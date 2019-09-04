ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 4 сентября 2019
Минск Облачно с прояснениями +14°C
Версия для слабовидящих
Новости
21:15 Британские депутаты приняли ко второму чтению законопроект об отсрочке Brexit В мире
21:11 Единый день безопасности проведут спасатели в двух ТЦ в Минске 5 сентября Регионы
20:36 Саснович и Кужмова вышли в полуфинал парного разряда US Open, где сыграют против Азаренко и Барти Спорт
20:32 В Кобрине молодая семья отравилась грибами Происшествия
19:56 РЕПОРТАЖ: Не только книги. Чем удивила Беларусь в статусе почетного гостя Московской книжной ярмарки Культура
19:48 Оркестр Михаила Финберга готовит программу памяти Юлии Началовой Культура
19:33 Число погибших при взрыве на фабрике пиротехники в Индии увеличилось до 20 В мире
19:16 В Беларуси создается Авиационная инспекция Президент
19:15 Установлен порядок участия собственников помещений в финансировании энергоэффективных мероприятий Президент
19:15 Фильм-номинант на премию "Оскар" от Беларуси объявят до 26 сентября Культура
19:01 Число гражданских жертв на востоке Украины остается самым низким с начала конфликта - Сайдик Политика
18:53 Красноярский край заинтересован в создании СП с Беларусью по выпуску лесозаготовительной техники Экономика
18:44 Волейболистки сборной Сербии стали первыми полуфиналистками чемпионата Европы Спорт
18:43 Театр кукол открыли после реконструкции в Бресте Культура
18:39 Стали известны подробности праздничной программы "Wargaming Fest: День танкиста" Афиша
18:21 Более 12 тыс. пассажиров за август оплатили проезд в поездах городских линий банковскими картами Общество
18:17 Мининформ подготовил аудиоподарок для школьников и любителей чтения Общество
18:17 Автобус и легковушка столкнулись на трассе М1 под Минском Происшествия
18:15 Оперативное чутье помогло сотруднику угрозыска вернуть студентке из Шри-Ланки украденные $2,7 тыс. Происшествия
18:05 Мингорисполком и облисполколмы проведут 7 сентября прямые телефонные линии Общество
18:00 В Бресте дети откопали в песке корпус минометной мины Происшествия
17:57 Детей с сахарным диабетом I типа переведут на аналоговые инсулины Общество
17:52 Движение на участке трассы М1 в Минском районе ограничат вечером 5 сентября Регионы
17:49 Пропавшую в Несвижском районе три дня назад пенсионерку нашли в кукурузном поле Происшествия
17:43 Белорусские шашисты завоевали восемь медалей в блице и рапиде на ЧМ в Болгарии Спорт
17:40 Руководители госорганов в сентябре проведут выездные приемы граждан Общество
17:37 Миноблисполком не планирует масштабное строительство между первой и второй кольцевыми Регионы
17:35 "Белкартография" подготовила альбом "Брэст на старадаўніх картах і планах" к тысячелетию города Регионы
17:26 Рассматриваются три варианта строительства железной дороги из Минска в аэропорт Регионы
17:03 Беларусь рассчитывает на поддержку декларации ответственных стран о неразмещении РСМД в Европе - МИД Политика
Все новости
Все новости
Культура
04 сентября 2019, 19:56

РЕПОРТАЖ: Не только книги. Чем удивила Беларусь в статусе почетного гостя Московской книжной ярмарки

Ежегодно в начале сентября Беларусь демонстрирует свои издательские новинки на Московской международной книжной выставке-ярмарке. Но в нынешнем году - особый случай: нашей стране был присвоен статус почетного гостя этого престижного книжного форума. О том, что привезла в Москву белорусская делегация и чем попыталась удивить взыскательных московских читателей, - в репортаже корреспондента БЕЛТА.

Национальный стенд Беларуси представлен на Московской книжной ярмаркеНациональный стенд Беларуси представлен на Московской книжной ярмарке
В нынешнем году Беларусь на ярмарке получила статус почетного гостя, поэтому ее стенд расположился в самом центре одного из крупнейших павильонов ВДНХ.

Как и положено, организаторы разместили почетного гостя на самом видном месте: практически в центре крупнейшего выставочного павильона ВДНХ, на территории которой развернулась книжная ярмарка. Благодаря такому расположению, а также оригинальному оформлению, выполненному в национальных традициях в бело-васильковых цветах, белорусский стенд выигрышно смотрится на фоне других участников и сразу же привлекает к себе внимание посетителей ярмарки. К тому же у него и самая большая выставочная площадь: свыше 200 кв.м.

Впрочем, белорусская экспозиция отличается не только своими размерами и цветовым решением, но и содержанием. Как отметил министр информации Беларуси Александр Карлюкевич, статус почетного гостя дал возможность более широко представить книги, изданные в стране. "Мы привезли несколько тысяч наименований книг, - сообщил министр. - Они рассказывают о стране сегодняшней, много документальной, историко-документальной литературы, а самое главное - много художественной литературы, которая одинакова понятна всем".

Специально к московской ярмарке белорусские книгоиздатели выпустили несколько новых переводов на русский язык произведений классиков белорусской литературы Владимира Короткевича и Янки Купалы. Помимо художественной литературы на стендах в большом количестве представлены энциклопедические, детские, научно-популярные и учебные книги, красочные фотоальбомы. На отдельных полках расположились новинки, выпущенные белорусскими издательствами совместно с Постоянным комитетом Союзного государства и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ.

