ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 7 февраля 2020
Минск Малооблачно -3°C
Версия для слабовидящих
Новости
19:34 Дубль два - переговоры Лукашенко и Путина в расширенном формате стартовали в полном составе Президент
19:09 Беларусь и Китай обсуждают скоординированные подходы против распространения коронавируса Общество
19:06 РЕПОРТАЖ: Кристал в Стране чудес - ледовая сказка Cirque du Soleil Культура
18:57 Принцип процессуальной экономии планируется закрепить в едином ГПК Общество
18:51 Проекты БЕЛТА отмечены двумя наградами национального конкурса "Искусство книги" Культура
18:49 В Брестской области на ранней стадии выявляется 78,7% раковых заболеваний Регионы
18:39 Победителей национального конкурса "Искусство книги" назвали в Минске Культура
18:33 Александра Саснович проиграла Кики Бертенс в матче Кубка Федерации Спорт
18:06 Нацбанк перевел некоторые административные процедуры в электронный вид Экономика
18:04 Беларусь и Польша разрабатывают дорожную карту трансграничной туристической территории Регионы
18:02 Вопросам импортозамещения необходимо уделять больше внимания - Анфимов Регионы
18:01 Больницы и поликлиники Брестской области в 2019 году получили нового оборудования на Br18,7 млн Регионы
17:49 Караник: принимаются все меры для снижения риска завоза коронавируса в Беларусь Общество
17:46 Опасные стеклоомыватели продавали в Гомельской области Регионы
17:38 Продукцию БМЗ начали экспортировать в Польшу через биржу Экономика
17:23 МТС собрал команду для участия в Minsk Triathlon 2020 Спорт
17:19 В одной команде - Лукашенко и Путин вышли на лед "Галактики" в Красной Поляне Президент
17:07 Проверка боеготовности: авиация ВВС и войск ПВО выполнила задачи и вернулась на аэродромы Общество
16:58 "Белпочта" с 12 февраля повысит тарифы на международные отправления Общество
16:50 Гомельские предприятия расширили присутствие на рынках Армении и Казахстана Регионы
16:50 "Полоцк-Стекловолокно" приступит к выпуску базальтового волокна в апреле Регионы
16:47 Темп роста количества заболевших коронавирусом в мире снижается - эксперт Общество
16:44 Представители Администрации Президента проведут приемы граждан 11-14 февраля Общество
16:33 Список заболеваний в принятом документе о призыве остался неизменным - Минобороны Общество
16:33 Китайские музеи открыли для посетителей онлайн-выставки В мире
16:25 Внеплановое переосвидетельствование находящихся в запасе молодых людей не планируется - Минобороны Общество
16:17 Беларусь и Азербайджан обсудили сотрудничество в сфере безопасности Политика
16:17 Доля врачей общей практики в Брестской области составляет 87,7% Регионы
16:14 Беларусь занимает 7-е место в рейтинге стран - участниц хоккейной Лиги чемпионов Спорт
16:08 Российский борт с частью делегации прилетел в Сочи на переговоры Лукашенко и Путина Политика
Все новости
Все новости
Культура
07 февраля 2020, 19:06

РЕПОРТАЖ: Кристал в Стране чудес - ледовая сказка Cirque du Soleil

Cirque du Soleil привез в Минск первую в своей 35-летней истории постановку на льду. Шоу Crystal показывают в "Минск-Арене" сегодня и на выходных, 8-9 февраля. Корреспонденты БЕЛТА смогли заглянуть за кулисы и узнать, как идет подготовка к представлению.

В центре истории - девушка Кристал, которая попадает под лед и встречается со своим вторым "я". Это своеобразная цирковая интерпретация сказки об Алисе в Стране чудес. По словам пресс-секретаря Cirque du Soleil Джени Малле, в шоу задействованы 100 человек из 25 стран, поэтому его можно считать по-настоящему международным. На сцену выйдут 43 первоклассных артиста: 20 акробатов, 19 фигуристов, три музыканта, которые будут одновременно кататься на коньках и играть на инструментах, один клоун. В создании шоу участвовал четырехкратный чемпион мира по фигурному катанию Курт Браунинг.

В Crystal фигуристы и акробаты работают в тандеме, как единое целое, и всегда учатся чему-то новому.

Сценическое оборудование прибыло еще вчера: его завозили в Минск на 21 грузовике. Свет настраивали целую ночь, чтобы сцена была полностью подготовлена и не произошло ни малейшей загвоздки. Основной элемент декораций - стена, на которую во время представления проецируется видеоизображение. Конструкцию собирали почти семь часов, весит она около 10 т.

