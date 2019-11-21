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21 ноября 2019, 20:04

РЕПОРТАЖ: Модные костюмы и яркие танцы, или Вторая репетиция первой десятки детского "Евровидения"

Новости темы "Детское "Евровидение-2019""
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На сцене Arena Gliwice сегодня было жарко. Вторую индивидуальную репетицию провела первая десятка стран - участниц детского конкурса песни "Евровидение-2019". В их числе представительница Беларуси Елизавета Мисникова. В мир зажигательной танцевальной музыки окунулись и корреспонденты БЕЛТА.

Первой на главную сцену детского "Евровидения-2019" вышла албанская исполнительница Исея Чили с песней "Мой друг детства". Это мягкая поп-баллада, рассказывающая о прекрасном детском воспоминании звучит достаточно трогательно и не по-детски глубоко.

Армянская исполнительница Карина Игнатян с композицией "Цвета твоей мечты" сегодня репетировала второй.

Как отметила 13-летняя певица, это песня о мечтах, которые наполняют нашу жизнь любовью, приносят радость и счастье. Карина считает, что все в наших руках, поэтому нужно всегда мечтать и добиваться своей цели.

Юная исполнительница появится в финальном шоу в восхитительном розовом платье.

Под третьим номером на сцену вышел Джордан Энтони. Австралийский певец будет покорять европейского зрителя песней "Мы поднимемся". К слову, Джордан увлекается музыкой с раннего возраста и написал свою первую песню в 7 лет. С тех пор он развил навыки игры на фортепиано и продолжает писать музыку, которую исполняет на улицах своего родного городка Перта.

Джордан признался, что написал конкурсную песню в достаточно непростой период своей жизни. Ее главный смысл в том, что любые тяжелые времена проходят, а внутренние силы и поддержка близких людей всегда помогают выстоять и идти вперед.

И, наконец, долгожданный момент - на сцену Arena Gliwice выходит исполнительница из Беларуси - Елизавета Мисникова. Четырнадцатилетняя певица планирует зажечь зал и привлечь внимание зрителей детского "Евровидения" песней "Пепельный".

Красавица Лиза уже пять лет занимается музыкой, в том числе вокалом и хореографией. Говоря о своей композиции, она отмечает, что это песня о переменах и о том, что на одну и ту же вещь можно посмотреть с разных сторон. "Все зависит от нас самих. Иногда достаточно изменить какую-то мелочь, и жизнь становится ярче", - рассказала Лиза.

Представительница Беларуси считает песенный форум особым этапом своей жизни. "На детском "Евровидении" царит особая атмосфера. Для меня это большое приключение, которое запомнится на всю жизнь. Поэтому я получаю удовольствие от каждого момента", - отметила Лиза.

Она комфортно чувствует себя на главной сцене песенного форума - Arena Gliwice. "На первой репетиции я немного волновалась, но на второй была уже намного увереннее. Мне очень комфортно на сцене, потому что она магическая, - сказала Лиза. - Трудно предугадать предпочтения европейского зрителя. Поэтому главное - выйти и выложиться на все 100%. Я уверена, что у нас все получится".

Францию на этот раз представляет юная певица Карла с композицией "Bim Bam Toi". Это песня о любви, которая впервые приходит в жизнь девушки. Композиция зажигательная и достаточно динамичная.

Любовную тему продолжает Георгий Ростиашвили из Грузии. Его композиция получила название "Нам нужна любовь".

Когда Георгию было 8 лет, он стал лучшим молодым солистом и выиграл первый национальный конкурс детских и юношеских хоровых коллективов в Тбилиси. Исполнитель также хорошо играет на фортепиано.

Невероятно красивое воздушное платье и замечательный вокал. На сцене - Анна Керни из Ирландии. Ее песня "Banshee" о преодолении невзгод и страха, а также о поддержке близких людей. Тринадцатилетняя исполнительница уверена, что любовь помогает преодолевать все невзгоды и двигаться вперед.

К слову, несмотря на юный возраст, Арни - опытная исполнительница. Она уже выступала на Бродвее и в Национальном концертном зале Ирландии.

Италию также представляет девочка. Марте Виоле 10 лет, она живет недалеко от Турина. Марта родилась в творческой семье. Поэтому с детства любит музыку, пение и танцы. В финальном шоу певица исполнит песню "La Voce Della Terra". Она призывает всех объединиться и уберечь Землю от разрушительной силы людей.

Ержан Максим приехал из Казахстана. Ему 12 лет, семь из которых он поет. Его композиция "Не отступай от мечты" трогает душу и погружает в мир фантазий и грез.

Завершает сегодняшнюю десятку Мальта. Элиана Гомез Бланко исполнила душевную композицию "Мы - что-то большее". Девочке 14 лет. Она любит читать, мечтает стать врачом, а также увлекается парикмахерским искусством. Элиана считает, что самое главное в жизни - оставаться самой собой и не предавать собственные ценности.

Вот такая она - первая десятка детского "Евровидения". Завтра у нас будет возможность познакомиться еще с девятью юными исполнителями.

Светлана СУХАРКО,

ФОТО Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-

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Детское Евровидение репортаж
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