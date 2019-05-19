РЕПОРТАЖ: Модные квесты, виртуальная реальность и торт от юбиляра - Ночь музеев в Минске

Более ста музеев Беларуси, в том числе около 20 в Минске присоединились к международной акции "Ночь музеев". И каждый удивлял гостей по-своему: нестандартными квестами и модными показами, экспрессивными скульптурами и изучением чувств, театральными постановками и музыкально-интеллектуальными квизами, визуализацией желаний и виртуальной реальностью. Хранители музейных сокровищ показали полуночникам интереснейшие экспонаты. Корреспонденты БЕЛТА попытались узнать, какие локации вызывают наибольший интерес.

В первую очередь мы отправились в Национальный исторический музей, где открытие Ночи музеев началось во внутреннем дворике. Здесь разместились концертная площадка и ярмарка украшений и подарков, брелков, магнитов, вязаных детских игрушек, а также фуд-корт с различными вкусностями.

На сцене выступили молодые музыканты и начинающие исполнители. Студия "КатрИн" подарила зажигательный танец фламенко. Затем состоялся показ коллекций одежды от молодых белорусских дизайнеров и выступление с участием французских актеров международного общественного объединения "Театро". Все вызывало интерес у зрителей.

Внутри здания для посетителей были подготовлены посвященные моде квесты по экспозициям "Древняя Беларусь", "Беларусь в портретах и геральдике XVI-XVIII веков" и по выставке из частной коллекции историка моды Александра Васильева "Приглашение на бал". "На первом этаже представлен ряд аксессуаров Средневековья, на втором - выставка платьев из коллекции Александра Васильева. Там находится и прекрасная коллекция портретов в сарматском стиле, позволяющая поговорить о моде белорусской шляхты XVII века", - рассказала заведующая сектором музейной педагогики Елена Кобзева.

В этом году квесты сделали семейными, чтобы вопросы были доступными взрослым и детям. "Простые те, где надо было визуально отыскать, например, подвеску в виде коника. Хотя все задания были исключительно на внимание. Самые сложные из них касались коллекции Александра Васильева. Например, сколько платьев Кристиана Диора представлено в зале. Те, кто смог ответить на все вопросы, получили пригласительный билет на две персоны на выставку "Приглашение на бал", - отметила заведующая. - В квесте с удовольствием участвовали гости "модной ночи".

"Мод найт" в Национальном историческом музее получилась насыщенной, познавательной, веселой и душевной для тысяч минчан и гостей столицы.

Затем мы отправились в Национальный художественный музей на "Шестое чувство".

"Открытие Ночи музеев прошло скромно, но с изюминкой. В первые полчаса пришли более 500 человек, которых особенно заинтересовали локации виртуальной реальности, по созданию пазлов и коллажей, позволяющие визуализировать свои самые сокровенные мечты и желания. И, конечно, фотозоны пользуются большим спросом, - сказала ученый секретарь музея Светлана Анейко. - У нас работает несколько проектов, интересных как взрослым, молодежи, так и детям".

На втором этаже гостей встречали шесть экспрессивных скульптур с надписями "Согласие", "Нежность", "Триумф", "Вера", "Задор", "Борьба", раскрывающие то или иное чувство. Пять скульптур белорусских авторов, а шестая - уникальная скульптура "Космическая дружба" французского мастера Амилькара Заннони.

"Наша Ночь музеев посвящена чувствам. Люди идут к нам, чтобы ощутить энергетику картин, но в постоянно ускоряющемся ритме жизни остановиться и понять свои ощущения и эмоции, сосредоточиться и вдумчиво отдохнуть, становится все сложнее. Поэтому мы решили сконцентрироваться и постараться погрузить посетителей в широкий спектр эмоций и состояний в контексте музейного пространства", - отметила завсектором маркетинга музея Светлана Воропай.

В зале на первом этаже состоялось открытие выставки "Игры. Гульнi. Games", включенной в культурную программу ІІ Европейских игр. Она дополнена видео- и аудиохроникой, которая показывает отношение к спорту в советское время.

"Выставка отражает эмоциональный и захватывающий процесс спортивной игры - от детских забав до профессионального спортивного поединка. Но эта игра и классиков, и современников. В экспозиции объединены разноплановые работы начиная с 1950 года (Адольф Гугель "Шахматисты") и заканчивая картинами 2019 года Татьяны Радивилко, - подчеркнула заведующая отделом современного белорусского искусства Екатерина Изофатова. - Здесь выставлены только белорусские авторы. Основная часть работ из коллекции Национального художественного, которые создали мастера старшего поколения Федор Барановский, Леонид Дударенко, Борис Казаков, Александр Волков. Но есть работы и приглашенных авторов - это Кирилл Хлопов, Татьяна Кондратенко, Татьяна Радивилко, Руслан Вашкевич, Виктор Альшевский. Всего представлено 92 произведения графики, живописи и скульптуры, показывающие, что и в советское время сфера спорта была одной из главных областей человеческой деятельности".

Среди посетителей музея также были гости из других городов. Например, Галина из Гомеля отметила, что впервые в Национальном художественном, но ей очень понравилась и задумка, и экспозиции, особенно картины выставки "Два мира русской иконописи. Памятники XVII века из собрания Музея русской иконы". "Замечательная идея проводить Ночь музеев. У людей появилась возможность в выходной посмотреть сразу несколько экспозиций. А кому хочется активнее провести свободное время, пожалуйста, для них - квесты и викторины с увлекательными вопросами", - добавила она.

Кроме того, можно было "Попутешествовать по Рейну" вместе с Иоганном Людвигом Блойлером, побывать в магическом лесу и стать участниками уникального шоу экспериментального театра прямо в музейном пространстве. Компания Apalon открыла волшебный мир сказок, озвученных Олегом Хоменко и группой "Палац".

Не обошли стороной и самых маленьких участников Ночи музеев. Для них была организована семейно-детская площадка, на которой вместе с персонажами диснеевского мультфильма "Головоломка" играли и веселились.

Следующим пунктом нашего путешествия стал Государственный литературный музей Янки Купалы, который в Ночь музеев отметил свой 75-летний юбилей вместе с друзьями. Создавать праздничное настроение помогали и приглашенные гости, среди которых были группы "Стары Ольса" и "Палац".

"Сегодня мы открыли свои сокровища и представили 75 уникальных предметов с интересной историей. Желающие получили открытку-линогравюру с изображением музея, созданную учащимися Минского государственного художественного колледжа имени А.К. Глебова. А 75-й из каждой сотни посетителей получит подарок от музея-именинника", - рассказала заведующая отделом учреждения Ольга Пархимович.

Гости юбиляра отведали и праздничный торт с изображением здания музея 1960 года.

Об истории музея рассказали и старые плакаты, фотографии, размещенные в аллеях парка имени Янки Купалы. Все желающие стали участниками квеста "Купалов код" и почувствовали себя членами команды одного из старейших литературных музеев Беларуси.

"Ночь музеев" получилась насыщенной и разноплановой. Жаль только, что времени не хватило побывать везде. В следующем году мы обязательно наверстаем и посетим больше музеев столицы. А вы с нами?

Ольга АНТОНЕНКОВА,

ФОТО Максима ГУЧЕКА,

БЕЛТА.-0-