Для шоу было создано около 2 тыс. костюмов. Их шили специально для каждого артиста в главном офисе цирка в Монреале. Так как участники представления должны выглядеть шикарно, с ними постоянно ездят четыре костюмера. Чтобы одежда была в идеальном состоянии, цирк перевозит с собой стиральные машины, сушилки и прочую технику. Для акробатов изготовили специальную обувь, в ней они не скользят при выполнении трюков и не портят лед фигуристам.

В костюмы встроены датчики, благодаря которым световые приборы и видеопроекция следуют за артистами, при этом все рисунки создаются на льду в режиме реального времени.

"Иногда смена костюмов должна занимать только минуту. Мы придумали использовать молнии на одежде, то есть фигуристам не нужно разуваться, чтобы переодеться. Еще мы установили микрофоны прямо на коньки, чтобы публика слышала их звук, который будет дополнять музыку", - рассказала Джени Малле.

Зрителю готовы показать настоящий экстрим: в шоу будут задействованы рампы из синтетического льда, на которых конькобежцы выполнят около 80 прыжков. Номер не имеет аналогов во всем мире.

Для каждого своего шоу Cirque du Soleil создает оригинальные саундтреки. В этот раз не обошлось без экспериментов с музыкой: публика услышит кавер-версии песен Бейонсе, Нины Симон, Сии и группы U2.

Примечательно, что в постановке Crystal участвует белорус Кирилл Шатов. Это уже его второе шоу в Cirque du Soleil, до этого он не умел кататься на коньках. "Я мастер спорта по спортивной акробатике. После окончания карьеры загрузил видео на сайт кастинга цирка и меня выбрали. За две недели тренировок в Монреале меня смогли поставить на коньки, сейчас уже катаюсь уверенно. Конечно, работать в цирке нелегко, но мне это нравится", - поделился Кирилл Шатов. Он рассказал, что, вернувшись на родину, успел встретиться с друзьями и родственниками: очень по ним скучал.

Фигуристка Николь Госвияни впервые участвует в постановке цирка. Она призналась, что и не мечтала попасть в Cirque du Soleil. "Здесь друг друга все поддерживают, мы одна большая семья, у нас очень теплые отношения друг с другом. Думаю, совместные выступления акробатов и фигуристов - это что-то невероятно сложное и одновременно красивое", - уверена Николь Госвияни.

Cirque du Soleil приехал в Минск из Польши. После трех выступлений перед белорусской публикой цирк отправится в Украину.

Анна СИНИЦКАЯ,

ФОТО Рамиля НАСИБУЛИНА,

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
репортаж цирк
Новости рубрики Культура
Проекты БЕЛТА отмечены двумя наградами национального конкурса "Искусство книги"
Фото из архива Победителей национального конкурса "Искусство книги" назвали в Минске
Во время презентации Книга БЕЛТА "Традиции суверенной Беларуси" презентована на выставке в Минске
Фото из архива Дни культуры Беларуси в 2020 году пройдут в Омане, Казахстане, России и Украине
Фото из архива Выставка утюгов разных эпох откроется в Чаусах
Во время творческого процесса Василий Симанкович и его ученик Виктор Камышев ФОТОФАКТ: Технологию спирального плетения возрождают в Городокском Доме ремесел и фольклора
Главное
Дубль два - переговоры Лукашенко и Путина в расширенном формате стартовали в полном составе
Миссия МВФ будет работать в Беларуси 19-30 марта
VII Форум регионов Беларуси и России посвятят историческому наследию Великой Победы
Караник: принимаются все меры для снижения риска завоза коронавируса в Беларусь
Топ-новости
Проекты БЕЛТА отмечены двумя наградами национального конкурса "Искусство книги"
Представители Администрации Президента проведут приемы граждан 11-14 февраля
Темп роста количества заболевших коронавирусом в мире снижается - эксперт
Вопросам импортозамещения необходимо уделять больше внимания - Анфимов
МТС собрал команду для участия в Minsk Triathlon 2020
Депутаты указывают на несоразмерность ответственности некоторым административным правонарушениям
Список заболеваний в принятом документе о призыве остался неизменным - Минобороны
Искусство играет дипломатическую роль - Никас Сафронов
Белорусские болельщики выбрали Хруща талисманом ЧМ-2021 по хоккею
РЕПОРТАЖ: Кристал в Стране чудес - ледовая сказка Cirque du Soleil
Экспозиция белорусских производителей будет представлена на выставке FoodExpo в Бишкеке
Проверка боеготовности: авиация ВВС и войск ПВО выполнила задачи и вернулась на аэродромы
"Гомельтранснефть Дружба" завершила ремонт на перекачивающих станциях "Кобрин" и "Туров"
ФОТОФАКТ: Технологию спирального плетения возрождают в Городокском Доме ремесел и фольклора
О доходах, зарплатах и посещаемости театров - Минкульт отчитался о работе в 2019 году
Афиша
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.