РЕПОРТАЖ: Оранжевая ковровая дорожка, Или как в Тель-Авиве официально дан старт "Евровидению-2019"

Традиционно официальный старт международному конкурсу песни "Евровидение" дает ковровая дорожка. В Тель-Авиве она трансформировалась в оранжевую и разместилась на площади возле театра Габима. По ней прошлись все участники нынешнего песенного форума. Они охотно общались с журналистами, фанатами и по просьбе с удовольствием исполняли наиболее яркие фрагменты конкурсных песен. За всем происходящим вместе с коллегами из разных стран наблюдали и корреспонденты БЕЛТА.

"Евровидение-2019" объединило исполнителей из 41 страны, поэтому дорожка длилась более трех часов. На этот раз официальные делегации стран-участниц прибывали в порядке выступления в полуфиналах. Первой на ковровой дорожке появляется представительница Кипра - обаятельная Тамта. Она с удовольствием позирует перед фотокамерами, раздает автографы и дает интервью.

Появление на дорожке белорусской исполнительницы не осталось незамечанным. ZENA кардинально сменила имидж и из девочки-тинейджера превратилась в прекрасную леди.

ZENA с удовольствием пообщалась с зарубежными журналистами, белорусские СМИ также не были обделены ее вниманием. "Я сейчас мечтаю о победе, о самом высоком результате и очень хочу круто представить свою страну на "Евровидении", - рассказала нам юная певица.

По ее словам, примерно с 2013 года она начала наблюдать за детским и взрослым "Евровидением", определяя для себя фаворитов и оценивая выступления участников. И вот - она одна из них. "Я никогда не останавливаюсь на достигнутом, и для меня взрослое "Евровидение" - большая ступень в творческой карьере. Привет всем, кто сейчас за меня переживает. Пожалуйста, голосуйте за меня. Мне очень важна ваша поддержка", - отметила ZENA.

Желаем удачи белорусской исполнительнице и наблюдаем за тем, кто дальше появится на ковровой дорожке.

Певец Элиот, представляющий Бельгию, - еще один юный участник "Евровидения-2019". Ему 18 лет. "Я в восторге от Израиля, был рад познакомиться с его жителями. Мне нравятся композиции всех участников, желаю всем удачи", - сказал нам Элиот.

Слышны грузинские напевы, а это значит, что на ковровой дорожке появляется Ото Немсадзе. Заприметив зону белорусских СМИ, он сам к нам подходит. "Грузия и Беларусь - хорошие друзья, - сразу заявляет нам он.- В своей жизни я участвовал во множестве конкурсов, наверное, пришло время остановиться. И "Евровидение" - прекрасная возможность сделать это".

Следующими на дорожке появляются горячие ребята из Исландии - группа Hatari. Их внешний облик также оригинален, как и их евровизионный номер. "Исландия в последние годы на конкурсе была не очень высоко, поэтому мы решили изменить формат, который отличается от традиционной музыки. Спасибо Израилю за гостеприимство", - делится впечатлениями группа Hatari.

Джон Лундвик, который представляет на конкурсе Швецию, - один из фаворитов песенного форума. "Моя мечта сбылась - я представляю Швецию на "Евровидении", но не знаю, смогу ли победить", - отмечает нам он.

Самое ожидаемое появление на дорожке народного артиста России Филиппа Киркорова. Он находится от нас всего лишь в нескольких минутах ходьбы, но поговорить с ним не так и просто. Певец охотно отвечает на вопросы СМИ и раздает автографы. Поэтому, чтобы пообщаться с ним, необходимо чуть подождать.

"Я очень хочу, чтобы участие в "Евровидении" в нынешнем году было успешным и для Беларуси, и для России. Мы такие музыкальные страны. Мало того, что мы дружим столько лет, мы идем рядом и в таких конкурсах. Это здорово. Давайте пожелаем друг другу удачи", - подчеркнул Филипп Киркоров.

К слову, Сергей Лазарев, который представляет на конкурсе Россию, является одним из фаворитов "Евровидения - 2019". "Я хочу от всей души поблагодарить своих поклонников за поддержку. Для меня это очень важно. Хочу попросить болеть и поддерживать меня максимально, посылать правильные и позитивные флюиды", - отметил он.

В день официального открытия Евронедели в Тель-Авиве было достаточно жарко. Правда, к вечеру градус понизился и немного похолодало.

Уже сегодня в Expo Tel Aviv пройдет генеральная репетиция участников первого полуфинала, который назначен на 14 мая. Белорусская исполнительница ZENA выйдет на сцену под восьмым номером. Хотелось, чтобы для Беларуси он стал счастливым.

Светлана СУХАРКО,

ФОТО Геннадия ЖИНКОВА,

БЕЛТА.-0-