РЕПОРТАЖ: Не только книги. Чем удивила Беларусь в статусе почетного гостя Московской книжной ярмарки

Ежегодно в начале сентября Беларусь демонстрирует свои издательские новинки на Московской международной книжной выставке-ярмарке. Но в нынешнем году - особый случай: нашей стране был присвоен статус почетного гостя этого престижного книжного форума. О том, что привезла в Москву белорусская делегация и чем попыталась удивить взыскательных московских читателей, - в репортаже корреспондента БЕЛТА.

Национальный стенд Беларуси представлен на Московской книжной ярмарке В нынешнем году Беларусь на ярмарке получила статус почетного гостя, поэтому ее стенд расположился в самом центре одного из крупнейших павильонов ВДНХ.

Как и положено, организаторы разместили почетного гостя на самом видном месте: практически в центре крупнейшего выставочного павильона ВДНХ, на территории которой развернулась книжная ярмарка. Благодаря такому расположению, а также оригинальному оформлению, выполненному в национальных традициях в бело-васильковых цветах, белорусский стенд выигрышно смотрится на фоне других участников и сразу же привлекает к себе внимание посетителей ярмарки. К тому же у него и самая большая выставочная площадь: свыше 200 кв.м.

Впрочем, белорусская экспозиция отличается не только своими размерами и цветовым решением, но и содержанием. Как отметил министр информации Беларуси Александр Карлюкевич, статус почетного гостя дал возможность более широко представить книги, изданные в стране. "Мы привезли несколько тысяч наименований книг, - сообщил министр. - Они рассказывают о стране сегодняшней, много документальной, историко-документальной литературы, а самое главное - много художественной литературы, которая одинакова понятна всем".

Специально к московской ярмарке белорусские книгоиздатели выпустили несколько новых переводов на русский язык произведений классиков белорусской литературы Владимира Короткевича и Янки Купалы. Помимо художественной литературы на стендах в большом количестве представлены энциклопедические, детские, научно-популярные и учебные книги, красочные фотоальбомы. На отдельных полках расположились новинки, выпущенные белорусскими издательствами совместно с Постоянным комитетом Союзного государства и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ.

Однако не только книгами запоминается белорусский стенд. Отдельный его раздел посвящен истории белорусского книгопечатания, о которой рассказывает уникальный проект лауреата премии Президента Беларуси "За духовное возрождение" историка и коллекционера Владимира Лиходедова "В поисках утраченного". Здесь представлены копия печатного станка XVI века, скульптурная композиция в виде зубра, выполненная из деталей печатных станков XIX-XX веков, уникальные издания и другие раритеты.

Неудивительно, что на церемонию открытия такой необычной и содержательной экспозиции собралось много почетных гостей. В их числе были государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям России Владимир Григорьев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Отрадно видеть столько гостей на белорусском стенде, - сказал министр информации Беларуси Александр Карлюкевич. - Мы старались создать такую экспозицию, которая привлекла бы всех к чтению, духовности, нравственности, которая помогла бы жителям всей планеты жить в мире. Об этом все наши книги". Он поблагодарил Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям России за возможность в статусе почетного гостя Московской книжной ярмарки так широко представить книги, изданные в Беларуси.

"Это не один стенд - это целый город, и не только книжный, - отметил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. - Здесь представлены даже экземпляры техники первопечатников. Это говорит о том, что Беларусь всегда была одним из центров культуры".

Большой радостью назвал возможность увидеть результаты труда белорусских книгоиздателей спецпредставитель Президента России Михаил Швыдкой. "Белорусское книгоиздательство в прошлом году отметило свое 500-летие, и это было нашим общим праздником, - напомнил он. - Белорусская литература - это великая часть национального сознания. Я рад тому, что здесь много книг на русском языке, - это тоже характерная черта нашей сегодняшней жизни. В Беларуси книга по-прежнему востребована, по-прежнему нужна, и я уверен, что стенд наших белорусских друзей будет в высшей степени интересен для всех посетителей выставки".

Все дни работы Московской международной книжной выставки-ярмарки, которая продлится по 8 августа включительно, белорусскую делегацию ждет насыщенная программа. "Мы привезли различные инициативы, которые будем обсуждать с российскими книгоиздателями", - сообщил Александр Карлюкевич. Помимо серии профессиональных переговоров состоятся презентации издательских проектов, в том числе посвященных знаковым событиям - Году малой родины и 75-летию освобождения Беларуси от фашистских захватчиков. Кроме того, на различных площадках пройдут всевозможные семинары, круглые столы, автограф-сессии и другие мероприятия.

Ждут белорусских издателей и особенно приятные моменты. В рамках ярмарки пройдет церемония награждения лауреатов международного конкурса государств - участников СНГ "Искусство книги", на котором белорусские издания были отмечены 20 дипломами во всех объявленных номинациях, в том числе высшей наградой конкурса - Гран-при.

Эдуард ПИВОВАР,

фото автора,

БЕЛТА.-0-