".

"Есть две категории людей, которые приходят на концерты: случайный зритель и любитель творчества, - рассказывает Игорь Музалевский. - Сегодня наблюдается тенденция возвращения к народному творчеству. В 1990-е годы сняли ширму свободы и все бросились в новые течения, например бродвейские танцы. Сегодня люди уже этим сыты. Идет явный возврат к народному творчеству, у которого есть душа. Даже у молодежи конкретный интерес к этому".

На вопрос, почему так происходит, худрук "Крыжачка" ответил колоритной ассоциацией. "Ну, представьте, что мы идем на фуршет, где есть шведский стол. Красота, разнообразие, но домой приходим и думаем: кусочек бы сальца, - с улыбкой рассказывает он. - Может быть, неудачный пример, но отвечает на ваш вопрос. Это же наши корни, все в нас самих. Значит, не зря мы столько лет существовали и держались. Время народных танцев вновь настает".

"Самый главный план на будущее - чтобы коллектив жил. Чтобы он был, важно работать и заряжать всех. Для этого нужно здоровье и, конечно, желание, ведь людей не обманешь. Я вкладываюсь как руководитель, а ребята объединяются и уже мне помогают. Проще говоря - команда. Все просто, но эту простоту сложнее всего создать. Есть такой театральный прием - "бардачок сделайте", а это просто так не сделаешь, его нужно поставить", - отмечает руководитель.

Пользуясь случаем, интересуемся, как попасть в коллектив. Получаем четкий и быстрый ответ: "Просто". "Всегда даю шанс. Мне звонят, и я говорю - приходите. Неважно, откуда вы, занимались или нет. Первая репетиция - и многое становится ясно. Бывает, человек боится, что не потянет. Разное в жизни бывает. Если он заинтересовался, но я тоже вижу, что нет, всегда откровенно говорю об этом. Если месяц продержался, значит, будем работать. У меня нет кастингов, да и вообще я не любитель такого подхода. С уважением отношусь к людям и их желанию попробовать", - говорит Игорь Музалевский.

Перед началом репетиции ловим в коридоре одного из участников ансамбля - это ведущий программы "Спорт-кадр" на "Беларусь 5" Андрей Козлов. Гораздо привычнее видеть его на экране и обязательно в строгом костюме, но не сегодня. Парень с ходу признается: "Да я с работы прямо прибежал".

Андрей Козлов
Андрей Козлов

Во время разговора становится все более логично. Андрей вырос в Витебске, где мама в пять лет привела его на танцы. Танцевальный дебют случился в ансамбле "Зорька".

"Танец со мной идет по жизни. Закончил школу, поступил в БГУ и пошел в ансамбль "Крыжачок". Здесь осталась прослойка ребят, которые уже давно в коллективе, так что мы идем вместе и держим марку. Есть ядро, которое за последние годы обновилось классными юными ребятами, а те, кто танцует на хорошем уровне, стараются передать свой опыт. Единственное, в последнее время из-за ковида мы не часто куда-то ездим, а раньше бывали в Италии, Германии, Португалии. Профессия журналиста и так достаточно насыщена событиями и требует много внимания. Откуда приходят силы приходить на паркет после работы? Знаете, для меня это уже хобби, в том плане, что оно меня расслабляет. Просто привычка, которая сильно развивает и открывает другой мир. Конечно, раньше я переживал, чтобы все вытянуть. Выступления - это настоящий марафон. Бывает, что отработал номер, выбегаешь за кулисы - и уже просто без сил. А тебе нужно переодеться и дальше выходить. Сейчас в этом плане чувствую себя уверенно", - рассказывает Андрей Козлов.

Во время беседы парень напомнил, что ансамбль создавало первое послевоенное поколение: "Это были люди, которые вернулись с войны. Да, это штамп, который много где фигурирует, но самое главное - у них было ощущение "здесь и сейчас". В жизни же много вопросов и проблем бывает, но при этом есть коллектив, который позволяет на время отключиться от вопросов. Здесь все в удовольствие. Есть и сохранилось ощущение ценности момента".

Андрей Козлов
Андрей Козлов

Наталья Куприянова пришла в коллектив больше 10 лет назад. Это время вместило в себя множество гастролей, ярких воспоминаний, интересных знакомств. "С "Крыжачком" много зарубежных стран объездили. Были в Италии, Португалии, ОАЭ, Бельгии, много где. И всегда интересно наблюдать за реакцией жителей на наши танцы. Это всегда что-то необычное, - рассказала она. - Творчество коллективное, а потому мы лично участвуем даже в разработке костюмов. В первую очередь танцорам должно быть удобно, поэтому комфорт для нас важен. Бывает, что перед утверждением костюма понимаем, что каких-то деталей не хватает, тогда обсуждаем это и исправляем ситуацию".

"Когда мы вместе выходим на сцену и исполняем номера, кажется, что у нас даже сердца бьются в унисон. Этот заряд, который исходит, невозможно разыграть и сфальшивить, он идет изнутри. Масса эмоций остается, когда уходим со сцены, и они продолжают еще потом выплескиваться. "Крыжачок" - общее дело, за которое каждый из нас болеет. Это уже не только семья, а моя жизнь. И я не представляю себя без нее. Мы отмечаем праздники, посещаем концерты больших танцевальных ансамблей", - рассказала девушка.

Ангелина Король сейчас получает юридическое образование в Белорусском государственном университете. В ансамбль пришла около полугода назад. Девушка узнала о нем от друзей и после недолгих раздумий решила попробовать. Получилось. "В прошлом я профессионально занималась фигурным катанием. Это помогло. Сначала было сложно влиться в процесс, но спустя непродолжительное время все удалось, потому что здесь коллектив действительно хороший и это настоящая команда. Тут собрались ребята разных возрастов, но все друг друга любят и уважают. На репетициях царит благоприятная атмосфера, и я бы не сказала, что это работа. Да, физически мы устаем, но морально я здесь отдыхаю. В том плане, что для меня это не так сложно, потому что мне это безумно нравится", - отметила Ангелина.

Анастасия СОБОЛЕВА,

Фото Максима ГУЧЕКА,

БЕЛТА.-0-

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