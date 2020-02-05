РЕПОРТАЖ: Праздник чтения, или Чем удивит посетителей книжная выставка в Минске

Минск вновь стал площадкой для встреч литераторов и издателей из Беларуси и стран зарубежья. XXVII Минская международная книжная выставка-ярмарка по традиции разместилась в административном здании по проспекту Победителей, 14. На этот раз свои новинки представили около 400 экспонентов. Каждый из них подготовил насыщенную культурную программу для посетителей. В атмосферу праздника окунулись и корреспонденты БЕЛТА.

Книжная выставка всегда вызывает повышенный интерес. Ожидается, что в этом году ее посетят около 60 тыс. человек. В день открытия форума было особенно многолюдно. Важный плюс выставки в том, что здесь можно не только увидеть новинки литературы, но и при желании приобрести понравившееся издание.

В 2019 году в Беларуси издано около 10 тыс. наименований книг и брошюр общим тиражом 24 млн экземпляров, рассказал во время торжественной церемонии открытия выставки министр информации Александр Карлюкевич. "Эти книги, безусловно, присутствуют на выставке, а рядом с ними еще несколько тысяч названий книг и брошюр, выданных в Российской Федерации, книг на русском и других языках. В нашей стране в прошлом году выдано более 800 книг на зарубежных языках, свыше 550 из них - на английском", - отметил он.

Министр подчеркнул особую роль книги в жизни каждого человека и общества в целом. "Книга - широкая площадка для коммуникации, знакомства, дружбы, - считает он. - Беларусь - открытая книга. Приходите на книжную выставку, на все стенды, ко всем экспонентам, находите что-то свое для чтения, открывайте новый мир".

Почетным гостем книжной выставки выступает Российская Федерация. Как ожидается, у минчан и гостей столицы будет возможность ближе познакомиться с известными российскими писателями. В их числе - Александра Маринина и Татьяна Устинова. На полях форума свою новую книгу "Брестские врата" также презентует известный российский писатель-маринист Николай Черкашин. Кроме того, в Минск приехали писатели из разных регионов России, чтобы встретиться с читателями, а также принять участие в VI Международном симпозиуме "Писатель и время".

На площадке национального стенда России запланированы тематические круглые столы, многочисленные мастер-классы, автограф-сессии, конкурсы и викторины. Не обошли вниманием и тему 75-летия Великой Победы. В частности, у каждого посетителя будет возможность бесплатно отправить поздравительную открытку ветерану Великой Отечественной войны.

Новинки литературы, мировая классика, издания на самых разных языках. Книжная выставка в Минске, как всегда, поражает своей масштабностью. Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота высоко оценил уровень организации книжного форума. "У нас сегодня праздник общения, контактов, знакомство с лучшими образцами литературы со всего мира. Минск уже давно стал такой замечательной площадкой, где встречаются литераторы, издатели. Минск - это история издательской деятельности, поэтому не случайно, что именно столица Беларуси является точкой притяжения всех тех, кто занимается этим благородным делом", - сказал он.

По словам Григория Рапоты, встречаться на такой выставке - удовольствие. "Потому что это интеллект, доброжелательность, взаимное познание друг друга. Мы поздравляем всех с этим замечательным событием", - отметил госсекретарь.

В первый день работы форума прошли презентации международных издательских проектов, встречи с авторами, автограф-сессии. В том числе были презентованы издания, созданные при поддержке Постоянного комитета Союзного государства. В частности, агентство БЕЛТА представило гостям и посетителям выставки книгу "Герои партизанского края". В издании рассказывается о 91 партизане и подпольщике, которым за беспримерный героизм и мужество присвоено звание Героя Советского Союза. Родом они были из разных республик необъятного СССР, а свой подвиг совершили на территории Беларуси. Тема партизанского движения на белорусских землях поддерживается видеорядом из пяти сюжетов, на которые можно перейти по размещенным в книге QR-кодам. Истории о героях проиллюстрированы документами - наградными листами, характеристиками и, конечно, архивными снимками.

Кроме того, сегодня министр информации Александр Карлюкевич презентовал книгу "Родники памяти", а генеральный директор московского издательства "Индрик" Кирилл Вах - проект книги, посвященной событиям Великой Отечественной войны, происходившим в районе Ржева. Эти проекты также реализованы при поддержке Постоянного комитета Союзного государства.

Центральным экспонентом форума в этом году стали Соединенные Штаты Америки. "Мы с радостью приняли приглашение Министерства информации занять место центральной экспозиции, - рассказала временный поверенный в делах США в Беларуси Дженифер Мур. - Посольство США в Беларуси на протяжении 22 лет принимает участие в Минской международной книжной выставке-ярмарке и рассказывает историю Америки через разные темы, жанры, форматы. В этом году тема стенда - "В пути: американская литература о путешествиях".

Всего на стенде собрано более 200 образцов американской литературы о путешествиях как на английском, так и на русском языках. Посетители также смогут познакомиться с тематическими американскими журналами. Стенд разделен на три зоны: "Путешествия", "Национальные парки" и "Дайнер", которые позволят узнать особенности путешествий по Соединенным Штатам. Кроме того, можно поиграть в разнообразные американские настольные игры, посмотреть художественные и документальные фильмы, сделать фото на память в многочисленных фотозонах.

Посольство Ирана любезно пригласило нас посетить и их стенд. Здесь представлены не только иранские книги, но и элементы культуры страны. "Сейчас в художественной галерее "Университет культуры" проходит выставка, в которой участвуют два представителя Ирана. Половину произведений мы оставили в галерее, а вторую часть привезли сюда, - отметил советник по культуре посольства Ирана в Беларуси Аболгасэм Мохтариан. - Мы очень рады участвовать в минской международной выставке и будем рады видеть всех на нашем стенде".

К слову, здесь никого не отпускают с пустыми руками. Каждому гостю стенда достается тот или иной сувенир.

На этот раз о всех ярких событиях книжного форума можно узнать в социальных сетях, там же можно оставлять свои отзывы и предложения. Кстати, совместно с факультетом журналистики БГУ дан старт работы соцсети ТикТок, где также можно найти много интересной информации о книжной выставке. А еще рекомендуем воспользоваться услугами бесплатного поэтического автобуса. Он будет курсировать во все дни работы форума от станции метро "Немига" до выставочного комплекса на проспекте Победителей, 14. Во время поездки свои стихи пассажирам будут декламировать белорусские поэты.

Минская международная книжная выставка будет работать по 9 февраля. Завтра пройдет день авторов "Мысли вслух". Его основным мероприятием станет VI Международный симпозиум литераторов "Писатель и время: литература как часть культурного диалога", на который приедут более 50 писателей из 23 стран. В третий день - "Беларусь - открытая книга" - можно будет не только познакомиться с творчеством белорусских писателей, но и отведать блюда национальной кухни. В субботу здесь ждут родителей с детьми. В завершающий день работы форума по традиции состоится награждение участников.

Светлана СУХАРКО,

ФОТО Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-