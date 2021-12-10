РЕПОРТАЖ: Парад-алле: как в Орше юные звездочки становятся мастерами цирка

Цирку посвящено немало произведений искусства - от картин классиков живописи до кинофильмов. Он был и, наверняка, будет впредь таким же загадочным и манящим миром для малышей и взрослых. То, что творится на цирковой арене, порой не поддается описанию и воображению обывателя. Полеты под куполом цирка, балансирование на пирамидах из всевозможных предметов, змеиная гибкость акробатов и гимнастов - от всего этого замирает дыхание, пока ты, зритель, наслаждаешься невероятными трюками артистов. И мало кто задумывается, какой титанический труд лежит за всей этой воздушностью и кажущейся легкостью. А еще цирковые артисты и все, кто с ними связан, обычно становятся большой и дружной семьей. Эту мысль подтверждают жители Орши. Здесь почти 40 лет действует заслуженный любительский коллектив Беларуси образцовая цирковая студия "Арена", которая базируется в городском доме культуры "Орша". Ее руководитель с 20-летним стажем Елена Жавненко рассказала корреспондентам БЕЛТА, которым удалось побывать на репетиции юных артистов, как мотивировать учеников, почему родители заставляют возвращаться детей в зал и какое будущее ждет многих участников коллектива.

Елена Жавненко руководит двумя цирковыми студиями, ее второе детище - коллектив "Феерия", который базируется в ДК железнодорожников. В основном составе у педагога 60 мальчиков и девочек в "Арене" и около 80 - в "Феерии". Плюс подготовительная группа и коллектив-спутник "Антре", где занимаются малыши с 3 лет. Это больше 70 человек. Управляться с такой когортой помогают родители, пример старших артистов и авторитет выпускников.

"Дети очень охотно посещают цирковые студии, хотя еще лет 5 назад интерес у подрастающего поколения к такому виду искусства падал. Сегодня они стараются показать себя в соцсетях. Одних приводят родители. Другие впечатляются выступлениями сверстников на различных городских мероприятиях. Есть и те, кто приходит в студию, занимается хорошо, но не горит этим, в них что-то таится до поры до времени, а потом внезапно выстреливает. Иными словами, циркового артиста сразу не видно. Скажу откровенно, меня настораживают ребята, у которых изначально горят глаза: чаще всего они быстро перегорают, столкнувшись с трудностями. Как правило, они приходят и требуют к себе повышенного внимания. А над каждым ребенком стоять я не могу. В последний год наш коллектив подкосил ковид, ушли несколько многообещающих артисток, на которых мы делали ставку. Сидя дома, они расслабились и решили, что больше не вернутся. Это печально. Однако радует, что новая смена всегда приходит, и среди них обязательно находится тот, кто отдает всего себя занятиям", - рассказала руководитель коллектива, который, несмотря на свой солидный возраст ("Арена" в следующем году отметит свое 40-летие), всегда молод и свеж.

Порой и возраст участников коллектива даже для Елены Жавненко становится сюрпризом. Она поделилась историей, как однажды в подготовительную группу мама привела дочь, сказав, что той 4 года. И лишь на одном из выступлений спустя полгода выяснилось, что малышке всего три с половиной. При этом юное дарование проявило такое усердие и целеустремленность, что всего за 6 месяцев освоила программу для выступления, заявив о себе не по-детски. Вот такие неожиданные повороты преподносят воспитанники и их родители.

А еще среди участников коллектива есть 30-летний артист - инвалид по слуху, который выступает с партнершей под куполом цирка и показывает чудеса воздушной гимнастики. Это лишний раз доказывает, что цирку, как и любви, все возрасты покорны.

О родителях учеников Елена Жавненко отзывается только положительно и особо благодарит их за поддержку. "Даже не представляю, что бы я делала без таких мам и пап. Львиная доля нагрузки и помощи лежит на них. Костюмы, сопровождение в поездках, сборы, решение любых насущных вопросов - они всегда рядом. На тренировки они привозят детей, следят за ними даже больше моего. Бывает, я уже и махну рукой, не настаиваю на отработке трюка, видя, что у ребенка не лежит душа. И как только он выходит за пределы зала, там его отчитывает мама или папа: "Тренер сказала отработать трюк, а ты не доделал. Вернись в зал и закончи. Домой не поедем, пока Елена Сергеевна не скажет, что получилось хорошо". Еще могу сказать, что у нас нет деления на своего и чужого ребенка. Любая девочка может подойти к взрослому, попросить заплести ей косу или чем-то помочь. Наш коллектив - это огромная семья со множеством детишек и родителей, все заодно, сплоченные и дружные", - с теплотой поделилась педагог.

Она добавила, что некоторые родители и дома отрабатывают с детьми трюки. Гимнастические стенки, канаты, подвешенные под потолком, другие цирковые атрибуты - все это папы обустраивают в квартире, чтобы их дочери или сыновья могли уделять любимому занятию каждую свободную минутку.

С такой же благодарностью о руководителе студии отзываются самые близкие люди юных артистов цирка. "В наше время таких студий не было, мы сами занимались чем-то привычным для любого школьника - музыка, танцы. Мои дети ходят в студию с большим удовольствием. Плотный режим тренировок не дает расслабляться, дочери привыкли, что они должны успевать и в школе, и в студии. Домашние задания делают оперативно. И они знают, что не пойдут на тренировку, пока не доделают уроки. Это для них большой стимул. Для дочерей сильную мотивацию дают поездки в другие города и страны, участие в конкурсах. Они смотрят, что могут такие же коллективы, как наш, нередко берут что-то на вооружение. Мы всей семьей ездим с ними, помогаем, радуемся их успехам. И что бы ни попросила Елена Сергеевна, мы стараемся помочь, потому что видим, как она отдает всю душу нашим детям. С другими родителями у нас тоже полное взаимопонимание. Для нас цирковая студия - это еще один дом, родной и теплый, полный доверия, тепла и креатива", - отметила мама одной из участниц коллектива Анна Тарасевич.

