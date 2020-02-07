РЕПОРТАЖ: Кристал в Стране чудес - ледовая сказка Cirque du Soleil

Cirque du Soleil привез в Минск первую в своей 35-летней истории постановку на льду. Шоу Crystal показывают в "Минск-Арене" сегодня и на выходных, 8-9 февраля. Корреспонденты БЕЛТА смогли заглянуть за кулисы и узнать, как идет подготовка к представлению.

В центре истории - девушка Кристал, которая попадает под лед и встречается со своим вторым "я". Это своеобразная цирковая интерпретация сказки об Алисе в Стране чудес. По словам пресс-секретаря Cirque du Soleil Джени Малле, в шоу задействованы 100 человек из 25 стран, поэтому его можно считать по-настоящему международным. На сцену выйдут 43 первоклассных артиста: 20 акробатов, 19 фигуристов, три музыканта, которые будут одновременно кататься на коньках и играть на инструментах, один клоун. В создании шоу участвовал четырехкратный чемпион мира по фигурному катанию Курт Браунинг.

В Crystal фигуристы и акробаты работают в тандеме, как единое целое, и всегда учатся чему-то новому.

Сценическое оборудование прибыло еще вчера: его завозили в Минск на 21 грузовике. Свет настраивали целую ночь, чтобы сцена была полностью подготовлена и не произошло ни малейшей загвоздки. Основной элемент декораций - стена, на которую во время представления проецируется видеоизображение. Конструкцию собирали почти семь часов, весит она около 10 т.

Для шоу было создано около 2 тыс. костюмов. Их шили специально для каждого артиста в главном офисе цирка в Монреале. Так как участники представления должны выглядеть шикарно, с ними постоянно ездят четыре костюмера. Чтобы одежда была в идеальном состоянии, цирк перевозит с собой стиральные машины, сушилки и прочую технику. Для акробатов изготовили специальную обувь, в ней они не скользят при выполнении трюков и не портят лед фигуристам.

В костюмы встроены датчики, благодаря которым световые приборы и видеопроекция следуют за артистами, при этом все рисунки создаются на льду в режиме реального времени.

"Иногда смена костюмов должна занимать только минуту. Мы придумали использовать молнии на одежде, то есть фигуристам не нужно разуваться, чтобы переодеться. Еще мы установили микрофоны прямо на коньки, чтобы публика слышала их звук, который будет дополнять музыку", - рассказала Джени Малле.

Зрителю готовы показать настоящий экстрим: в шоу будут задействованы рампы из синтетического льда, на которых конькобежцы выполнят около 80 прыжков. Номер не имеет аналогов во всем мире.

Для каждого своего шоу Cirque du Soleil создает оригинальные саундтреки. В этот раз не обошлось без экспериментов с музыкой: публика услышит кавер-версии песен Бейонсе, Нины Симон, Сии и группы U2.

Примечательно, что в постановке Crystal участвует белорус Кирилл Шатов. Это уже его второе шоу в Cirque du Soleil, до этого он не умел кататься на коньках. "Я мастер спорта по спортивной акробатике. После окончания карьеры загрузил видео на сайт кастинга цирка и меня выбрали. За две недели тренировок в Монреале меня смогли поставить на коньки, сейчас уже катаюсь уверенно. Конечно, работать в цирке нелегко, но мне это нравится", - поделился Кирилл Шатов. Он рассказал, что, вернувшись на родину, успел встретиться с друзьями и родственниками: очень по ним скучал.

Фигуристка Николь Госвияни впервые участвует в постановке цирка. Она призналась, что и не мечтала попасть в Cirque du Soleil. "Здесь друг друга все поддерживают, мы одна большая семья, у нас очень теплые отношения друг с другом. Думаю, совместные выступления акробатов и фигуристов - это что-то невероятно сложное и одновременно красивое", - уверена Николь Госвияни.

Cirque du Soleil приехал в Минск из Польши. После трех выступлений перед белорусской публикой цирк отправится в Украину.

Анна СИНИЦКАЯ,

ФОТО Рамиля НАСИБУЛИНА,

БЕЛТА.-0-