РЕПОРТАЖ: На "Беларусьфильме" озвучивают "Купалу"

"Беларусьфильм" продолжает работу над национальным кинопроектом года о судьбе народного поэта Беларуси Янки Купалы. На киностудии уже кипит работа над озвучиванием фильма, она продолжится до середины сентября. Свои голоса должны обрести около сорока центральных героев и более восьмидесяти персонажей второго плана. За двадцать дней "заговорили" лишь пятнадцать из них. Озвучание - не менее сложный и кропотливый процесс, чем сами съемки, в чем смогли убедиться и корреспонденты БЕЛТА.

В студии звукозаписи находится целая команда профессионалов: звукорежиссер с помощником, главный редактор, соавтор сценария, кастинг-директор и сами актеры. У каждого из них своя функция. Так, кастинг-директор Инга Муратова организует и координирует вызов актеров. Александра Борисова контролирует процесс записи звука как редактор и как соавтор сценария. Ведь она вместе с режиссером-постановщиком Владимиром Янковским дополнила сценарий Алены Калюновой видениями и снами Янки Купалы. На данном этапе главная задача Александры - проследить за правильностью произносимого текста актерами и отсутствием отхождений от сценария.

"Я также занимаюсь режиссурой озвучания. Потому что мало правильно произнести слова и фразы в артикуляционном плане, нужно, чтобы актеры их правдиво сыграли, - поясняет она. - Озвучание - очень тонкий процесс, по сути, актерам необходимо заново проиграть свои роли, и я за этим тоже слежу. Ведь мы озвучиваем все очень подробно, вплоть до дыхания. Все физические действия, всю пластику, которые актер сделал в кадре, мы пытаемся передать уже при помощи звука и текста. Безусловно, фильм изменится после озвучания, добавления спецэффектов, но одно могу сказать точно - он уже получился достаточно искренним и, насколько мы могли себе позволить, честным в плане исторического материала. При этом мы постарались подать Купалу разноплановым человеком. И я очень надеюсь, что у нас это получилось".

Сегодня в студии работают актеры Олег Коц и Вероника Пляшкевич, в фильме соответственно - ГПУшник Голубев и Павлина Мяделка. За год съемок было отснято так много материала, что при монтаже режиссеру Владимиру Янковскому пришлось вырезать некоторые сцены, реплики и даже целые эпизоды. В результате актерам во время озвучания приходится заново знакомиться со своими персонажами. "Так бывает. Это наша кухня. Мы все прекрасно понимаем, что режиссер склеивает кино так, как он его видит. Поэтому иногда сложно понять, вспомнить, в каком эмоциональном состоянии ты был в той или иной сцене. И тебе уже без определенных декораций и партнеров необходимо вновь погрузиться в те обстоятельства и, что очень важно, эмоции, которые видишь на экране. А это не так просто - ведь я, например, снимался осенью и весной, и прошло уже полгода", - рассказал Олег Коц.

Он задействован в фильме в трех сценах, которые озвучил за одну трехчасовую смену. "Самое главное, как мы говорим, попасть в губы - это называется "липсингом" (полная синхронизация звукового и визуального ряда в фильме). То есть, если во время съемок мы сделали лишнюю паузу, дышали, были в какой-то эмоции или после физического действия, появилась одышка, то ее нужно воспроизвести. И приходится, стоя возле микрофона, раскачиваться, подпрыгивать или руку потянуть, как персонаж. Потому что каждое слово звучит иначе при определенном действии. Вообще, если посмотреть на артистов из-за стекла, как они озвучивают, то это очень забавно, потому что они видоизменяются, пригибаются, когда стреляют, прыгают и вновь проигрывают все то, что происходит на экране", - добавил Олег Коц.

Он в фильме играет сотрудника ГПУ Голубева - человека системы, который наводит дисциплину и порядок согласно верховному командованию из Москвы. "Задача моего героя - выявить и ликвидировать так называемый Союз освобождения Беларуси, в который входила белорусская элита. Поэтому мой персонаж не совсем радостный, но он и не отрицательный. Просто он олицетворяет людей, которые были во все периоды жизни Купалы, якобы живущих по системе, отлавливающих врагов и уничтожающих их во имя своей большой цели", - констатирует актер.

