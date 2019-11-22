РЕПОРТАЖ: Море света, музыки и энергии, или Чем удивят зрителей участники детского "Евровидения"

Сегодня в Arena Gliwice вновь царила особая энергетическая атмосфера. Здесь продолжились индивидуальные репетиции участников детского "Евровидения". На этот раз на главную сцену песенного форума вышли девять участников. Их выступления вместе с другими журналистами смогли оценить и корреспонденты БЕЛТА.

Первой зажечь постаралась исполнительница из Северной Македонии Мила Москов. Ей 14 лет и она приехала из города Прилепа. Петь Мила начала в шесть лет. Девочка не единожды выступала на международных детских фестивалях на родине, а также принимала участие в многочисленных концертах для детей с особенностями развития.

Песня "Огонь" имеет глубокий смысл. Мила рассказывает зрителю о страсти и мечтах, которые горят пламенем в душе каждого человека. У исполнительницы запоминающийся номер и хороший вокал.

Польшу - хозяйку детского "Евровидения" этого года - представляет 12-летняя Вики Габор. Девочка родилась в Германии, начальное образование получила в Великобритании, а сейчас живет в Польше.

Конкурсная композиция называется "Супергерой". Особенность исполнения в том, что на сцене идет сурдоперевод песни.

Композицию о жизни на планете в финальном шоу исполнит португальская певица Джоана Алмейда. Песня "Пойдем со мной" - это своеобразное послание молодежи изменить свое отношение к окружающей среде.

Джоана призналась, что больше всего в жизни любит петь и получает от этого огромное удовольствие.

Россию в этом году представляет дуэт: Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак с песней "Время для нас". Татьяна очень одаренная девочка. Она с четырех лет играет на фортепиано и флейте, занимается воздушной гимнастикой и танцами. Денберел занимается в музыкальной студии.

Татьяна и Денберель познакомились на детском конкурсе "Новая волна", у них завязалась дружба, а затем появился дуэт. Конкурсная песня "Время для нас" рассказывает о сегодняшнем поколении и его отношении к жизни.

К слову, у Денберела были некоторые проблемы со здоровьем. Он был даже госпитализирован, но сейчас все хорошо и российский дуэт готов к борьбе.

Встречаем очередного участника. Эрин Мэй Грув представляет Уэльс. Уверена, что сердца многих зрителей в финале будут биться в унисон ее композиции "Биение сердца".

Дарья Врачевич приехала на детское "Евровидение" из Сербии. Девочка не просто певица, она начала свою актерскую карьеру с выступления в детском мюзикле, также участвовала в дубляже мультфильмов. Кроме того, Дарья профессионально занимается танцами.

Конкурсная песня называется "Найди свой голос", в которой девочка призывает всех задуматься о своей роли на планете.

На сцене представительница Испании - Мелани Гарсия. Девочка очень музыкальная. Она достаточно хорошо играет на скрипке и учится игре на фортепиано, также любит художественную гимнастику, современный танец и балет, имеет различные спортивные награды.

В финальном шоу Мелани представит трогательную балладу "Марс". У этого номера очень интересное световое решение.

В мир зажигательных танцев приглашает нас Мэтью Хинзен из Нидерландов. Его композиция называется "Танцевать с тобой". И, действительно, она достаточно динамичная и зажигательная. Думаю, многие во время финального шоу будут двигаться вместе с Мэтью и его танцорами.

Голосистая украинка София Иванько представляет на конкурсе песню "Дух музыки". Девочка уверена, что ее выступление запомнится зрителям. Софии 13 лет, девять из которых она поет. Девочка пишет собственные песни и исполняет их как сольно, так и вместе со старшим братом под гитару.

Своей песней София говорит о том, что музыка способна дать человеку внутренние силы. "Это универсальный ключ к внутреннему счастью", - считает она.

Композиция выделяется оригинальностью и чувственностью, а юная певица - нежностью.

Таким образом, все 19 участников провели на сцене Arena Gliwice вторые индивидуальные репетиции. Завтра состоится генеральный прогон гала-концерта, финальное шоу - 24 ноября. А сегодня в 22.00 стартует зрительское голосование. Так что голосуйте за своих фаворитов.

Светлана СУХАРКО,

ФОТО Оксаны МАНЧУК,

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