Есть среди воспитанников цирковой студии и семейные "династии". Старшие братья и сестры подтягивают младших, зажигают своим примером и вовлекают в интересный мир и новую семью. Три дочери Анны Тарасевич как раз из их числа. Старшая Вероника в свое время пошла в студию "Арена" вслед за подругой, а за ней хвостиком отправились сестры.

Точно так же цирком сначала заболел Миша Барчевский, который уже 6 лет посещает студию. Два его брата пока не так сильно увлечены занятиями, особенно самый младший, однако пример в семье уже состоявшегося 10-летнего артиста для них является образцом для подражания. Миша всецело поглощен этим поистине магическим видом искусства и в дальнейшем видит себя учащимся циркового училища. Его фамилия непременно появится на афишах, прославляющих талантливого оршанца на весь мир. "Во время выступлений я показываю номера на столе, стойках вместе с младшим братом, у нас творческий дуэт. Мне очень нравится здесь, хожу на тренировки с большим удовольствием. Физические нагрузки, атмосфера - все это мое. Для меня это уже образ жизни. Не представляю себя без цирка", - рассказал будущий большой артист.

Занимаются ребята в цирковой студии каждый день по 3-4 часа вне зависимости от каникул - то есть круглогодично. Даже если руководитель дает какой-то группе выходной, родители привозят ребят в студию. "Мы не привыкли видеть их дома, уткнувшимися в гаджеты. Пусть занимаются, здоровее будут", - такая у них позиция. В какой-то мере руководитель с ней согласна, так как и сама положенный ей отпуск проводит в тренировочном зале.

Начинают малыши с растяжки, подкачки, развития выносливости. Девочкам легко дается шпагат, а мальчикам силовые упражнения. Лазать по канату, держаться на полотнах, длина которых составляет 6 м, балансировать на стойках, стульях, одноколесном велосипеде, выстраиваться в живые пирамиды, арабески, жонглирование и прочее - для каждого трюка нужно время. Еще сверх того важно преодолеть чувство страха перед высотой и боязнь падения. Это те самые препятствия, которые даже взрослых порой загоняют в тупик. А юные оршанцы берут и делают.

"Я и сама развиваюсь вместе с детьми как человек и педагог. Для меня на тренировках тяжелее всего видеть слезы. Потом я долго переживаю, что где-то сильнее надавила на ребенка, сказала что-то жестче, кого-то лишний раз не похвалила. Борюсь с этим и стараюсь менять стиль общения с ними", - призналась Елена Жавненко, которая и сама является выпускницей цирковой студии, которой сейчас руководит.

Она закончила Могилевское училище культуры (теперь это Могилевский государственный колледж искусств). Когда вернулась на малую родину, ей предложили поработать тренером цирковой студии, так как у нее был личный опыт и актерская жилка. И так она осталась в коллективе на 20 лет. Ее сын - студент московского Государственного училища циркового и эстрадного искусства, равно как и еще шесть выходцев оршанского коллектива. Это нынешний рекорд "Арены". Среди выпускников студии - артист Российской цирковой компании Евгений Сериков, мировой чемпион по спортивному жонглированию Павел Евсюкевич, бывшая артистка Белгосцирка Алена Климович. О них знает каждый участник "Арены", на них равняются малыши и ребята постарше, им хотят подражать и учиться у них. Да и сами артисты, бывая в родных краях, всегда заглядывают на тренировки, дают ребятам рекомендации, проводят импровизированные мастер-классы.

"Наши выпускники иногда жалуются, что нынешнему поколению артистов проще: они идут по уже проторенной дорожке, заучивают готовые программы. Однако сегодняшние юные артисты доказывают, что они способны на большее и у них яркое будущее, потому что осваивают трюки в более раннем возрасте. Некоторые просят помочь освоить новые элементы, которые подсматривают в интернете, но чаще доверяют мне как тренеру. Когда вижу, что у ребенка спадает интерес, предлагаю ему совершенно другие трюки, которые он не делал раньше. Некоторых из ребят объединяю в дуэты. В этом случае иногда возникают разногласия и продолжаются до тех пор, пока артисты не научатся взаимодействовать. На различных конкурсах циркового мастерства отдают предпочтение коллективным номерам. Этому тоже учим - работать в команде, проявлять поддержку и чувство локтя. Думаю, в таком деле срабатывает и пример родителей, которые всегда решают вопросы сообща, а также их заинтересованность в развитии детей", - отметила Елена Жавненко.

С началом пандемии артисты "Арены" стали реже выступать на концертных площадках, но перенаправили свою деятельность в соревновательное русло. Конкурсы, преимущественно международные, идут один за другим, так что расслабляться некогда, необходимо готовить новые программы, покорять, воодушевлять и восхищать. На следующей неделе в Орше пройдет республиканский праздник-конкурс циркового искусства с тем же названием, который носит местный цирковой коллектив с богатой историей и традициями. Впереди у ребят и их бессменного руководителя еще немало побед, в том числе Гран-при: их в копилке студии только за этот год так много, что сходу и не посчитать. И сдавать позиции артисты "Арены" не собираются.

Алеся ПУШНЯКОВА,

ФОТО Александра ХИТРОВА,

БЕЛТА.-0-