Олега Коца в студии звукозаписи сменяет актриса Вероника Пляшкевич, у которой уже второй день озвучания. Ее героиня - Павлина Мяделка - талантливая актриса, муза поэта, любовь к которой повлияла на Купалу и его творчество. "Павлина - человек с очень трудной судьбой, сломленная властями, но не утратившая своей идеи. Она была все-таки значительная фигура, совершающая настоящие поступки: и в подрывной деятельности ее обвиняли, и во вхождении в подпольную организацию, но в картине мы не показываем ее гражданскую позицию, а отражаем линию любви. Хотя насколько сильны были ее романтические отношения с Купалой, до сих пор вызывает споры, - отмечает актриса, для которой озвучание - более сложный процесс, чем съемочный. - Непросто проиграть историю без партнеров. Ведь роль Павлины сама по себе сложная, она очень эмоциональная, хочется максимально приблизиться к тому, что происходит на экране".

На вопрос о том, кто же главный во время процесса озвучивания, Вероника Пляшкевич, не задумываясь, отвечает, что звукорежиссер, который слышит каждое слово и направляет даже тон актеров. К слову, над "Купалой" работает Сергей Чупров - известный звукорежиссер не только в нашей стране, но и за ее пределами. "Сейчас у нас этап записи речи по черновой фонограмме, которая была сделана во время съемок. Образ актерской реплики состоит из ритмики, артикуляции и пространства реальности происходящего, все вместе это и создает звуковую драматургию. Пока мы работаем над телеверсией, но как только озвучим всех героев, то их реплики начнем переносить в киноверсию - полный метр, более самостоятельное произведение, которое должно звучать достойно в кинозалах в системе Dolby Digital 5.1", - подчеркнул звукорежиссер.

После озвучания последуют этапы подготовки и записи фоновых и синхронных шумов. Над последними работает ведущий в нашей стране и единственный такой специалист - фоли-артист Шамиль Исмаилов. Затем будет создаваться саунд-дизайн, потому что весь фильм построен на снах, воспоминаниях Купалы, на сложном ассоциативном ряде, для которого делается специальный звуковой дизайн. Кроме того, композитор Владимир Сивицкий пишет партитуры, и в конце сентября-октябре будет запись музыки инструментальным коллективом. После завершения всех этих этапов запланирована работа с ведущим звукорежиссером Европы Иво Хегером из Чехии. "С ним мы знакомы чуть менее 20 лет и сделали уже много фильмов, начиная с "Любовника" в 2001 году. В Праге у него очень хорошая студия - одна из лучших в Европе для сведения фонограмм, и, надеюсь, что мы сделаем такой звук, который будет достоин и европейских кинофестивалей, и мировых, и показа в любом кинотеатре. Я давно уже в кино и скажу, что фильм "Купала" - хороший и настоящий. У нас давно не было кино такого уровня", - поделился Сергей Чупров.

В фильме задействован и директор киностудии Владимир Карачевский, который сыграл эпизодическую роль офицера. Ему также предстоит озвучить себя. "Если оставят фразу моего персонажа, то придется произнести "Господа офицеры, за мной!" после того, как объявляют, что в Сараево убит эрцгерцог Франц Фердинанд. И я, находясь в обществе, понимаю, что все господа офицеры должны отправиться на выполнение своего воинского долга, и произношу свою реплику, после которой мы отправляемся на Первую мировую войну. Но посмотрим, что останется в монтажном периоде", - отметил он.

Байопик "Купала" - это первый национальный фильм, который будет звучать на белорусском, русском, польском и еврейском языках, поэтому над ним работает большая группа специалистов. "Важно грамотно озвучить весь текст. Фильм насыщенный и с большой историей. Мы хотели максимально представить нашего классика и показать его жизнь, его ранимость, переживания, чувства, драму, гениальность и творчество. И вместе с тем через его историю представить ту эпоху - две мировые войны, революцию 1917 года, репрессии 30-х годов и первые шаги белорусской интеллигенции. Это было очень непростое время, и Купала пережил его. Все эти события мы покажем в полнометражной ленте продолжительностью 2 часа 25 минут и в телеверсии, где хронометраж каждой из четырех серий составит 52 минуты. Сейчас сложный завершающий период, но радует, что мы уже имеем представление, какое кино получится. Оно должно получиться действительно национальным и важным для всей нашей страны", - пояснил Владимир Карачевский.

Работы впереди еще много, но на "Беларусьфильме" обещают, что "Купала" будет готов к концу ноября. Мировая премьера фильма запланирована на февраль, когда его полный метр представят на Берлинском кинофестивале - 2020.

Ольга АНТОНЕНКОВА,

Фото Оксаны МАНЧУК,

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