РЕПОРТАЖ: Когда сердца танцоров бьются в унисон: феномен белорусского танца от ансамбля "Крыжачок"

На танцевальной сцене ансамбль "Крыжачок" Белорусского государственного университета уже 77 лет. За это время он прошел путь от студенческого до заслуженного любительского коллектива. В начале года участники ансамбля узнали приятную новость - "Крыжачок" отмечен спецпремией Президента деятелям культуры и искусства. Корреспондент БЕЛТА побывала на одной из репетиций самобытного коллектива, пообщалась с танцорами и узнала, в чем феномен белорусского танца.

На протяжении 14 лет бессменный художественный руководитель коллектива - Игорь Музалевский. Поздравляем его с высокой отметкой главы государства.

"Получить спецпремию было знаково, приятно и почетно. Это результат совместной работы коллектива, и для нас это самая высокая ступень. Возглавляю "Крыжачок" уже 14 лет, но для руководителя это не так и много. За это время сделали разные постановки, немного обновили состав и работали над профессиональным уровнем. Наше направление, обязанность и традиция - народные танцы, сохранять для себя и для будущих поколений то, чем мы занимаемся. Задача успешно реализуется, а значит, мы имеем уже больший простор для творчества и даем волю фантазии. Делаем определенные номера, например включаем в репертуар танцы народов мира. Ведь артисты должны развиваться в разных направлениях", - считает Игорь Музалевский.

"У нас в программе есть большой флотский номер, и у него интересная история появления. Как-то в Калининграде мы участвовали в днях национальных культур, где были коллективы почти со всей Европы. На одной из площадок к нам подошла бабушка и говорит: "Я всегда наблюдаю за тем, как вы работаете, но вам не хватает одного номера". И дарит альбом. Открываю - а там на фото послевоенные моряки, и бабушка дополняет: "Танца "Яблочко" вам не хватает". Ну а что такое "Яблочко"? Это, как говорится, знак качества. На самом деле, сложно сделать танец, когда все его ставят. Здесь должен быть свой авторский почерк. Вот мы и сделали большой номер на 30 человек, сшили специальные костюмы. Говорят, что он успешный, красивый и своеобразный. Такого ни у кого нет", - вспоминает худрук.

Он рассказал, как вообще рождается номер: "Сначала ставишь этюд, потом его развиваешь, обвязываешь лексикой и сюжетом. Здесь главное - придумать историю, о чем этот номер. Не просто какая-то суета, а настоящий рассказ. Тогда танец будет цельным, авторским, адресным, доносить смысл и совершенно по-другому смотреться. Так и надо делать. Каждый номер в "Крыжачке" сделан на совесть. Конечно, и репетиции достаточно трудоемкие, но так и должно быть, даже у любительского коллектива".

"Есть две категории людей, которые приходят на концерты: случайный зритель и любитель творчества, - рассказывает Игорь Музалевский. - Сегодня наблюдается тенденция возвращения к народному творчеству. В 1990-е годы сняли ширму свободы и все бросились в новые течения, например бродвейские танцы. Сегодня люди уже этим сыты. Идет явный возврат к народному творчеству, у которого есть душа. Даже у молодежи конкретный интерес к этому".

На вопрос, почему так происходит, худрук "Крыжачка" ответил колоритной ассоциацией. "Ну, представьте, что мы идем на фуршет, где есть шведский стол. Красота, разнообразие, но домой приходим и думаем: кусочек бы сальца, - с улыбкой рассказывает он. - Может быть, неудачный пример, но отвечает на ваш вопрос. Это же наши корни, все в нас самих. Значит, не зря мы столько лет существовали и держались. Время народных танцев вновь настает".

"Самый главный план на будущее - чтобы коллектив жил. Чтобы он был, важно работать и заряжать всех. Для этого нужно здоровье и, конечно, желание, ведь людей не обманешь. Я вкладываюсь как руководитель, а ребята объединяются и уже мне помогают. Проще говоря - команда. Все просто, но эту простоту сложнее всего создать. Есть такой театральный прием - "бардачок сделайте", а это просто так не сделаешь, его нужно поставить", - отмечает руководитель.