Однако не только книгами запоминается белорусский стенд. Отдельный его раздел посвящен истории белорусского книгопечатания, о которой рассказывает уникальный проект лауреата премии Президента Беларуси "За духовное возрождение" историка и коллекционера Владимира Лиходедова "В поисках утраченного". Здесь представлены копия печатного станка XVI века, скульптурная композиция в виде зубра, выполненная из деталей печатных станков XIX-XX веков, уникальные издания и другие раритеты.

Неудивительно, что на церемонию открытия такой необычной и содержательной экспозиции собралось много почетных гостей. В их числе были государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям России Владимир Григорьев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Отрадно видеть столько гостей на белорусском стенде, - сказал министр информации Беларуси Александр Карлюкевич. - Мы старались создать такую экспозицию, которая привлекла бы всех к чтению, духовности, нравственности, которая помогла бы жителям всей планеты жить в мире. Об этом все наши книги". Он поблагодарил Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям России за возможность в статусе почетного гостя Московской книжной ярмарки так широко представить книги, изданные в Беларуси.

"Это не один стенд - это целый город, и не только книжный, - отметил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. - Здесь представлены даже экземпляры техники первопечатников. Это говорит о том, что Беларусь всегда была одним из центров культуры".

Большой радостью назвал возможность увидеть результаты труда белорусских книгоиздателей спецпредставитель Президента России Михаил Швыдкой. "Белорусское книгоиздательство в прошлом году отметило свое 500-летие, и это было нашим общим праздником, - напомнил он. - Белорусская литература - это великая часть национального сознания. Я рад тому, что здесь много книг на русском языке, - это тоже характерная черта нашей сегодняшней жизни. В Беларуси книга по-прежнему востребована, по-прежнему нужна, и я уверен, что стенд наших белорусских друзей будет в высшей степени интересен для всех посетителей выставки".

Все дни работы Московской международной книжной выставки-ярмарки, которая продлится по 8 августа включительно, белорусскую делегацию ждет насыщенная программа. "Мы привезли различные инициативы, которые будем обсуждать с российскими книгоиздателями", - сообщил Александр Карлюкевич. Помимо серии профессиональных переговоров состоятся презентации издательских проектов, в том числе посвященных знаковым событиям - Году малой родины и 75-летию освобождения Беларуси от фашистских захватчиков. Кроме того, на различных площадках пройдут всевозможные семинары, круглые столы, автограф-сессии и другие мероприятия.

Ждут белорусских издателей и особенно приятные моменты. В рамках ярмарки пройдет церемония награждения лауреатов международного конкурса государств - участников СНГ "Искусство книги", на котором белорусские издания были отмечены 20 дипломами во всех объявленных номинациях, в том числе высшей наградой конкурса - Гран-при.

Эдуард ПИВОВАР,

фото автора,

БЕЛТА.-0-

Теги
Беларусь выставка книги литература Москва репортаж Россия ярмарка
Новости рубрики Культура
Фото из архива Оркестр Михаила Финберга готовит программу памяти Юлии Началовой
Фото culture.ru Фильм-номинант на премию "Оскар" от Беларуси объявят до 26 сентября
Театр кукол открыли после реконструкции в Бресте
В Бресте презентовали электронный мультимедийный ресурс об истории города
Фото Министерства информации Национальный стенд Беларуси представлен на Московской книжной ярмарке
Фото из Facebook-аккаунта ММКВЯ Беларусь в статусе почетного гостя участвует в Московской книжной ярмарке
Главное
Александр Лукашенко во время совещания О планах в экономике и сотрудничестве с Россией - Лукашенко собрал совещание с членами правительства
Лукашенко обсудил с Засем вопросы безопасности и итоги недавних международных встреч
Итоги конференции в Минске найдут отражение в обзоре Глобальной антитеррористической стратегии ООН - МИД
Беларусь и Египет должны снять барьеры во взаимной торговле - Румас
Топ-новости
Установлен порядок участия собственников помещений в финансировании энергоэффективных мероприятий
Воронков отметил лидирующую роль Беларуси в деятельности ООН
Инициатива Беларуси о создании сплоченного антитеррористического фронта очень актуальна - Лебедев
В Минске за восемь месяцев 2019 года введено 280 тыс. кв.м жилья
Руководители госорганов в сентябре проведут выездные приемы граждан
Саснович и Кужмова вышли в полуфинал парного разряда US Open, где сыграют против Азаренко и Барти
Чем примечателен столичный вклад в образование юных белорусов
Задержаны подозреваемые в ограблении столичного ювелирного магазина
РЕПОРТАЖ: Не только книги. Чем удивила Беларусь в статусе почетного гостя Московской книжной ярмарки
Госпогранкомитет предупреждает о возможных затруднениях при пересечении границы с Польшей
Минздрав поручил обеспечить постоянное наличие в аптеках противовирусных лекарств
Белстат будет рассчитывать выездной туристический поток по новой методике
В Бресте презентовали электронный мультимедийный ресурс об истории города
МНС предупреждает плательщиков о вредоносной рассылке
Проект кодекса об архитектурной и строительной деятельности вынесен на общественное обсуждение
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Беларусь помнит Содействие занятости населения Год малой родины Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.