Пользуясь случаем, интересуемся, как попасть в коллектив. Получаем четкий и быстрый ответ: "Просто". "Всегда даю шанс. Мне звонят, и я говорю - приходите. Неважно, откуда вы, занимались или нет. Первая репетиция - и многое становится ясно. Бывает, человек боится, что не потянет. Разное в жизни бывает. Если он заинтересовался, но я тоже вижу, что нет, всегда откровенно говорю об этом. Если месяц продержался, значит, будем работать. У меня нет кастингов, да и вообще я не любитель такого подхода. С уважением отношусь к людям и их желанию попробовать", - говорит Игорь Музалевский.

Перед началом репетиции ловим в коридоре одного из участников ансамбля - это ведущий программы "Спорт-кадр" на "Беларусь 5" Андрей Козлов. Гораздо привычнее видеть его на экране и обязательно в строгом костюме, но не сегодня. Парень с ходу признается: "Да я с работы прямо прибежал".

Андрей Козлов

Во время разговора становится все более логично. Андрей вырос в Витебске, где мама в пять лет привела его на танцы. Танцевальный дебют случился в ансамбле "Зорька".

"Танец со мной идет по жизни. Закончил школу, поступил в БГУ и пошел в ансамбль "Крыжачок". Здесь осталась прослойка ребят, которые уже давно в коллективе, так что мы идем вместе и держим марку. Есть ядро, которое за последние годы обновилось классными юными ребятами, а те, кто танцует на хорошем уровне, стараются передать свой опыт. Единственное, в последнее время из-за ковида мы не часто куда-то ездим, а раньше бывали в Италии, Германии, Португалии. Профессия журналиста и так достаточно насыщена событиями и требует много внимания. Откуда приходят силы приходить на паркет после работы? Знаете, для меня это уже хобби, в том плане, что оно меня расслабляет. Просто привычка, которая сильно развивает и открывает другой мир. Конечно, раньше я переживал, чтобы все вытянуть. Выступления - это настоящий марафон. Бывает, что отработал номер, выбегаешь за кулисы - и уже просто без сил. А тебе нужно переодеться и дальше выходить. Сейчас в этом плане чувствую себя уверенно", - рассказывает Андрей Козлов.

Во время беседы парень напомнил, что ансамбль создавало первое послевоенное поколение: "Это были люди, которые вернулись с войны. Да, это штамп, который много где фигурирует, но самое главное - у них было ощущение "здесь и сейчас". В жизни же много вопросов и проблем бывает, но при этом есть коллектив, который позволяет на время отключиться от вопросов. Здесь все в удовольствие. Есть и сохранилось ощущение ценности момента".

Андрей Козлов

Наталья Куприянова пришла в коллектив больше 10 лет назад. Это время вместило в себя множество гастролей, ярких воспоминаний, интересных знакомств. "С "Крыжачком" много зарубежных стран объездили. Были в Италии, Португалии, ОАЭ, Бельгии, много где. И всегда интересно наблюдать за реакцией жителей на наши танцы. Это всегда что-то необычное, - рассказала она. - Творчество коллективное, а потому мы лично участвуем даже в разработке костюмов. В первую очередь танцорам должно быть удобно, поэтому комфорт для нас важен. Бывает, что перед утверждением костюма понимаем, что каких-то деталей не хватает, тогда обсуждаем это и исправляем ситуацию".

"Когда мы вместе выходим на сцену и исполняем номера, кажется, что у нас даже сердца бьются в унисон. Этот заряд, который исходит, невозможно разыграть и сфальшивить, он идет изнутри. Масса эмоций остается, когда уходим со сцены, и они продолжают еще потом выплескиваться. "Крыжачок" - общее дело, за которое каждый из нас болеет. Это уже не только семья, а моя жизнь. И я не представляю себя без нее. Мы отмечаем праздники, посещаем концерты больших танцевальных ансамблей", - рассказала девушка.

Ангелина Король сейчас получает юридическое образование в Белорусском государственном университете. В ансамбль пришла около полугода назад. Девушка узнала о нем от друзей и после недолгих раздумий решила попробовать. Получилось. "В прошлом я профессионально занималась фигурным катанием. Это помогло. Сначала было сложно влиться в процесс, но спустя непродолжительное время все удалось, потому что здесь коллектив действительно хороший и это настоящая команда. Тут собрались ребята разных возрастов, но все друг друга любят и уважают. На репетициях царит благоприятная атмосфера, и я бы не сказала, что это работа. Да, физически мы устаем, но морально я здесь отдыхаю. В том плане, что для меня это не так сложно, потому что мне это безумно нравится", - отметила Ангелина.

Анастасия СОБОЛЕВА,

Фото Максима ГУЧЕКА,

БЕЛТА.-0-